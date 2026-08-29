México Deportes

León pide reprogramar su juego ante Pumas por el apretado calendario entre Liga MX y Leagues Cup

Javier Gandolfi habló sobre el desgaste que enfrentará su plantilla durante los próximos días

(Ron Chenoy-Imagn Images)
(Ron Chenoy-Imagn Images)
Guardar

León enfrentará una agenda complicada en los próximos días, ya que el equipo esmeralda deberá viajar a Estados Unidos para disputar las Semifinales de la Leagues Cup y, prácticamente de inmediato, regresar a México para continuar con su participación en la Liga MX, por lo que la seguidilla de partidos y traslados ya genera preocupación dentro del club.

Después del empate 1-1 ante Atlante, el técnico de La Fiera reveló que el club ya analiza la posibilidad de solicitar un cambio en la fecha de su próximo encuentro contra Pumas, con la intención de contar con más días de descanso antes de regresar a la actividad en el futbol mexicano.

PUBLICIDAD

Javier Gandolfi pide cambiar la fecha del partido ante Pumas

(REUTERS/Diego Vara)
(REUTERS/Diego Vara)

Gandolfi explicó que el duelo contra Pumas es el principal encuentro que León busca modificar debido a la carga de compromisos que tendrá durante los próximos días.

El partido de Pumas es el que estamos analizando y pidiendo a la Liga MX moverlo por una cuestión lógica. Estamos pidiendo jugarlo el 16 (de septiembre). Pumas seguramente va a querer jugar a mitad de semana en corto tiempo. Nosotros vamos a venir un desgaste importantísimo, pero, bueno, voy a repetir, no hay excusas”, señaló.

El entrenador reconoció que su equipo deberá afrontar las exigencias del calendario, aunque considera necesario encontrar mejores condiciones para que sus futbolistas puedan recuperarse entre cada encuentro.

PUBLICIDAD

Gandolfi pide a la Liga MX priorizar la integridad de los jugadores

(REUTERS/Jorge Silva)
(REUTERS/Jorge Silva)

Más allá de la posible modificación del partido ante Pumas, el estratega aprovechó para hacer un llamado a la liga mexicana respecto a la planeación del calendario y el desgaste que enfrentan los jugadores cuando deben disputar competencias prácticamente de manera consecutiva.

Quiero tratar de ser muy respetuoso, el tema del itinerario es complejo. El único consejo que le daría (a la Liga MX) es que traten de cuidar un poquito más la integridad física del ser humano, porque después del calendario es como Liguilla. Tenemos viajes de más de 10 horas, donde por ahí la parte del ser humano creo que tendría que estar valorada”, afirmó.

León empató ante Atlante este viernes 28 de agosto y ahora deberá viajar a Estados Unidos para disputar las Semifinales de la Leagues Cup frente a Toluca, duelo programado para el miércoles 2 de septiembre.

En caso de mantenerse la fecha original, el conjunto esmeralda regresaría a la actividad en la Liga MX el domingo 6 de septiembre para enfrentar a Pumas, por lo que la institución busca que el encuentro sea reprogramado.

Temas Relacionados

Club LeónPumasLiga MXLeagues Cup 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Última hora: el concierto gratis de Santa Fe Klan en Tlalnepantla cambia de sede, esta será la nueva ubicación

La jornada de del rapero guanajuatense estará marcada por dos noches muy próximas: se presenta primero en Tlalnepantla este 13 de septiembre y después encabeza la celebración patria en Naucalpan el martes 15, también con entrada libre

Última hora: el concierto gratis de Santa Fe Klan en Tlalnepantla cambia de sede, esta será la nueva ubicación

Una niña de 4 años, entre las tres mujeres asesinadas en Oaxaca en 48 horas que llevan el conteo a 50 feminicidios en 2026

Melissa murió el 26 de agosto en un ataque armado en San Agustín Loxicha. GESMujer documentó que, desde el inicio del gobierno de Salomón Jara Cruz, Oaxaca acumula 339 muertes violentas de mujeres y niñas sin respuesta efectiva del Estado

Una niña de 4 años, entre las tres mujeres asesinadas en Oaxaca en 48 horas que llevan el conteo a 50 feminicidios en 2026

Así fue como un militar de Uganda surtía armas, granadas y minas explosivas al CJNG: EEUU pidió su extradición

La acusación presentada en de Virginia sostuvo que habría enviado ametralladoras, lanzacohetes, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas

Así fue como un militar de Uganda surtía armas, granadas y minas explosivas al CJNG: EEUU pidió su extradición

Qué es Electoral.mx: la plataforma de la UNAM para consultar información electoral en México

La plataforma digital “independiente” centraliza información clave sobre los procesos electorales en México

Qué es Electoral.mx: la plataforma de la UNAM para consultar información electoral en México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: Estas son las armas que usa el narco en México

Sigue lo más importante de estos temas en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: Estas son las armas que usa el narco en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una niña de 4 años, entre las tres mujeres asesinadas en Oaxaca en 48 horas que llevan el conteo a 50 feminicidios en 2026

Una niña de 4 años, entre las tres mujeres asesinadas en Oaxaca en 48 horas que llevan el conteo a 50 feminicidios en 2026

Así fue como un militar de Uganda surtía armas, granadas y minas explosivas al CJNG: EEUU pidió su extradición

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: Estas son las armas que usa el narco en México

Emma Coronel regresa molesta a TikTok desde cuenta alterna tras suspensión de la suya: “¿Qué pasó o qué hice?"

Colectivo de búsqueda alerta sobre posible zona de exterminio en Acapulco tras hallazgo de restos calcinados

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda decide autosalvarse

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda decide autosalvarse

Qué le pasa realmente a Verónica Castro: su hermano, El Güero Castro, revela por qué usa tanque de oxígeno

Esta es la fuerte razón por la que Aldo Rendón pidió salir de LCDLFM

Última hora: el concierto gratis de Santa Fe Klan en Tlalnepantla cambia de sede, esta será la nueva ubicación

Emma Coronel regresa molesta a TikTok desde cuenta alterna tras suspensión de la suya: “¿Qué pasó o qué hice?"

DEPORTES

Atlas vs Querétaro EN VIVO: ¿a qué hora, dónde ver el partido y cuántos elementos habrá en el Estadio Jalisco?

Atlas vs Querétaro EN VIVO: ¿a qué hora, dónde ver el partido y cuántos elementos habrá en el Estadio Jalisco?

Penta Zero Miedo vs Rey Fénix: ¿quién enfrentará a Roman Reigns en CDMX? Spoilers de WWE RAW

Tabla General de la Liga MX: así marcha tras el inicio de la Jornada 6

Erik Lira podría salir de Cruz Azul: Joel Huiqui adelanta su posible destino en Francia

Ascenso y descenso en la Liga MX: presentan amparo para exigir su regreso