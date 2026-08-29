Lupillo Rivera consuela a Aylín Mujica, quien se quebró al recordar a su hijo Mauro

Mujica respondió con gratitud: “Nada me va a quitar el dolor que traigo, pero estar acompañada hace que lo pueda cargar mucho mejor”. (Captura de pantalla/Telemundo)

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La actriz cubana Aylín Mujica rompió en llanto durante una transmisión en vivo de la quinta temporada de Top Chef VIP, el reality culinario de Telemundo, al evocar la muerte de su hijo Mauro Menéndez, fallecido el 16 de julio en Barbados. El cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera, su compañero en el programa, la sostuvo con palabras directas: “Si algún día estás en la cocina y te pega un momento de esos, me llamas y yo voy”.

Mujica respondió con gratitud: “Nada me va a quitar el dolor que traigo, pero estar acompañada hace que lo pueda cargar mucho mejor”.

Lupillo Rivera, presente desde el primer momento

“Nos tocó el momento cuando le dijeron las cosas, de casualidad, porque íbamos entrando nosotros al hotel de una cena y ella iba saliendo”, dijo Lupillo (Instagram)

El vínculo entre Rivera y Mujica dentro del programa tiene un origen más profundo que la convivencia en el set. El cantante reveló, en un encuentro con medios, que estuvo junto a la actriz en el instante exacto en que recibió la noticia de la muerte de Mauro.

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“Nos tocó el momento cuando le dijeron las cosas, de casualidad, porque íbamos entrando nosotros al hotel de una cena y ella iba saliendo”, relató Rivera. “Yo la miré destrozada, la miré mal.” El cantante agregó: “Es algo muy triste, algo que no se lo deseas a nadie”.

Rivera también salió en defensa de Mujica ante las críticas que recibió en redes sociales por conceder entrevistas poco después del fallecimiento de su hijo. “Sé que es una mujer toda hecha y derecha. A veces la gente nomás opina por sus propios sentimientos”, señaló.

Aylín Mujica elige continuar en el programa

Aylín Mujica reveló si piensa volver a Top Chef VIP tras muerte de Mauro (Instagram)

Apenas una semana después de la tragedia, Mujica tomó una decisión que sorprendió al medio del espectáculo: volvería a las grabaciones. El 23 de julio voló a Bogotá para retomar su participación en Top Chef VIP.

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En un video publicado en las redes de Telemundo, la actriz explicó su razonamiento: “Voy a regresar a Top Chef VIP porque es lo que Mauro hubiera querido.” La cadena, a su vez, adelantó el estreno de la quinta temporada del 1 de septiembre al 11 de agosto —fecha que coincidió con el cumpleaños que Mauro habría celebrado.

El regreso tuvo un comienzo contundente: en el episodio de estreno, Mujica ganó la primera inmunidad de la temporada con un plato de lentejas que convenció al jurado de chefs profesionales. La conductora de la nueva temporada es Carmen Villalobos.

El video anuncia el estreno de la quinta temporada de ('Top Chef VIP' en Telemundo.) aún en medio del duelo que vive la presentadora por la pérdida de su hijo Mauro (Telemundo/Redes sociales)

La muerte de Mauro Menéndez

Según relató la propia Mujica en el programa de Telemundo La Mesa Caliente, su hijo viajó a la isla pese a presentar síntomas de un resfriado fuerte. (Instagram: Aylín Mujica)

Mauro Menéndez, productor musical y DJ conocido artísticamente como MAAHEZ, murió a los 31 años tras una serie de complicaciones médicas que se desencadenaron durante un viaje con amigos a Barbados.

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Según relató la propia Mujica en el programa de Telemundo La Mesa Caliente, su hijo viajó a la isla pese a presentar síntomas de un resfriado fuerte. Mientras jugaba fútbol en la playa al atardecer, convulsionó tres veces. La ambulancia llegó con retraso y le faltó oxígeno en el cerebro.

En el hospital, los médicos le detectaron un coágulo en el pulmón y otro en el corazón. El equipo médico lo reanimó en repetidas ocasiones —hasta siete, según distintas versiones que la actriz ofreció en entrevistas— antes de comunicarle que ya no era posible continuar. “La doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’”, recordó la actriz.

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Mujica se encontraba en Colombia grabando Top Chef VIP cuando recibió la noticia. Voló de inmediato a Barbados. La familia respetó la última voluntad de Mauro: ser cremado. Los trámites en la isla se extendieron y tanto Mujica como el padre del joven, el músico Osamu Menéndez, regresaron a Miami mientras gestionaban el traslado de las cenizas.

Lupillo Rivera también en un momento de duelo persona

Días antes del quiebre emocional de su compañera, la modelo dominicana Taína Pimentel confirmó públicamente, el 22 de agosto, el fin de su relación y compromiso matrimonial con Rivera tras ocho meses juntos. (Redes sociales)

El apoyo de Lupillo Rivera a Mujica llega en un momento de alta exposición mediática para el cantante. Días antes del quiebre emocional de su compañera, la modelo dominicana Taína Pimentel confirmó públicamente, el 22 de agosto, el fin de su relación y compromiso matrimonial con Rivera tras ocho meses juntos.

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Pimentel lo comunicó mediante un mensaje en Instagram: “Mi relación y compromiso con Lupillo Rivera han llegado a su fin. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones”. El cantante no emitió declaración alguna en ese momento, aunque posteriormente reconoció que la distancia geográfica fue uno de los factores que deterioraron la relación.

El 27 de agosto, Rivera fue captado en aparente estado de ebriedad durante una presentación del “90’s Corridos Tour” y tuvo que ser retirado del escenario antes de concluir su actuación, según registros de asistentes al concierto difundidos en redes sociales.

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