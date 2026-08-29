México

Grabando a escondidas y con voz baja, Noroña denuncia construcción de hotel en área natural protegida de Tepoztlán

El senador de Morena acusó al alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz, de corrupción

Noroña denuncia construcción de hotel en área natural protegida de Tepoztlán
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Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, denunció a través de un video que se reactivó la construcción de un hotel dentro de un área natural protegida en Tepoztlán, Morelos.

En el video publicado en su cuenta de X y que aparentemente grabó ocultándose, acusó al presidente municipal, Perseo Quiroz Rendón, de permitir el avance de la obra sin consulta a la comunidad y con presuntas irregularidades, pese a una prohibición legal.

Noroña mostró el avance de la construcción y con voz baja denunció que se retiraron los sellos de clausura, señalando la presencia de trabajadores en el sitio, apesar de que es fin de semana.

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También destacó que no hay permisos visibles en la obra y sostiene que los trabajos continúan “a plena luz del día”, aunque —afirma— la ley prohíbe nuevos desarrollos en esa zona por ser un área natural protegida.

“Siguen avanzando en la construcción del hotel, aquella ya casi está, como les había dicho… le quitaron los sellos de clausurado", aseguró.

El legislador comentó que al lugar han llegado camiones con paredes prefabricadas para acelerar la edificación, recalcando que no se exhibe documentación en el sitio.

“Siguen sin poner la autorización de nada. Ahí están los trabajadores… ellos no tienen ninguna responsabilidad”, sostuvo.

Afirmó que a esto se suma que el gobierno municipal no realizó una consulta pública pese a tratarse —según sostiene— de bienes comunales y pueblos originarios.

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Noroña atribuye la obra a opacidad del gobierno municipal

Previo a el video, en su pódcast Noroña: La Videocharla, el legislador acusó a Perseo Quiroz Rendón, presidente municipal de Tepoztlán, de actuar contra la voluntad comunal y de incumplir el mensaje con el que llegó al cargo.

“¿Cómo puedes ser tepozteco y no conocer a tu pueblo? Son bienes comunales… tienes que consultarlo, tienes que acordarlo con la gente", dijo.

El senador también relató episodios de inconformidad ciudadana por la falta de consulta en obras públicas.

Según su testimonio, ante el desacuerdo comunitario el edil habría respondido con la amenaza de cancelar trabajos, sin abrir un canal de diálogo.

Gobernadora de Morelos prometió consenso; Noroña desestima el mensaje

Fernández Norola resaltó que la controversia escaló hasta el gobierno estatal, al recordar que recientemente la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, junto a Quiroz, publicó un video para asegurar que la construcción se suspendería hasta que se realice una consulta popular.

“No vamos a realizar ninguna obra en ese sendero en donde no haya un consenso con la comunidad y con los comerciantes de Tepoztlán”, señaló.

Noroña desestimó esa declaración e insistió en que la consulta debió ser previa y efectiva.

Em este sentido, el senador recalcó que el cabildo clausuró la obra en dos ocasiones, primero de forma temporal y luego definitiva, y que en su momento se negó la licencia para el hotel.

Sostuvo que después las autoridades permitieron la continuación bajo el argumento de una restauración menor, lo que —dice— no corresponde con lo que se construye.

“No han transparentado qué autorización dieron, de qué alcance, con qué fundamento legal. No aspiro a que me digan cuánto dinero recibieron. No quiero tanta transparencia. Solo con que digan qué autorizaron”, afirma.

Asimismo, añadió que, a diferencia de otras obras donde se exhiben permisos y alcances, en este caso persiste la opacidad mientras la construcción avanza.

Denuncia construcción en medio de señalamientos sobre su patrimonio

La polémica también ocurre en un contexto de escrutinio público sobre el patrimonio de Noroña. Hace semanas se difundió que una casa valuada en $12 millones no aparecía en su declaración patrimonial, lo que llevó al senador a aclarar el tema en medios y redes sociales.

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