Última hora: el concierto gratis de Santa Fe Klan en Tlalnepantla cambia de sede, esta será la nueva ubicación

El gobierno municipal confirmó un cambio de sede de último momento, sin tocar la fecha ni el cartel (Captura de pantalla Facebook Santa Fe Klan)

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El concierto gratuito de Santa Fe Klan por el 78 aniversario de Tlalnepantla de Baz cambia de sede a un recinto más grande. El evento se realizará dos días antes de las fiestas patrias que también amenizará el rapero en Edomex.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial del gobierno municipal que confirmó el cambio de sede de último momento, sin tocar la fecha ni el cartel, justo cuando el músico guanajuatense llega con el furor de una actuación sorpresa que se viralizó en San Luis Potosí y sus dos noches en el Estado de México en puerta.

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Gobierno de Tlalnepanta anuncia cambio de sede de concierto de Santa Fe Klan/Instagram

Cartel y programa del 13 de septiembre

El rapero guanajuatense encabeza la noche junto a Candela Music y DJ Cerveza, dentro del programa municipal “Raíces que Transforman”. El show estelar arranca a las 22:00 horas, con actividades previas desde las 16:00 horas.

No se requiere boleto ni registro previo para ingresar al recinto.

Nueva Sede del concierto gratis de Santa Fe Klan

La fecha, el cartel y el acceso gratuito permanecen sin cambios. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

El comunicado oficial del gobierno de Tlalnepantla informó: “El flow del 78 Aniversario de Tlalnepantla se mueve al Deportivo Edson Álvarez”.

La fecha, el cartel y el acceso gratuito permanecen sin cambios. El evento se realizará el domingo 13 de septiembre en el Deportivo Edson Álvarez, ubicado en avenida San Rafael esquina Amates S/N, colonia Santa Cecilia, Tlalnepantla de Baz. El show estelar arranca a las 22:00 horas, con actividades previas desde las 16:00 horas. No se requiere boleto ni registro previo para ingresar.

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Cómo llegar al Deportivo Edson Álvarez desde CDMX

La sede del concierto del 13 de septiembre se ubica en avenida San Rafael esquina Amates S/N, colonia Santa Cecilia, Tlalnepantla de Baz.

Las opciones de transporte público desde la Ciudad de México son:

Metro: La estación El Rosario (Líneas 6 y 7) es la más cercana; desde ahí, el deportivo queda a unos 18 minutos a pie.

Tren Suburbano: La línea Buenavista-Cuautitlán tiene parada en Tlalnepantla, a unos 36 minutos caminando al recinto.

Autobús: Las rutas 11, 12, 119, 646 y R-10 tienen paradas próximas; la más cercana, sobre avenida del Trabajo, queda a 2 minutos a pie.

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Dos noches de Santa Fe Klan en el Estado de México

El concierto en Tlalnepantla es la primera de dos presentaciones gratuitas del artista en la entidad durante el mes patrio.

Dos días después, el martes 15 de septiembre, Santa Fe Klan encabeza los festejos del Grito de Independencia en Naucalpan, en la explanada del Palacio Municipal (avenida Juárez, Naucalpan Centro). Ahí comparte escenario con Luis Alfredo Jiménez y Rafael Jorge Negrete, nietos del compositor José Alfredo Jiménez y del cantante Jorge Negrete, respectivamente.

El gobierno de Naucalpan aún no ha publicado el itinerario oficial con horarios exactos. Con base en la logística habitual de eventos patrios en la zona, los accesos abrirían antes de las 20:00 horas, la ceremonia cívica del Grito se realizaría alrededor de las 23:00 horas y el concierto estelar seguiría al protocolo oficial.

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Cómo llegar al Palacio Municipal de Naucalpan desde CDMX

El gobierno municipal prevé cierres vehiculares en avenida Juárez, avenida Gustavo Baz y calles aledañas al primer cuadro del municipio. Se recomienda llegar entre las 17:00 y las 18:00 horas para asegurar lugar antes de que Protección Civil limite el aforo. (Foto. Instagram/@Santa Fe Klan)

Para el evento del 15 de septiembre, la ruta más directa en transporte masivo es llegar a la estación Metro Cuatro Caminos (Línea 2) y tomar transporte colectivo hacia el centro de Naucalpan.

El gobierno municipal prevé cierres vehiculares en avenida Juárez, avenida Gustavo Baz y calles aledañas al primer cuadro del municipio. Se recomienda llegar entre las 17:00 y las 18:00 horas para asegurar lugar antes de que Protección Civil limite el aforo.

Por protocolo de seguridad, no se permitirá el ingreso con botellas de vidrio, sombrillas con punta metálica, hieleras, bebidas alcohólicas externas ni objetos punzocortantes.

Santa Fe Klan y Los Acosta: la sorpresa de la FENAPO 2026

Días antes de los conciertos patrios en el Estado de México, Santa Fe Klan protagonizó uno de los momentos más comentados de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026 en San Luis Potosí: el 23 de agosto apareció como invitado sorpresa en el show de Los Acosta para interpretar juntos “Tonto corazón” y “Como una novela”, ante un Foro repleto.

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Tres días después, el 26 de agosto, el rapero guanajuatense encabezó su propia noche en el mismo escenario, con lleno total. La actuación incluyó temas como “Por Mi México”, “Debo entender” y “Te iré a buscar”, además de un momento inédito: tomó el acordeón para cantar “Como la flor”, de Selena, por primera vez sobre un escenario.