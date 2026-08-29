Emma Coronel regresa molesta a TikTok desde cuenta alterna tras suspensión de la suya: “¿Qué pasó o qué hice?"

Emma Coronel aparece en un video para informar sobre el bloqueo de su cuenta de TikTok. La mujer, con cabello largo y oscuro, se dirige a la cámara desde el interior de un vehículo. Ella explica el bloqueo de su cuenta principal y solicita a sus seguidores que la sigan en una nueva. El video es una comunicación directa.

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Emma Coronel reaccionó con molestia al bloqueo de su cuenta de TikTok y recurrió a un perfil alterno para mantener contacto con sus seguidores, luego de que la plataforma suspendiera su usuario principal sin notificarle el motivo.

La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán acumulaba alrededor de 1.4 millones de seguidores antes de la suspensión, ocurrida en medio de cuestionamientos sobre la procedencia del dinero que circulaba a través de regalos virtuales y donaciones en sus transmisiones en vivo.

“No me dijeron por qué ni nada”: Emma Coronel habla desde su cuenta alterna

Desde @emmacoronellive, Coronel grabó un video en el que reconoció la suspensión y dijo no haber recibido explicación alguna de la plataforma.

“Hola, ¿cómo andan? Yo aquí ando un poco molesta hoy porque el TikTok sin ninguna razón me bloqueó mi cuenta y no me ha dado explicación de por qué o qué pasó o qué hice”, expresó.

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La influencer aseguró que tomaba precauciones para respetar las reglas de la plataforma. “Yo tengo mucho cuidado de no infringir las reglas, de no... pues de hacer todo como debe de ser para seguir las reglas y aun así me bloquearon”, afirmó.

(Captura de pantalla IG/ REUTERS Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En un live posterior con el creador de contenido conocido como Cañita, Coronel amplió los detalles. Explicó que ni ella ni su equipo recibieron restricciones previas antes del bloqueo definitivo, y que optaron por escribir correos electrónicos al área de soporte de la plataforma para solicitar una explicación.

“No me pusieron el porqué, entonces mandamos emails a soporte para explicar todo lo que me pasó y estoy esperando respuesta para ver si en la respuesta me dicen por qué o qué voy a hacer”, dijo.

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Durante esa misma transmisión, Cañita le preguntó si contaba con un mánager especializado en TikTok o con contacto directo con la plataforma. Coronel respondió que no: “Tengo asistente para que me ayude en redes, pero mánager que sepa de esas cosas no tengo”.

El creador le explicó entonces que una herramienta de protección de cuentas disponible para usuarios con alto volumen de interacción, podría haberle evitado el bloqueo, ya que protege los perfiles ante reportes masivos de otros usuarios. Cañita se ofreció a consultar el caso con un contacto suyo dentro de la plataforma.

Este video presenta una discusión en vivo entre Emma Coronel y Cañita. La conversación se centra en el bloqueo de una cuenta de TikTok. Emma Coronel, identificada en el contexto como la esposa de El Chapo Guzmán, participa desde la izquierda de una pantalla dividida, mientras Cañita aparece a la derecha. Ambos interactúan sobre los detalles y las posibles soluciones técnicas para el bloqueo de la cuenta. Se mencionan el envío de correos electrónicos a soporte y la falta de un mánager de TikTok. El formato es una entrevista o diálogo.

La suspensión llegó en medio de una investigación sobre los ingresos de la influencer

El bloqueo de la cuenta de Coronel ocurrió después de que el medio Latinus publicara una investigación sobre las dificultades para rastrear el origen del dinero que fluía a través de sus transmisiones en vivo.

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Salvador Mejía, abogado especializado en delitos financieros, advirtió a Latinus que existe un vacío regulatorio en México para supervisar ese tipo de ingresos digitales.

“Tenemos un vacío y prueba de ello es que es un hecho sabido que influencers están siendo fondeados por delincuencia organizada por dos razones: la primera es lavar dinero, efectivamente, porque no hay ninguna regulación en México que esté monitoreando esto; y lo segundo es generar un producto de publicidad”, señaló.

La plataforma TikTok suspende la cuenta de Emma Coronel tras registrarse dudas respecto a la procedencia de sus ingresos. (Especial Infobae México)

Coronel cumplió una condena de 36 meses en Estados Unidos tras declararse culpable de delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Recuperó la libertad en septiembre de 2023 y permanece bajo supervisión federal.

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Según su propio relato, su incursión en las plataformas digitales no obedeció únicamente a una estrategia de ingresos. Durante su debut en Kick, explicó que su psiquiatra y su psicólogo le recomendaron buscar actividades que la sacaran de su rutina tras detectar un periodo de depresión. “Empecé a hacer live y empecé a sentirme como con amistades, otro tipo de amistad cortés. Me empezó a gustar, me empecé a distraer”, relató.