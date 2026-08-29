Ascenso y descenso en la Liga MX: presentan amparo para exigir su regreso

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano podría volver a ser discutido en los tribunales.

Este viernes 28 de agosto se dio a conocer que un despacho jurídico presentó un juicio de amparo con el objetivo de que un tribunal federal analice si la medida adoptada por la Federación Mexicana de Futbol se ajusta al marco constitucional.

La acción fue promovida por Del Real & Asociados, despacho con sede en Zacatecas, que busca que el Poder Judicial de la Federación revise la constitucionalidad del artículo 35 del Reglamento de Competencia de la FMF, publicado el pasado 15 de julio.

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Dicho artículo establece que, a partir de la temporada 2026-27, los clubes de la Liga MX no descenderán a la Liga de Expansión, mientras que los equipos de la categoría de plata tampoco podrán ascender al máximo circuito.

¿Por qué presentaron el amparo contra la eliminación del ascenso y descenso?

De acuerdo con el despacho, la decisión de acudir ante los tribunales responde a la intención de defender el principio de competencia deportiva y las oportunidades que representa el ascenso para clubes y ciudades del país.

La iniciativa fue presentada por el propio Del Real & Asociados y no a petición de algún equipo de la Liga de Expansión. En su posicionamiento, el despacho señaló que el ascenso representa factores que van más allá de lo deportivo, como empleos, inversión e identidad para distintas regiones de México.

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“Buscamos que el mérito ganado en la cancha no desaparezca por una decisión de escritorio y que toda determinación con efectos deportivos, económicos y sociales respete la Constitución”, señaló el documento firmado por el director del despacho, Miguel Darío del Real Campos.

La firma también plantea que la desaparición del sistema de ascenso y descenso podría entrar en conflicto con distintos principios constitucionales, entre ellos los relacionados con la libertad de trabajo y comercio, la prohibición de prácticas monopólicas y el derecho al deporte y al desarrollo regional.

El amparo enfrenta un escenario jurídico complejo

Aunque la demanda pretende llevar la discusión al ámbito judicial, existen distintos elementos que podrían dificultar que el recurso avance.

Uno de ellos es la naturaleza de la Federación Mexicana de Futbol, debido a que se trata de una asociación civil privada y no de una autoridad gubernamental. Por ello, uno de los puntos que tendría que determinarse es si la decisión de la FMF puede ser considerada un acto susceptible de ser revisado mediante un juicio de amparo.

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Además, las organizaciones deportivas afiliadas a la FIFA cuentan con mecanismos internos para resolver disputas relacionadas con sus competencias, mientras que determinadas controversias pueden llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Por esta razón, el tribunal que conozca del caso tendrá que determinar, entre otros aspectos, si el amparo resulta procedente y si la medida cuestionada puede ser revisada bajo los mecanismos de protección constitucional.

¿Qué es un juicio de amparo?

El juicio de amparo es un mecanismo de protección constitucional utilizado en México para defender a las personas frente a actos, leyes u omisiones que puedan vulnerar sus derechos.

Su finalidad es que, cuando se determine que existe una afectación a un derecho protegido por la Constitución o los tratados internacionales, se pueda restituir al afectado en el ejercicio de ese derecho.

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En el caso del ascenso y descenso, el proceso judicial deberá determinar primero si la vía utilizada es procedente y, posteriormente, si existen elementos para cuestionar la medida adoptada por la FMF.