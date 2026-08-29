Guardia Nacional pierde al menos 36 elementos en el primer semestre de 2026: no hay cifra oficial

Miembros de la Guardia Nacional de México, equipados con armamento pesado y equipo táctico, patrullan a bordo de una camioneta pick-up en una zona urbana.

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La Guardia Nacional acumula al menos 36 elementos asesinados solo en el primer semestre de 2026, según el reporte de la organización civil Causa en Común publicado el 16 de julio por la revista Zeta. La cifra incluye muertos en combate, emboscadas y operativos.

Sin embargo, no contempla las bajas registradas entre julio y agosto, de las cuales destaca la del capitán segundo Adán V. C., fallecido el 27 de agosto en Aquila, Michoacán, en circunstancias que la Fiscalía General del Estado investiga sin conclusiones definitivas.

El conteo de 2026 no proviene de una estadística oficial consolidada del gobierno federal. Las cifras disponibles derivan de tres fuentes con distintos alcances: el parte oficial del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el reporte semestral de Causa en Común y el registro periodístico de accidentes publicado por Infobae México.

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El operativo contra El Mencho y los 25 muertos de febrero en Jalisco

El hecho más letal del año para la corporación ocurrió el 22 de febrero, cuando 25 elementos de la Guardia Nacional murieron en Jalisco durante los enfrentamientos posteriores al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. García Harfuch confirmó la cifra en conferencia de prensa el 23 de febrero y calificó los ataques como “cobardes”.

Un fuerte operativo encabezado por la Guardia Nacional y fuerzas federales se llevó a cabo en Huamantla y derivó en la captura de "El Jarocho", objetivo prioritario Foto: Especial

El operativo se desarrolló en Tapalpa, Jalisco, y desencadenó 85 bloqueos carreteros en Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Michoacán se registraron 13 ataques adicionales contra fuerzas de seguridad, con un saldo de 15 elementos lesionados y cuatro presuntos delincuentes muertos, de acuerdo con el reporte oficial, según confirman El País y El Informador.

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Además de los 25 guardias nacionales, ese día murieron en Jalisco un custodio, un agente de la Fiscalía General del Estado y una mujer civil. En el mismo operativo fallecieron 30 presuntos integrantes del CJNG, entre ellos El Mencho y dos de sus escoltas, según la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Sedena rindió honores militares a los 25 elementos caídos en una ceremonia oficial. Entre los identificados públicamente figuran Martín Alfonso Chay, de Campeche; Miguel Ángel Sánchez Espinosa, sargento segundo de Oaxaca; y Juan Vázquez Francisco, de Puebla.

Causa en Común: 36 agentes de la GN asesinados en el primer semestre

La organización Causa en Común documentó 171 agentes de seguridad asesinados en México durante el primer semestre de 2026, de los cuales 36 pertenecían a la Guardia Nacional. Los restantes correspondían a 72 policías municipales, 51 estatales, nueve militares del Ejército Mexicano y tres agentes federales, según el reporte citado por Zeta y por Infobae México.

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Una unidad de la Guardia Nacional patrullando las calles de Tlamanaco. (Imagen ilustrativa | Crédito: redes sociales)

La cifra equivale a un promedio de más de 28 elementos de seguridad caídos por mes en todo el país. Jalisco encabezó el conteo estatal con 34 agentes asesinados, el 19.88% del total nacional, seguido por Sinaloa y Michoacán con 20 cada uno, de acuerdo con el mismo reporte.

El reporte de Causa en Común tiene como fecha de corte el primer semestre, por lo que no incluye los casos de julio ni agosto. Las bajas registradas en esos dos meses se suman al total como cifras adicionales no consolidadas en ningún documento oficial.

Infobae México documentó al menos siete personas muertas en accidentes vinculados a unidades de la Guardia Nacional entre enero y agosto de 2026, aunque no todas las víctimas eran elementos de la corporación. Los casos con bajas propias confirmadas son dos: un elemento activo muerto el 1 de febrero en Tihuatlán, Veracruz, tras un choque contra un vehículo de carga, y un sargento fallecido el 15 de agosto en Contepec, Michoacán, cuando un tráiler embistió su patrulla en la autopista Guadalajara-Atlacomulco.

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Ese mismo 15 de agosto, un vehículo de traslado de la GN chocó contra un autobús de la línea Rápidos del Sur en el tramo Ocozocoautla-Cintalapa, Chiapas, y dejó una persona muerta y 15 lesionadas, entre ellas cuatro elementos evacuados por vía aérea al Hospital Militar de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez.

Tropas de la Guardia Nacional patrullan las pirámides de Teotihuacán, que permanecieron cerradas un día después de que un hombre armado abriera fuego contra turistas en el sitio arqueológico a las afueras de la Ciudad de México, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

En enero, una patrulla de la GN chocó contra una combi en Pilcaya, Guerrero, cerca de Cacahuamilpa, y el saldo final ascendió a tres muertos y varios lesionados. Entre los heridos también hubo elementos de la corporación, aunque el texto no precisa cuántos.

Agosto de 2026: el capitán Adán V. C. muerto en Michoacán

El 27 de agosto, el capitán segundo Adán V. C. murió en el municipio de Aquila, Michoacán, con una herida por proyectil de arma de fuego, mientras era trasladado en una patrulla hacia el Hospital de la 43 Zona Militar de Apatzingán. La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación para determinar si el disparo fue intencional, accidental o producto de la intervención de un tercero.

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El traslado se realizó en un convoy de tres unidades sobre la carretera Tepalcatepec-Aquila, a la altura del mirador de esa demarcación. El capitán recibía atención por golpes en la cabeza y una pierna, lesiones previas al incidente que derivó en su muerte.

El convoy se detuvo a un costado de la vía, en las inmediaciones del basurero de Aquila. Los elementos que acompañaban al capitán descendieron de la patrulla para realizar seguridad perimetral, mientras el oficial permanecía solo en la cabina por la gravedad de sus contusiones.

Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad

Unos cinco minutos después, los uniformados escucharon una ráfaga de detonaciones y asumieron que se trataba de una emboscada desde una zona de cerros adyacente. Al regresar a la unidad, encontraron al capitán con una herida grave por proyectil de arma de fuego y respondieron con disparos hacia el área serrana, lo que interrumpió la circulación en la carretera durante varias horas.

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Las primeras diligencias periciales detectaron que los impactos en la carrocería habrían provenido del interior del vehículo, lo que puso en duda la versión inicial de una emboscada externa. En el lugar fue asegurado un fusil de cargo calibre 5.56 mm junto al cuerpo de la víctima, y los peritos recolectaron indicios balísticos tanto en la patrulla oficial como en las inmediaciones de la cinta asfáltica.

Lo que el INEGI registró en 2025 y el vacío estadístico de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en 2025 murieron 114 elementos de la Guardia Nacional en total: 45 en accidentes, 21 por homicidio doloso y el resto por causas externas, naturales o no determinadas. Esos datos son los más recientes disponibles en una fuente oficial consolidada, ya que el gobierno federal no ha publicado un equivalente para 2026.

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El vacío estadístico oficial impide establecer con exactitud el total de bajas de la Guardia Nacional en lo que va de 2026. Con base en las fuentes disponibles —el parte de García Harfuch, el reporte de Causa en Común y el registro periodístico de accidentes—, la cifra de elementos muertos en el año supera los 36 del primer semestre y se eleva si se suman las bajas de julio y agosto, aunque ninguna institución ha publicado ese consolidado a la fecha de esta nota.