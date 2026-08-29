Madres buscadoras encuentran muerta a una joven con su mochila puesta en canal de Edomex, dos días después del hallazgo de otra

El cuerpo de una mujer sin vida fue hallado por madres buscadoras este viernes 28 de agosto en el canal de aguas negras de La Compañía en los límites de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, en el Estado de México

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Madres buscadoras de la Colectiva Feminista Ehécatl localizaron este viernes 28 de agosto el cuerpo de una joven sin vida hallada entre basura y desechos en un punto del canal de la Compañía, donde se juntan Ecatepec, Chimalhuacán y Nextlalpan, en el Estado de México (Edomex).

La joven vestía un pantalón de mezclilla, una blusa oscura y traía aún puesta una mochila con alas tornasol, estaba descalza.

Las madres buscadoras hicieron un llamado a las autoridades para que fueran a levantar el cuerpo ya que no han recibido acompañamiento en la búsquedas que han realizado.

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Hasta la mañana de este sábado la Fiscalía ni las autoridades se han manifestado al respecto y si se trata de otro probable feminicidio.

La Colectiva Feminusta Ehécatl conformada por madres de desaparecidos encontró el cuerpo de una jocven aún con su mochila puesta en el Canal de La Compañía en un punto donde convergen Ecatepec, Chimalhuacán y Nextlalpan Foto: Captura de pantalla video colectiva

Encuentran cuerpo de una mujer flotando en Atenco

Apenas elmiércoles el cuerpo sin vida de una mujer que no pudo ser identificada fue encontrada dentro de un canal de aguas negras en estado de descomposición en el barrio de La Concepción en el municipio de San Mateo Atenco.

El hallazgo se registró antes de las 18:00 horas del jueves a un costado de la avenida Las Torres e Independencia junto abajo de las vías del Tren Interurbano al momento que se se observó el cadáver flotando boca arriba.

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Al lugar llegaron elementos de seguridad pública y servicios de emergencias, luego de ser alertados a través de una llamada al 911, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales de la persona del sexo femenino.

La Colectiva Feminista Ehécatl ha localizado seis cuerpos y decenas de restos óseos en el Gran Canal del Desagüe, a la altura del municipio de Nextlalpan. Crédito: Especial

La escena tuvo que ser resguardada, la víctima solo tenía una prenda interior en el pecho al momento de ser ubicada en el afluente, el Ministerio Público y personal forense se encargaron del levantamiento de los restos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México turno la carpeta de investigación al área de feminicidios para dar con los responsables y determinar el móvil de los hechos durante los próximos días.

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Serían el feminicidio número 79 en lo que va del año según han contabilizado medios locales.

La Colectiva Ehécatl ha encontrado al menos ocho cuerpos

La Colectiva Feminista Ehécatl ha localizado por lo menos ocho cuerpos y decenas de restos óseos en el Gran Canal del Desagüe, a la altura del municipio de Nextlalpan, en el Estado de México, en un conteo que arranca en noviembre de 2025.

Al corte de julio del 2026 se han registrado 380 casos de feminicidio en México. | Jovany Pérez

Uno de los detonantes más reciente fue el 5 de mayo de 2026, cuando Mariana Valentina Domínguez Valdez, una niña de 11 años, cayó accidentalmente al cauce de aguas negras mientras jugaba, y su madre, Luisa Valdez, solicitó el apoyo del colectivo para reforzar las labores de rastreo. Lo que empezó como la búsqueda de una menor expuso un canal que el colectivo señala como punto de disposición clandestina de cadáveres.

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Las integrantes operan con trajes y guantes de látex —comprados con sus propios recursos— y revisan bolsa por bolsa los montones de residuos que una draga, gestionada ante el gobierno federal, extrae del cauce y deposita en el bordo de la comunidad Los Aguiluchos. Entre los desechos aparecen botellas de PET, troncos, tubos de PVC, llantas y prendas de ropa que las voluntarias apartan con palas, varillas y, en ocasiones, con sus propias manos.