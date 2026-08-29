León pide reprogramar su juego ante Pumas por el apretado calendario entre Liga MX y Leagues Cup

(Ron Chenoy-Imagn Images)

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León enfrentará una agenda complicada en los próximos días, ya que el equipo esmeralda deberá viajar a Estados Unidos para disputar las Semifinales de la Leagues Cup y, prácticamente de inmediato, regresar a México para continuar con su participación en la Liga MX, por lo que la seguidilla de partidos y traslados ya genera preocupación dentro del club.

Después del empate 1-1 ante Atlante, el técnico de La Fiera reveló que el club ya analiza la posibilidad de solicitar un cambio en la fecha de su próximo encuentro contra Pumas, con la intención de contar con más días de descanso antes de regresar a la actividad en el futbol mexicano.

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Javier Gandolfi pide cambiar la fecha del partido ante Pumas

(REUTERS/Diego Vara)

Gandolfi explicó que el duelo contra Pumas es el principal encuentro que León busca modificar debido a la carga de compromisos que tendrá durante los próximos días.

“El partido de Pumas es el que estamos analizando y pidiendo a la Liga MX moverlo por una cuestión lógica. Estamos pidiendo jugarlo el 16 (de septiembre). Pumas seguramente va a querer jugar a mitad de semana en corto tiempo. Nosotros vamos a venir un desgaste importantísimo, pero, bueno, voy a repetir, no hay excusas”, señaló.

El entrenador reconoció que su equipo deberá afrontar las exigencias del calendario, aunque considera necesario encontrar mejores condiciones para que sus futbolistas puedan recuperarse entre cada encuentro.

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Gandolfi pide a la Liga MX priorizar la integridad de los jugadores

(REUTERS/Jorge Silva)

Más allá de la posible modificación del partido ante Pumas, el estratega aprovechó para hacer un llamado a la liga mexicana respecto a la planeación del calendario y el desgaste que enfrentan los jugadores cuando deben disputar competencias prácticamente de manera consecutiva.

“Quiero tratar de ser muy respetuoso, el tema del itinerario es complejo. El único consejo que le daría (a la Liga MX) es que traten de cuidar un poquito más la integridad física del ser humano, porque después del calendario es como Liguilla. Tenemos viajes de más de 10 horas, donde por ahí la parte del ser humano creo que tendría que estar valorada”, afirmó.

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León empató ante Atlante este viernes 28 de agosto y ahora deberá viajar a Estados Unidos para disputar las Semifinales de la Leagues Cup frente a Toluca, duelo programado para el miércoles 2 de septiembre.

En caso de mantenerse la fecha original, el conjunto esmeralda regresaría a la actividad en la Liga MX el domingo 6 de septiembre para enfrentar a Pumas, por lo que la institución busca que el encuentro sea reprogramado.