Construcciones irregulares en Puerto Vallarta: Semarnat prepara demolición de un edificio

Alicia Bárcena informó que la dependencia espera concretar el derribo de un inmueble y solicitó el apoyo de la FGR para avanzar en el caso

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mantiene acciones contra desarrollos inmobiliarios presuntamente irregulares en Puerto Vallarta, Jalisco, donde se prepara la demolición completa de un edificio construido sobre la franja costera.

Alicia Bárcena, titular de la dependencia federal, confirmó la existencia del inmueble durante una declaración realizada a pregunta expresa de la periodista Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara. La funcionaria explicó que se trata de un caso complejo debido a las características y ubicación de la construcción.

“Estamos esperando también la demolición completa de un edificio, de un edificio completo que está metido en el mar”, señaló la secretaria, de acuerdo con la información difundida por UDG Noticias.

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Bárcena indicó que la Semarnat ha emprendido clausuras contra diversos proyectos inmobiliarios en Puerto Vallarta, particularmente aquellos que podrían haber incumplido disposiciones ambientales o rebasado los límites permitidos en la zona costera.

La secretaria aseguró que entre los inmuebles inspeccionados se encuentra una construcción que llegó hasta la playa. Sin embargo, no precisó si este proyecto es el mismo que se pretende demoler o si se trata de dos casos distintos.

Semarnat pide apoyo de la FGR para avanzar con la demolición

Para concretar la demolición del edificio, la Semarnat busca contar con el respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR). Alicia Bárcena destacó que la institución federal ya colaboró con la dependencia ambiental en el caso de la playa Las Cocinas.

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La Semarnat prepara la demolición de un edificio presuntamente irregular construido sobre la franja costera de Puerto Vallarta. La imagen es ilustrativa y no corresponde al inmueble señalado por las autoridades

“Ahí lo que estamos pidiendo es el apoyo de la Fiscalía General de la República, que también nos ayudó mucho en el caso de la playa Las Cocinas”, explicó la funcionaria.

Hasta el momento, la secretaria no ha revelado el nombre del desarrollo inmobiliario ni la dirección exacta del edificio. Tampoco ofreció detalles sobre la empresa responsable, la etapa en la que se encuentra el procedimiento o la fecha prevista para ejecutar el derribo.

Por esta razón, aún no se conocen públicamente las dimensiones del inmueble, los permisos con los que habría iniciado su construcción ni las irregularidades específicas detectadas por las autoridades. La declaración confirma que existe un procedimiento para buscar su demolición, pero quedan pendientes mayores precisiones oficiales sobre los fundamentos legales y ambientales del caso.

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Desarrollos inmobiliarios en la costa, bajo revisión

Las medidas anunciadas por la Semarnat se producen en un contexto de revisión de proyectos inmobiliarios levantados cerca de las playas de Puerto Vallarta. Las autoridades federales ponen especial atención en las obras que podrían afectar ecosistemas costeros o invadir la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Esta franja se encuentra bajo jurisdicción federal, por lo que su ocupación y aprovechamiento están sujetos a permisos y restricciones. Las construcciones que rebasen los límites autorizados pueden ser objeto de inspecciones, clausuras y procedimientos administrativos.

El caso señalado por Alicia Bárcena vuelve a colocar bajo la lupa el crecimiento inmobiliario de Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos de México. El aumento de proyectos habitacionales y turísticos en la costa plantea el reto de conciliar la inversión privada con la protección ambiental y el acceso a las playas.

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Aunque todavía falta conocer la identidad del edificio y la fecha de la posible demolición, la postura de la Semarnat refleja la intención de fortalecer la vigilancia sobre las obras ubicadas en áreas federales.