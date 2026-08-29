Erik Lira podría salir de Cruz Azul: Joel Huiqui adelanta su posible destino en Francia

Huiqui lamentó la posible salida del mediocampista, pero aseguró que La Máquina cuenta con alternativas para suplirlo.

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Cruz Azul volvió a sonreír en el Apertura 2026 de la Liga MX después de imponerse 3-1 al Necaxa en el Estadio Victoria, un resultado que permitió a La Máquina dejar atrás una complicada racha de tres derrotas consecutivas en el campeonato.

Sin embargo, más allá de los tres puntos conseguidos en Aguascalientes, una de las principales noticias después del encuentro estuvo relacionada con Érik Lira, quien se encuentra cerca de abandonar la institución cementera para cumplir su objetivo de jugar en el futbol europeo.

El mediocampista mexicano no fue convocado para enfrentar a los Rayos por segundo partido consecutivo, debido a que el club busca facilitar las negociaciones para concretar su transferencia a un equipo de la Ligue 1 de Francia.

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Joel Huiqui confirma que el fichaje va por buen camino

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Cruz Azul head coach Joel Huiqui before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Después del triunfo sobre Necaxa, Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, habló sobre la situación de Lira y reconoció que las conversaciones con el conjunto francés avanzaron de manera positiva.

El estratega explicó que todavía no existe una confirmación definitiva, aunque ya habría un principio de acuerdo para que el futbolista pueda dar el siguiente paso en su carrera.

“Con respecto a Erik estamos muy contentos porque estamos cerca de que pueda cumplir su sueño. Hay un principio de acuerdo, todavía no confirmado, pero creo que va por buen camino y espero pronto podamos dar la noticia de que está con el equipo que sueña”, señaló en conferencia de prensa.

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La posible transferencia representaría un movimiento importante para el jugador, quien recientemente formó parte de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

Cruz Azul ya analiza cómo reemplazarlo

Tras tener un buen Mundial, Erik Lira busca seguir su carrera en Europa (REUTERS)

Aunque Huiqui reconoció la importancia de Lira dentro del equipo, también dejó claro que Cruz Azul cuenta con futbolistas capaces de asumir responsabilidades en el mediocampo.

Entre las alternativas mencionadas por el entrenador aparecen Amaury García, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y Andrés Montaño, elementos que podrían ocupar diferentes funciones en la zona central.

“Si Lira se va es una baja muy importante, pero tenemos jugadores de cantera que han mostrado buenas cualidades y creo que con Amaury y con Agustin, el caso de Charly, Montaño, tenemos jugadores por dentro que pueden servir para suplir la ausencia de Lira”, apuntó.

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La victoria ante Necaxa, además, permitió a La Máquina recuperar confianza después de un tramo negativo en el campeonato. El equipo cementero consiguió marcar tres goles y volvió a sumar de a tres, aunque no pudo mantener su portería imbatida.

Lira dejaría un hueco importante en La Máquina

El mexicano saldrá de Cruz Azul para ser jugador del AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huiqui tampoco ocultó lo que significaría perder a uno de los futbolistas que han tenido mayor protagonismo en Cruz Azul durante los últimos años.

El técnico destacó el aporte del mediocampista y consideró que su salida supondría una pérdida considerable para el funcionamiento del conjunto capitalino. Al mismo tiempo, espera que la operación pueda resolverse cuanto antes para que el jugador tenga certeza sobre su futuro.

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“El club perdería un baluarte de la institución, un jugador que demostró en todos los torneos que estuvo con nosotros Perdemos esa dinámica, la esencia de él, pero lo podemos suplir con otros jugadores. Para mí sería importante que se pueda definir para que esté tranquilo. Obviamente queremos que salga bien y se vaya de buena manera, que cumpla el sueño y esperamos que pronto pueda resolver su tema”, sentenció.

Cruz Azul vuelve a ganar y mira hacia adelante

La Máquina Celeste arrolló a los Rayos a domicilio con una goleada de 3 a 1

Mientras las negociaciones por Lira avanzan, Cruz Azul consiguió un triunfo que puede representar un punto de inflexión en su campaña. El 3-1 sobre Necaxa puso fin a una cadena de tres tropiezos en Liga MX y permitió al equipo recuperar sensaciones positivas.

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Ahora, la atención estará dividida entre los próximos compromisos del Apertura 2026 y el desenlace de la operación que podría llevar a Érik Lira al futbol francés.

Si el acuerdo termina por hacerse oficial, La Máquina perderá a una pieza importante, pero Huiqui ya dejó claro que tiene alternativas para intentar llenar el espacio que dejará uno de los futbolistas más relevantes del plantel.