¿Tu perro ya está viejito? Consejos esenciales para mejorar su calidad de vida

Cómo mejorar la calidad de vida de tu perro viejito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un perro que llega a la vejez requiere cuidados distintos que pueden marcar la diferencia en su calidad de vida. Las señales de que tu mascota ya es mayor suelen aparecer a partir de los siete años, aunque depende de su tamaño y su raza. A partir de entonces, factores como su metabolismo cambian y debes estar atento a modificaciones en su comportamiento, la alimentación y su salud general. En este momento, la vigilancia veterinaria cobra un papel central para detectar problemas a tiempo y ajustar la rutina diaria de tu mejor amigo.

El médico veterinario zootecnista Francisco Javier Carbajal Merchant, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, explica que la vejez en perros no es una enfermedad, sino un proceso natural que se manifiesta con alteraciones en órganos como riñón e hígado, además de cambios notables en el aparato locomotor y el sistema digestivo.

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De acuerdo con el especialista, “cuando esto ocurre, hay degeneraciones en los órganos, sobre todo en riñón e hígado, los principales responsables del metabolismo”. Estas modificaciones pueden derivar en displasia de cadera, afectaciones en discos intervertebrales y dificultades de movimiento.

La disminución de la actividad física y del apetito puede indicar el inicio de esta etapa. “Algo notorio en los perros es el cambio en el pelaje, que comienza a lucir canoso. Tal decoloramiento generalmente inicia en el hocico, se sigue al contorno de los ojos y después se va a las extremidades”, señala Carbajal Merchant. El especialista enfatiza que es común ver vómitos, diarreas y problemas urinarios derivados de la afectación de órganos internos.

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Un perro viejito descansando en la noche, con la mirada cansada, buscando consuelo mientras no puede dormir. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A partir de cuándo un perro es considerado viejo?

La edad en que un perro entra en la etapa geriátrica varía según la raza y el tamaño. Para razas grandes o gigantes, esto ocurre entre los seis y siete años, mientras que en razas pequeñas o miniatura puede suceder entre los ocho y diez años.

“Vamos a comparar siete años humanos contra un año de perro o gato, aunque esto tiene que ver con los índices metabólicos de los aparatos renal y hepático. Si un animal tiene 12 y multiplicamos esta cifra por siete, tendremos 84 años, entonces habremos de tratar a nuestro canino o felino de manera similar a una persona de dicha edad”, señala Carbajal Merchant.

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La expectativa de vida para perros pequeños ronda los quince años, pero algunos pueden superar los veinticinco. El especialista recomienda dar los cuidados necesarios desde cachorro: vacunación, desparasitación y una dieta equilibrada según el peso y la raza, para que al llegar a la vejez el animal tenga mejores condiciones de salud.

Cómo cuidar a tu perro viejito (UNAM)

Cambios físicos y de comportamiento en perros viejitos

Con la edad, los perros también pueden presentar anomalías en los discos intervertebrales, lo que provoca dolor y, en ocasiones, cambios en la conducta, como intentar morder al ser tocados. Entre los padecimientos más frecuentes en esta etapa están los tumores, problemas cardiacos y la insuficiencia renal o hepática. Además, suelen aparecer cataratas y dolor dental por acumulación de sarro, lo que puede afectar su alimentación y bienestar general.

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Los cambios en la condición corporal también son relevantes. Los veterinarios clasifican la condición del uno al cinco, donde el uno implica huesos visibles y el cinco sobrepeso. La alteración puede deberse a problemas gastrointestinales o a afectaciones en órganos internos, lo que requiere ajustes inmediatos en la dieta y la rutina.

Cuidados esenciales para mejorar la calidad de vida

Para que los perros mayores conserven una buena calidad de vida, es necesario implementar una serie de cuidados específicos que atiendan sus nuevas necesidades. Estos son los puntos clave:

Visitas constantes al veterinario: Lleva a tu perro al veterinario, al menos, cada seis meses. Esto permite hacer diagnósticos tempranos y ajustar tratamientos si surge algún problema de salud.

Vacunación y desparasitación al día: Mantén el esquema de vacunación completo y realiza desparasitaciones periódicas para evitar enfermedades que puedan complicar su estado.

Alimentación adaptada: Opta por croquetas y alimentos formulados especialmente para perros senior. Disminuye la concentración de proteína para no sobrecargar órganos como riñón e hígado.

(iStock)

Observación de cambios en el comportamiento: Pon atención a signos como menor apetito, aislamiento, cambios en el sueño o disminución de la actividad física. Estos pueden indicar problemas de salud y requieren revisión veterinaria.

Cuidados dentales: Vigila la salud bucal, ya que la acumulación de sarro puede provocar dolor dental y afectar la alimentación. El veterinario puede recomendar limpiezas o ajustes en la dieta.

Atención a la movilidad: Si notas dificultad para caminar, dolor al moverse o rechazo al tacto, consulta al veterinario. Los problemas articulares y de columna son frecuentes en la vejez.

Ambiente seguro: Adapta su espacio con superficies antideslizantes, camas cómodas y áreas de fácil acceso para evitar caídas o accidentes.

Estos cuidados permiten detectar enfermedades a tiempo y hacer los ajustes necesarios para que tu perro mayor tenga una vida más cómoda y estable.

La vejez en los perros exige atención y ajustes constantes, desde visitas veterinarias frecuentes hasta cambios en la dieta y la rutina diaria. Detectar a tiempo los signos de envejecimiento y actuar de inmediato permite que los animales de compañía disfruten su última etapa con mayor bienestar.

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