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Esta es la fuerte razón por la que Aldo Rendón pidió salir de LCDLFM

El controversial habitante dejó en claro que esta semana se encuentra preocupado por lo que pueda pasar en la gala de eliminación

El stylist dejó a preocupados a todos sus fans con sus más recientes declaraciones.
El stylist dejó a preocupados a todos sus fans con sus más recientes declaraciones. (IG Aldo Rendón)
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La tensión al interior de La Casa de los Famosos México continúa alcanzando niveles críticos conforme se aproxima la decisiva gala de eliminación del próximo domingo. En las últimas horas, las alianzas y la camaradería entre las celebridades han dejado entrever momentos de alta vulnerabilidad, principalmente de Aldo Rendón quien se había mostrado muy estable durante el primer mes de encierro.

El momento de mayor dramatismo se vivió durante una conversación frontal entre el creador de contenido Ese Pérez y el reconocido stylist. Mientras compartían espacio en el patio principal de la residencia, las especulaciones sobre la votación del público provocaron un intercambio verbal que dejó en claro las debilidades emocionales de los participantes.

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Aldo Rendón
El participante dejó boquiabiertos a sus fans tras asegurar que podría irse pronto. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La confesión de Ese Pérez que sacudió a Aldo

La plática subió de tono cuando Aldo decidió encarar a Ese Pérez para cuestionarlo sobre las probabilidades reales que ve en la permanencia de sus compañeros nominados. Directo y sin rodeos, el estilista buscó sondear si su aliando más cercano dentro del reality show, Luis Chaparro, se perfilaba como el expulsado del fin de semana.

“¿Sientes que se va a ir mi sangre? Sí sientes verdad, estúpido”, le soltó Aldo al influencer, intentando ocultar la nerviosidad tras un tono confrontativo.

Ese Pérez prefirió no guardarse nada ni matizar su análisis de la casa. Con gesto serio y tajante, el creador de contenido admitió que la percepción externa y el juego en redes sociales no favorecen al compañero de Aldo.

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Quién sabe… Sí, la verdad es que sí”, sentenció Ese Pérez sin titubear.

El creador de contenido se encuentra en la placa de eliminación de la quinta semana. (Instagram: Luis Chaparro)
El creador de contenido se encuentra en la placa de eliminación de la quinta semana. (Instagram: Luis Chaparro)

La respuesta cayó como un balde de agua fría sobre el estilista, quien de inmediato reaccionó entre risas nerviosas y bromas para asimilar el impacto de la declaración. Consciente de que la salida de Luis representaría un golpe fulminante para su permanencia mental en la competencia, Aldo apeló al sentido del humor e hizo una insólita y directa petición al micrófono principal de la producción.

Se me va a acabar ahí el juego a mí… ¿Jefa, me puedo ir con él?”, exclamó el stylist dirigiéndose al altavoz.

Ante la drástica solicitud de abandono voluntario en caso de que se concrete la eliminación de su gran amigo, Ese Pérez estalló en risas y remató con picardía: “Es que no sé, me puedo ir yo en vez de él (vas a decir)”.

Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México (Televisa)
Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México (Televisa)

Aldo y su primera funa dentro de LCDLFM

La inestabilidad emocional de Aldo Rendón dentro de la casa coincide con un momento sumamente crítico para su imagen pública en el exterior. El influyente estilista de modas enfrenta su primera gran “funa” en redes sociales tras la emisión de una serie de comentarios desafortunados realizados durante una charla en la cocina con Memo Schutz.

Durante la transmisión en vivo de 24 horas, Rendón desató la indignación de miles de internautas al sugerirle en tono de broma a Memo que “traficara con los órganos de sus hijos” como solución para solventar problemas económicos. El comentario provocó una ola de rechazo inmediato en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde usuarios, activistas y seguidores del formato exigieron una sanción disciplinaria o incluso la expulsión inmediata del habitante.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X con texto, una ventana de video y una respuesta en la parte inferior
Una publicación en la red social X difunde declaraciones de Aldo Rendón y registra comentarios críticos de usuarios. (X)

Pese a que el comentario pretendía enmarcarse en el humor negro característico del participante, la audiencia ha calificado la declaración como inaceptable, colocándolo en el centro de una severa crisis de reputación que podría impactar de forma determinante su permanencia en el programa si llega a resultar nominado en las siguientes semanas.

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