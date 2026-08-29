Penta Zero Miedo vs Rey Fénix: ¿quién enfrentará a Roman Reigns en CDMX? Spoilers de WWE RAW

Los representantes mexicanos se enfrentaron en Cleveland con la mirada puesta en el esperado espectáculo de septiembre.

Guardar

El episodio de Monday Night RAW que WWE transmitirá el próximo lunes 31 de agosto ya fue grabado en Cleveland, Ohio, y el resultado de una de las luchas más esperadas comenzó a circular en redes sociales. Penta Zero Miedo derrotó a Rey Fénix y consiguió la oportunidad de enfrentar a Roman Reigns por el Campeonato Mundial Pesado de WWE durante la función que la empresa realizará en la Ciudad de México.

Los integrantes de Lucha Brothers se encontraron frente a frente como parte del torneo organizado por WWE para definir al siguiente retador al título mundial. La contienda tenía un ingrediente especial por tratarse de dos hermanos, pero también representaba una oportunidad única para ambos dentro de la compañía.

PUBLICIDAD

Con el resultado ya filtrado en redes sociales, Penta quedó confirmado como el luchador que avanzará a la siguiente etapa de la rivalidad con el actual campeón mundial.

Penta Zero Miedo derrota a Rey Fénix

(Ilustración: Jesús Aviles)

El enfrentamiento se llevó a cabo durante la grabación de RAW en el Rocket Arena de Cleveland, donde Penta y Rey Fénix protagonizaron un duelo que generó gran expectativa entre los aficionados.

Los dos luchadores dejaron de lado por unos minutos su vínculo familiar para disputar el boleto a una lucha titular. Finalmente, Penta logró quedarse con la victoria después de aplicar el Penta Driver sobre su hermano.

El movimiento fue suficiente para que el réferi realizara la cuenta de tres y decretara el triunfo de Zero Miedo, quien de esta manera consiguió convertirse en el próximo retador al Campeonato Mundial Pesado de WWE.

PUBLICIDAD

Rey Fénix, actual campeón Latinoamericano de AAA, quedó eliminado del torneo, mientras Penta dio un paso más hacia una de las oportunidades más importantes de su carrera.

Los hermanos sorprendieron con un abrazo

(Especial)

A pesar de la intensidad del combate, la historia entre ambos no terminó con la derrota de Rey Fénix.

Una vez que concluyó la lucha, los dos integrantes de Lucha Brothers se abrazaron en el centro del cuadrilátero, en una escena que fue recibida con entusiasmo por los aficionados presentes en Cleveland.

El público acompañó el momento con aplausos y un cántico que se escuchó en la arena: “This is Awesone!”

De esta manera, Penta y Fénix demostraron que la rivalidad deportiva no afectó el vínculo que mantienen como hermanos.

Roman Reigns aparece y enfrenta a Penta

El Jefe Tribal se medirá a Penta en el show de RAW del próximo lunes 14 de septiembre en la Arena CDMX.

La celebración de Penta tuvo otro capítulo pocos instantes después. Roman Reigns salió desde backstage para encontrarse con el ganador del combate.

“El Jefe Tribal” se dirigió hacia el cuadrilátero y protagonizó un primer careo con el luchador mexicano, dejando claro que la historia por el campeonato mundial ya comenzó.

PUBLICIDAD

Penta, por su parte, no mostró temor ante la presencia del actual monarca. En medio de la confrontación, realizó su característica señal de “Zero Miedo”, con la que dejó clara su intención de ir por el cinturón.

El gesto provocó una respuesta inmediata entre los aficionados y sirvió como anticipo del enfrentamiento que WWE prepara para su regreso a México.

Penta tendrá una oportunidad histórica

Penta lanzó advertencia a Roman Reigns (Imagen Ilustrativa Infobae)

La victoria sobre Rey Fénix coloca a Penta Zero Miedo ante una posibilidad que podría marcar un antes y un después en su trayectoria dentro de WWE.

El mexicano buscará conquistar por primera vez un campeonato mundial en la empresa, aunque para conseguirlo deberá superar a uno de los nombres más importantes del roster: Roman Reigns.

PUBLICIDAD

El próximo capítulo de esta historia tendrá lugar en México, donde WWE llevará RAW a la Arena CDMX el lunes 14 de septiembre.

Para entonces, Penta llegará como retador oficial al Campeonato Mundial Pesado después de superar el torneo y dejar en el camino a su propio hermano.

RAW revelará oficialmente el resultado

(Cortesía WWE)

Aunque WWE todavía transmitirá el episodio de Monday Night RAW el próximo 31 de agosto, el resultado de la lucha ya fue conocido por los aficionados debido a que la función fue grabada previamente en Cleveland.

Así, cuando el programa salga al aire, el público podrá revivir el combate entre los Lucha Brothers y conocer de manera oficial cómo se desarrolló el enfrentamiento que terminó colocando a Penta Zero Miedo frente a Roman Reigns.

PUBLICIDAD

La historia continuará en septiembre, cuando ambos se encuentren nuevamente, ahora con el Campeonato Mundial Pesado de WWE como objetivo principal.