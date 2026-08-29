Qué le pasa realmente a Verónica Castro: su hermano, El Güero Castro, revela por qué usa tanque de oxígeno

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José Alberto El Güero Castro rompió el silencio sobre la salud de su hermana Verónica Castro durante un encuentro con la prensa este agosto. El productor de televisión confirmó que la primera actriz usa oxígeno de forma intermitente a causa de una causa concreta y esclareció si el padecimiento podría representar un riesgo inmediato para su vida.

La declaración llegó días después de que Verónica Castro fuera vista con un tanque de oxígeno en la graduación de bachillerato de su hijo Cristian Castro, celebrada el pasado miércoles 12 de agosto en el Teatro Royal Pedregal.

Las imágenes de la actriz con ese dispositivo médico circularon ampliamente y generaron alarma entre sus seguidores.

El Güero Castro explica el uso del oxígeno

Al ser cuestionado por la prensa sobre el estado de salud de su hermana, el Güero Castro fue directo.

“Pues ahí está, pues sigue. Tiene... hay momentos en que tiene que estarlo usando (el oxígeno) Es lo malo de fumar. No fumen, por favor, no fumen”, dijo el productor ante los reporteros.

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Reportan que Verónica Castro sintió mal durante la graduación de Cristian Castro: “Se le bajó la presión” ©Cuartoscuro.

Cuando los periodistas le preguntaron si la condición era grave, Castro fue enfático: “No, no, no, no es nada grave. Es necesario nada más”. Con esa respuesta, el también hermano de la actriz intentó frenar las versiones que apuntaban a un deterioro severo de su salud.

Cristian Castro, “sacado de onda” por la situación de su mamá

La aparición de Verónica Castro con el tanque de oxígeno también sorprendió a su propio hijo. Cristian Castro reconocióque la situación lo “sacó de onda” y confesó que no sabía qué le había pasado a su mamá durante la ceremonia. El cantante expresó su deseo de conocer la razón para confirmar que todo estuviera bien.

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La familia en conjunto ha rechazado las versiones más alarmistas. No hay diagnóstico confirmado de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ni se ha hablado de una condición terminal.

“Está estable, bajo tratamiento domiciliario y en rehabilitación”, afirmó Fausto Castro en declaraciones previas.

Cristian Castro

La graduación de Cristian: el momento en que se vio el oxígeno

La imagen que encendió la conversación pública ocurrió el 12 de agosto, cuando Verónica Castro asistió como madrina de generación a la graduación de bachillerato de Cristian. A sus 51 años, el cantante concluyó la preparatoria tras haberla abandonado en la juventud y retomado mediante un sistema de educación a distancia.

Durante el evento, la actriz mostró dificultad para caminar y se reportó que se le bajó la presión, por lo que tuvo que retirarse antes de que concluyera la ceremonia. No era la primera vez que Castro aparecía en público con ese tipo de apoyo: en octubre de 2025 fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con silla de ruedas y cánula nasal conectada a un tanque portátil.

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Qué enfermedad padece Verónica Castro y por qué necesita usar tanque de oxígeno (RS)

En aquella ocasión, la propia actriz restó dramatismo a las imágenes y aclaró que tanto el oxígeno como la silla eran por comodidad. La familia mantiene esa misma postura: el dispositivo médico forma parte de su manejo cotidiano, no de una crisis aguda.

El Güero Castro cerró el tema ante los reporteros con una advertencia directa al público: no fumar. Lo que comenzó como una pregunta sobre la salud de su hermana terminó con una lección que el productor entregó sin rodeos.