AEW All In 2026 EN VIVO: cartelera, horario y dónde ver desde México el evento en Wembley

All Elite Wrestling regresa al mítico estadio londinense con varios títulos en juego y enfrentamientos que prometen robarse el espectáculo.

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All Elite Wrestling se prepara para una de sus grandes noches del año con AEW All In: London 2026, espectáculo que este domingo 30 de agosto volverá a llevar la acción de la lucha libre profesional al Wembley Stadium de Londres. La propia compañía confirmó que el evento se realizará en el histórico inmueble británico.

La cartelera está encabezada por un combate que ha generado enorme expectativa entre los aficionados: Kenny Omega pondrá en juego el Campeonato Mundial de AEW ante Will Ospreay, en un duelo que enfrenta a dos de los nombres más importantes del panorama actual.

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Para los seguidores mexicanos, el evento podrá seguirse este domingo. De acuerdo con la información difundida para Latinoamérica, la función está programada para comenzar a las 11:00 de la mañana, tiempo del Centro de México. RÉCORD también reportó ese horario para la audiencia mexicana.

Kenny Omega y Will Ospreay protagonizan el combate estelar

(Cortesía: AEW)

El Campeonato Mundial de AEW será uno de los grandes atractivos de la jornada. Kenny Omega llegará como campeón para enfrentarse a Will Ospreay, en un encuentro que ha sido presentado como uno de los llamados dream matches del espectáculo.

La rivalidad reúne a dos luchadores con estilos y trayectorias que han convertido este enfrentamiento en uno de los más esperados de la función.

Mercedes Moné también busca conquistar el oro

(Cortesía: AEW)

Otro campeonato mundial estará en juego cuando Willow Nightingale defienda el Campeonato Mundial Femenino frente a Mercedes Moné.

La llamada “CEO” buscará quedarse con uno de los cinturones más importantes de AEW en una contienda que pondrá a prueba el reinado de Nightingale.

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Mientras tanto, los campeonatos mundiales en parejas también tendrán una defensa de alto perfil: Cope y Christian Cage expondrán sus títulos frente a The Young Bucks, Matt y Nick Jackson.

Una cartelera cargada de combates titulares

(Cortesía: AEW)

La actividad no terminará con los principales campeonatos. El Campeonato Internacional también estará en juego en una lucha de triple amenaza entre Kyle Fletcher, Konosuke Takeshita y Kazuchika Okada.

Otro de los encuentros que llama especialmente la atención es el Falls Count Anywhere Match por el Campeonato TNT. El monarca Kevin Knight se enfrentará a Darby Allin en una estipulación donde las caídas pueden registrarse prácticamente en cualquier zona.

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Además, Jon Moxley y Nigel McGuinness disputarán la final de la Continental Challenge Cup por el Campeonato Continental.

Casino Gauntlet y títulos femeniles completan la noche

(Cortesía: AEW)

La jornada también tendrá una Casino Gauntlet Match, cuyo ganador obtendrá una oportunidad garantizada por el Campeonato Mundial de AEW.

En la división femenina, Divine Dominion, integrado por Megan Bayne y Lena Kross, pondrá en juego el Campeonato Mundial Femenino en Parejas ante The Brawling Birds, equipo conformado por Jayme Harter y Alex Windsor.

El kickoff contará además con una batalla por el Campeonato Mundial de Tríos, actualmente en manos de “Hangman” Adam Page y Brodido, dentro de una lucha con varios equipos involucrados.

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¿Cuándo y dónde ver AEW All In 2026 desde México?

AEW All In: London 2026 se realizará el domingo 30 de agosto en Wembley Stadium, Londres. La información oficial de AEW sitúa el evento en el recinto londinense y marca su horario local en la tarde; para México, las guías de transmisión consultadas ubican el inicio a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México.

En México la transmisión estará disponible mediante Fox Sports Premium. Además, AEW señala que All In puede verse internacionalmente a través de MyAEW.com, mientras que Prime Video también ofrece el evento como pago por evento en determinados mercados.

Con Wembley como escenario, AEW promete una jornada de campeonatos, luchas especiales y enfrentamientos de primer nivel, con Kenny Omega vs. Will Ospreay como el gran plato fuerte de una función que los aficionados mexicanos podrán disfrutar desde el domingo por la mañana.

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