México

Michelle Galván revela que está llena de culpa y tristeza tras convertirse en mamá por ésta razón

La conductora ‘De primer impacto’ recibió una ola de comentarios en redes tras su confesión

michelle galvan -México- 29 agosto
(Instagram)
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Michelle Galván se sinceró esta semana en Instagram sobre la depresión posparto que atraviesa tras el nacimiento de su segundo hijo,Alexander, el pasado 8 de agosto en Miami.

La presentadora de Primer Impacto compartió una serie de fotografías junto a un mensaje en el que habló de mastitis, culpa, tristeza y los retos de recuperarse de una cesárea, y convirtió su confesión en un llamado a todas las madres que viven lo mismo.

“Hoy la siento, la vivo y la entiendo”: el mensaje de Michelle Galván

Galván abrió su publicación con una imagen de ella antes del embarazo y describió la transformación que vino después.

“Mi cuerpo, mi mente y mi vida comenzaron a transformarse… y llegó él… tan esperado, tan amado, tan perfecto”, escribió. Luego vino lo que pocas veces se dice en voz alta.

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michelle galvan -México- 29 agosto
(Instagram)

“De pronto mi mundo se veía así: completo… Pero nadie ve todo lo que una mamá también atraviesa por dentro. Por años hablé de la ‘depresión posparto’. Hoy la siento, la vivo y la entiendo”, reconoció la presentadora.

Galván enumeró sin rodeos lo que enfrentó en estas semanas: la mastitis, la culpa, la tristeza y los retos físicos de la cesárea. “Me recordaron que la maternidad no siempre se vive como la imaginamos… y eso no nos hace menos mamás”, escribió.

Al cierre de su publicación, la conductora también agradeció a su pareja, Andrés Asion, y a todos los padres que acompañan este proceso.

“Gracias a nuestras parejas, a esos papás extraordinarios que están presentes, que sostienen, acompañan y atraviesan este proceso junto a nosotras al mismo tiempo que dan su mejor versión de padres”, dijo.

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La comunidad respondió: “Recuerda que todo es pasajero”

El mensaje de Galván tocó a miles de seguidoras que reconocieron en sus palabras su propia experiencia. Los comentarios se llenaron de abrazos digitales y de historias que pocas veces se cuentan fuera de los cuartos oscuros de la madrugada.

michelle galvan -México- 29 agosto
(Instagram)

“Tan bella, lo recuerdo cuando tuve a mi bebé en la pandemia, me sentía tan sola y triste. Pero ver a mi niña, la más grande, ese momento era mi motor. Ella decía: ‘no estás, mami, yo estoy aquí’. Y así es, mis dos niños me levantaron otra vez. Recuerda que todo es pasajero, te mando un abrazo muy fuerte”, escribió una usuaria.

Otra seguidora simplemente respondió: “Te abrazo, querida”. Otras dejaron mensajes de fe. “Tus hijos son una bendición que es la fuerza que nos sostiene en los momentos difíciles. Dios te dice: ‘no temas, yo estoy contigo’”, comentó una más.

La presentadora cerró su texto con esa misma cita bíblica, de Isaías 41:10: “No temas, porque yo estoy contigo”, y con una promesa: “Sigamos remando, sin pensar en detenernos, con la cara contra el viento y la valentía de estandarte… del otro lado se avecina otro comienzo”.

Qué es la depresión posparto y por qué no es una debilidad

La depresión posparto no es un defecto de carácter. Es una complicación médica que puede presentarse en las primeras semanas después del parto, aunque en algunos casos comienza durante el embarazo o hasta seis meses después de dar a luz, según información de la Clínica Mayo.

Fotografía de archivo de una mujer embarazada. EFE/Zayra Mo
Fotografía de archivo de una mujer embarazada. EFE/Zayra Mo

Los síntomas van más allá de la tristeza. Incluyen cambios graves de humor, llanto frecuente, dificultad para establecer vínculo con el bebé, fatiga intensa, culpa, sentimientos de inutilidad y, en los casos más severos, pensamientos de hacerse daño.

Las madres que tuvieron una cesárea, que enfrentan problemas para amamantar o que no cuentan con una red de apoyo sólida tienen mayor riesgo de desarrollarla. El tratamiento existe y funciona: incluye psicoterapia y, en algunos casos, medicamentos. Lo primero es reconocerla.

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