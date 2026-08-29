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El mexicano Mateo Chávez brilla con el AZ Alkmaar con una anotación en el 5-2 contra el Go Ahead Eagles

El conjunto rojiblanco pasa por un buen momento liderando la Eredivisie con el lateral canterano de chivas como protagonista

El mediocampista continúa con paso positivo dentro de la Liga de los Países Bajos.
El mediocampista continúa con paso positivo dentro de la Liga de los Países Bajos. (IG Mateo Chávez)
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El AFAS Stadion fue escenario de un auténtico vendaval ofensivo por parte del AZ Alkmaar, que superó categóricamente 5-2 al Go Ahead Eagles en la Jornada 4 de la Eredivisie con un gol del mexicano Mateo Chávez.

La escuadra dirigida por Lee-Roy Echteld reafirmó su extraordinario momento futbolístico al ligar su cuarta victoria consecutiva en el arranque de la temporada 2026-27, manteniéndose en lo más alto del balompié neerlandés.

El encuentro arrancó con una intensidad desbordada. Apenas al minuto 7, Dave Kwakman abrió el marcador para los locales tras una jugada colectiva. Pese a la pronta respuesta del Go Ahead Eagles por conducto de Victor Edvardsen al 22′, la escuadra de Alkmaar volvió a tomar la delantera antes del descanso gracias a un remate certero de Ro-Zangelo Daal al 35′. Para la segunda mitad, Lewis Schouten amplió la ventaja al 49′, inclinando definitivamente la balanza en favor de los locales.

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La escuadra neerlandesa quiere llevarse el título en esta temporada. (REUTERS/Maurice Van Steen)
La escuadra neerlandesa quiere llevarse el título en esta temporada. (REUTERS/Maurice Van Steen)

Mateo Chávez firma una actuación estelar con golazo incluido

La gran figura de la tarde para la afición mexicana fue el lateral izquierdo Mateo Chávez. El canterano azteca saltó como titular y disputó 82 minutos a un nivel superlativo, adueñándose por completo del carril izquierdo tanto en labores de cobertura como en constante proyección al ataque.

El momento cumbre del juvenil mexicano llegó al minuto 68 de la parte complementaria. Tras una incursión profunda al área rival, Chávez aprovechó un balón suelto para definir con potencia y colocar el 4-1 momentáneo en la pizarra, firmando así una anotación de alarido que desató la ovación de la fanaticada en el AFAS Stadion.

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Ro-Zangelo Daal sellaría su doblete al minuto 86 para el quinto gol del AZ, mientras que Mathis Suray descontó para la visita en el tiempo de compensación (90+3′) para dejar el 5-2 definitivo. Mateo Chávez se retiró entre aplausos al minuto 82 sustituido por Mees de Wit, consolidando su titularidad y protagonismo en el esquema neerlandés.

El mexicano puso el cuarto gol de la cuenta para los locales.
El mexicano puso el cuarto gol de la cuenta para los locales. (IG AZ Alkmaar)

¿Cómo va el AZ Alkmaar en la tabla general de la Eredivisie?

Con este contundente triunfo, la clasificación general de la liga neerlandesa en sus primeros puestos marcha de la siguiente manera:

  • 1. AZ Alkmaar: 12 puntos (4 PJ | 4 G | 0 E | 0 P | +10 DG)
  • 2. PSV Eindhoven: 7 puntos (3 PJ | 2 G | 1 E | 0 P | +5 DG)
  • 3. Feyenoord Rotterdam: 7 puntos (3 PJ | 2 G | 1 E | 0 P | +4 DG)
  • 4. Go Ahead Eagles: 7 puntos (4 PJ | 2 G | 1 E | 1 P | +2 DG)
  • 5. Fortuna Sittard: 7 puntos (4 PJ | 2 G | 1 E | 1 P | +1 DG)

Próximo partido de Mateo Chávez: Horario y dónde ver desde México

Tras mantener el invicto y el liderato, el lateral mexicano y el AZ Alkmaar volverán a la actividad el próximo fin de semana para afrontar la Jornada 5 del certamen local en calidad de visitantes.

  • Partido: SC Heerenveen vs. AZ Alkmaar
  • Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
  • Horario: 06:30 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Sede: Abe Lenstra Stadion, Heerenveen
  • Transmisión en México: ESPN (Televisión de paga)
  • Streaming digital: Disney+ (Suscripción Premium)

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