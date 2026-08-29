México

Expo Golf: el punto de encuentro que necesita la industria

Reunirá a profesionales, marcas, clubes y aficionados para generar alianzas y fortalecer el crecimiento de la industria del golf en México

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Los próximos 5 y 6 de septiembre, la industria del golf en México tendrá una cita importante: Expo Golf, encuentro que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

Más allá de ser una exposición de productos, servicios y novedades relacionadas con este deporte, eventos de esta naturaleza cumplen una función mucho más relevante: reunir y conectar a las personas que hacen posible el crecimiento de la industria.

El golf es mucho más que una disciplina deportiva. Detrás de cada campo, torneo, academia, marca, agencia, medio de comunicación, equipo y experiencia hay personas que trabajan todos los días para desarrollar y fortalecer el sector. Cuando todas ellas coinciden en un mismo espacio, surgen conversaciones, ideas, alianzas y, sobre todo, nuevas oportunidades.

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Ese es uno de los principales valores de Expo Golf.

Un espacio para generar oportunidades

Para un club, asistir puede significar encontrar nuevos proveedores o descubrir alternativas que mejoren la experiencia de sus socios. Para una marca, representa la posibilidad de acercarse a clientes potenciales y construir alianzas estratégicas. Para los profesionales del sector, puede convertirse en el lugar indicado para identificar oportunidades de negocio.

Los golfistas, por su parte, tendrán la posibilidad de conocer productos, servicios, destinos y experiencias a los que quizá no tendrían acceso de otra manera. Sin embargo, por encima de todos estos beneficios existe uno todavía más importante: la creación de comunidad.

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En una industria con un enorme potencial de crecimiento en México, necesitamos espacios que nos permitan conocernos, intercambiar ideas y comprender hacia dónde se mueve el mercado.

Necesitamos que los clubes dialoguen con las marcas; que los medios se acerquen a los organizadores de torneos; que los profesionales conozcan nuevos proyectos, y que los aficionados tengan contacto directo con quienes están construyendo el futuro del golf.

Por eso, asistir a Expo Golf no debería entenderse únicamente como una visita para recorrer stands. Es una oportunidad para hacer networking, escuchar, aprender, compartir experiencias y construir relaciones profesionales.

Muchas veces, una gran oportunidad de negocio comienza con algo tan sencillo como una conversación.

Una industria conectada crece mejor

El desarrollo del golf en México no depende únicamente de sumar jugadores o construir más campos. También requiere una industria organizada, comunicada y capaz de generar proyectos en conjunto.

Para crecer necesitamos conocernos, compartir experiencias y encontrar puntos de colaboración. Los grandes proyectos rara vez se construyen de manera aislada: nacen de alianzas, coincidencias y objetivos comunes.

Este 5 y 6 de septiembre, Expo Golf, que se llevará a cabo en el Centro Banamex, puede convertirse precisamente en eso: el punto de encuentro que necesita la comunidad golfística de México para conectar, generar oportunidades y seguir impulsando el crecimiento de la industria.

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