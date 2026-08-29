Consumidora denuncia que encontró un peine dentro de un garrafón de agua que recibió sellado

Una denuncia difundida en redes sociales generó cuestionamientos sobre los controles de calidad de Ciel, luego de que una consumidora asegurara haber encontrado un peine dentro de un garrafón de agua que, según su testimonio, recibió sellado.

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Una denuncia publicada en redes sociales abrió cuestionamientos sobre los procesos de control de calidad de Ciel, luego de que una consumidora asegurara haber encontrado un peine dentro de un garrafón de agua que, según su relato, recibió completamente sellado.

El caso comenzó a difundirse a través de publicaciones en plataformas digitales y posteriormente fue retomado por medios de comunicación. La mujer relató que descubrió el objeto extraño en el interior del recipiente después de recibir el producto.

La situación generó sorpresa entre usuarios, principalmente por la duda sobre cómo un objeto de esas características pudo terminar dentro de un envase que aparentemente había llegado cerrado.

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La consumidora reportó el hallazgo

La consumidora notificó el hallazgo y cuestionó la falta de información sobre el origen del objeto encontrado.

De acuerdo con el testimonio difundido, la mujer notificó la situación poco después de detectar el peine dentro del garrafón y se puso en contacto con las personas responsables de entregarle el producto.

Ante la reclamación, el recipiente fue cambiado por otro, aunque la consumidora manifestó su inconformidad debido a que, según su versión, no recibió una explicación acerca de lo sucedido.

La principal duda planteada fue cómo pudo ingresar un objeto extraño al interior del garrafón si este supuestamente había sido entregado sellado.

Piden aclarar qué ocurrió con el garrafón

El hallazgo fue reportado tras recibir el producto y provocó cuestionamientos sobre los controles de calidad.

Más allá de la sustitución del producto, la denuncia puso el foco en la necesidad de conocer si el caso sería revisado por la empresa para determinar el origen del objeto.

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La consumidora cuestionó que no se le informara si se llevaría a cabo una investigación o algún procedimiento para establecer en qué momento pudo producirse la anomalía.

El asunto generó comentarios entre usuarios de redes sociales, quienes también plantearon dudas sobre los mecanismos utilizados para revisar y garantizar la calidad de los productos antes de que lleguen al consumidor.

Hasta el momento, Ciel no ha emitido una postura pública sobre la denuncia ni ha informado oficialmente sobre una posible investigación relacionada con el garrafón señalado.

El caso se vuelve viral en redes

La consumidora reportó que el recipiente aparentemente estaba sellado y pidió conocer cómo pudo ocurrir el extraño hallazgo.

La difusión de la denuncia provocó que el supuesto hallazgo comenzara a circular entre usuarios, quienes expresaron sorpresa y cuestionaron las condiciones en las que se habría encontrado el objeto.

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Sin embargo, hasta ahora se trata de la denuncia de una consumidora, por lo que no existe una explicación oficial que permita determinar cómo terminó el peine dentro del recipiente.

El caso permanece así a la espera de una respuesta de la empresa que permita aclarar el origen del objeto y conocer si se realizará una revisión del producto señalado. Mientras tanto, las imágenes y el testimonio continúan generando conversación en redes sociales.