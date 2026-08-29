México

Construcciones irregulares en Puerto Vallarta: Semarnat prepara demolición de un edificio

Alicia Bárcena informó que la dependencia espera concretar el derribo de un inmueble y solicitó el apoyo de la FGR para avanzar en el caso

Alicia Bárcena informó que la dependencia espera concretar el derribo de un inmueble y solicitó el apoyo de la FGR para avanzar en el caso
Alicia Bárcena informó que la dependencia espera concretar el derribo de un inmueble y solicitó el apoyo de la FGR para avanzar en el caso
Guardar

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mantiene acciones contra desarrollos inmobiliarios presuntamente irregulares en Puerto Vallarta, Jalisco, donde se prepara la demolición completa de un edificio construido sobre la franja costera.

Alicia Bárcena, titular de la dependencia federal, confirmó la existencia del inmueble durante una declaración realizada a pregunta expresa de la periodista Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara. La funcionaria explicó que se trata de un caso complejo debido a las características y ubicación de la construcción.

“Estamos esperando también la demolición completa de un edificio, de un edificio completo que está metido en el mar”, señaló la secretaria, de acuerdo con la información difundida por UDG Noticias.

PUBLICIDAD

Bárcena indicó que la Semarnat ha emprendido clausuras contra diversos proyectos inmobiliarios en Puerto Vallarta, particularmente aquellos que podrían haber incumplido disposiciones ambientales o rebasado los límites permitidos en la zona costera.

La secretaria aseguró que entre los inmuebles inspeccionados se encuentra una construcción que llegó hasta la playa. Sin embargo, no precisó si este proyecto es el mismo que se pretende demoler o si se trata de dos casos distintos.

Semarnat pide apoyo de la FGR para avanzar con la demolición

Para concretar la demolición del edificio, la Semarnat busca contar con el respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR). Alicia Bárcena destacó que la institución federal ya colaboró con la dependencia ambiental en el caso de la playa Las Cocinas.

PUBLICIDAD

La Semarnat prepara la demolición de un edificio presuntamente irregular construido sobre la franja costera de Puerto Vallarta. La imagen es ilustrativa y no corresponde al inmueble señalado por las autoridades
La Semarnat prepara la demolición de un edificio presuntamente irregular construido sobre la franja costera de Puerto Vallarta. La imagen es ilustrativa y no corresponde al inmueble señalado por las autoridades

“Ahí lo que estamos pidiendo es el apoyo de la Fiscalía General de la República, que también nos ayudó mucho en el caso de la playa Las Cocinas”, explicó la funcionaria.

Hasta el momento, la secretaria no ha revelado el nombre del desarrollo inmobiliario ni la dirección exacta del edificio. Tampoco ofreció detalles sobre la empresa responsable, la etapa en la que se encuentra el procedimiento o la fecha prevista para ejecutar el derribo.

Por esta razón, aún no se conocen públicamente las dimensiones del inmueble, los permisos con los que habría iniciado su construcción ni las irregularidades específicas detectadas por las autoridades. La declaración confirma que existe un procedimiento para buscar su demolición, pero quedan pendientes mayores precisiones oficiales sobre los fundamentos legales y ambientales del caso.

Desarrollos inmobiliarios en la costa, bajo revisión

Las medidas anunciadas por la Semarnat se producen en un contexto de revisión de proyectos inmobiliarios levantados cerca de las playas de Puerto Vallarta. Las autoridades federales ponen especial atención en las obras que podrían afectar ecosistemas costeros o invadir la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Esta franja se encuentra bajo jurisdicción federal, por lo que su ocupación y aprovechamiento están sujetos a permisos y restricciones. Las construcciones que rebasen los límites autorizados pueden ser objeto de inspecciones, clausuras y procedimientos administrativos.

El caso señalado por Alicia Bárcena vuelve a colocar bajo la lupa el crecimiento inmobiliario de Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos de México. El aumento de proyectos habitacionales y turísticos en la costa plantea el reto de conciliar la inversión privada con la protección ambiental y el acceso a las playas.

Aunque todavía falta conocer la identidad del edificio y la fecha de la posible demolición, la postura de la Semarnat refleja la intención de fortalecer la vigilancia sobre las obras ubicadas en áreas federales.

Temas Relacionados

SemarnatPuerto VallartaJaliscoconstrucciones irregularesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Última hora: el concierto gratis de Santa Fe Klan en Tlalnepantla cambia de sede, esta será la nueva ubicación

La jornada de del rapero guanajuatense estará marcada por dos noches muy próximas: se presenta primero en Tlalnepantla este 13 de septiembre y después encabeza la celebración patria en Naucalpan el martes 15, también con entrada libre

Última hora: el concierto gratis de Santa Fe Klan en Tlalnepantla cambia de sede, esta será la nueva ubicación

Una niña de 4 años, entre las tres mujeres asesinadas en Oaxaca en 48 horas que llevan el conteo a 50 feminicidios en 2026

Melissa murió el 26 de agosto en un ataque armado en San Agustín Loxicha. GESMujer documentó que, desde el inicio del gobierno de Salomón Jara Cruz, Oaxaca acumula 339 muertes violentas de mujeres y niñas sin respuesta efectiva del Estado

Una niña de 4 años, entre las tres mujeres asesinadas en Oaxaca en 48 horas que llevan el conteo a 50 feminicidios en 2026

Así fue como un militar de Uganda surtía armas, granadas y minas explosivas al CJNG: EEUU pidió su extradición

La acusación presentada en de Virginia sostuvo que habría enviado ametralladoras, lanzacohetes, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas

Así fue como un militar de Uganda surtía armas, granadas y minas explosivas al CJNG: EEUU pidió su extradición

Qué es Electoral.mx: la plataforma de la UNAM para consultar información electoral en México

La plataforma digital “independiente” centraliza información clave sobre los procesos electorales en México

Qué es Electoral.mx: la plataforma de la UNAM para consultar información electoral en México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: Estas son las armas que usa el narco en México

Sigue lo más importante de estos temas en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: Estas son las armas que usa el narco en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una niña de 4 años, entre las tres mujeres asesinadas en Oaxaca en 48 horas que llevan el conteo a 50 feminicidios en 2026

Una niña de 4 años, entre las tres mujeres asesinadas en Oaxaca en 48 horas que llevan el conteo a 50 feminicidios en 2026

Así fue como un militar de Uganda surtía armas, granadas y minas explosivas al CJNG: EEUU pidió su extradición

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: Estas son las armas que usa el narco en México

Emma Coronel regresa molesta a TikTok desde cuenta alterna tras suspensión de la suya: “¿Qué pasó o qué hice?"

Colectivo de búsqueda alerta sobre posible zona de exterminio en Acapulco tras hallazgo de restos calcinados

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda decide autosalvarse

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda decide autosalvarse

Qué le pasa realmente a Verónica Castro: su hermano, El Güero Castro, revela por qué usa tanque de oxígeno

Esta es la fuerte razón por la que Aldo Rendón pidió salir de LCDLFM

Última hora: el concierto gratis de Santa Fe Klan en Tlalnepantla cambia de sede, esta será la nueva ubicación

Emma Coronel regresa molesta a TikTok desde cuenta alterna tras suspensión de la suya: “¿Qué pasó o qué hice?"

DEPORTES

Atlas vs Querétaro EN VIVO: ¿a qué hora, dónde ver el partido y cuántos elementos habrá en el Estadio Jalisco?

Atlas vs Querétaro EN VIVO: ¿a qué hora, dónde ver el partido y cuántos elementos habrá en el Estadio Jalisco?

León pide reprogramar su juego ante Pumas por el apretado calendario entre Liga MX y Leagues Cup

Penta Zero Miedo vs Rey Fénix: ¿quién enfrentará a Roman Reigns en CDMX? Spoilers de WWE RAW

Tabla General de la Liga MX: así marcha tras el inicio de la Jornada 6

Erik Lira podría salir de Cruz Azul: Joel Huiqui adelanta su posible destino en Francia