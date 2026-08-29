Murió a un capitán de la Guardia Nacional en Michoacán en extrañas circunstancias: el segundo mando en esta semana

Tropas de la Guardia Nacional patrullan las pirámides de Teotihuacán, que permanecieron cerradas un día después de que un hombre armado abriera fuego contra turistas en el sitio arqueológico a las afueras de la Ciudad de México, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

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El capitán segundo de la Guardia Nacional identificado como Adán, murió en Aquila, Michoacán cuando era trasladado en una patrulla al Hospital de la 43 Zona Militar de Apatzingán, después de sufrir un accidente de tránsito en el tramo El Mirador de Aquila; la Fiscalía estatal abrió una carpeta para determinar si las heridas de bala que causaron su muerte fueron producto de una acción intencional, un accidente o la intervención de otra persona.

Las primeras indagatorias ubican un dato que cambió la versión inicial del ataque: los impactos en la carrocería de la unidad oficial habrían provenido del interior del vehículo. En el sitio también fue asegurado un fusil de cargo calibre 5.56 milímetros junto a la víctima.

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Los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto sobre la carretera Tepalcatepec-Aquila, a la altura del mirador de esa demarcación, en el municipio de Aquila. De acuerdo con la información disponible en el texto fuente, el mando era trasladado en un convoy de tres unidades hacia Apatzingán para recibir atención médica por golpes en la cabeza y una pierna.

Según los reportes retomados de medios locales, la comitiva se detuvo a un costado de la vía, en las inmediaciones del basurero de Aquila. Los elementos que acompañaban al capitán descendieron de la patrulla para realizar seguridad perimetral, mientras el oficial permaneció en el interior de la cabina por la gravedad de sus contusiones.

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Minutos después, los uniformados escucharon una ráfaga de detonaciones y asumieron que se trataba de una emboscada desde una zona cerril contigua. La reacción incluyó disparos de respuesta y la interrupción de la circulación en la carretera durante varias horas.

La Fiscalía investiga si el disparo salió desde la propia patrulla

Al regresar a la unidad, los guardias encontraron al capitán con una herida grave por proyectil de arma de fuego. Después confirmaron que murió a consecuencia de esas lesiones, por lo que la Fiscalía General del Estado de Michoacán intervino para el levantamiento del cuerpo y el procesamiento de la escena.

Peritos recolectaron indicios balísticos tanto en la patrulla oficial como en las inmediaciones de la cinta asfáltica. El aseguramiento de un arma larga ajena, según una de las versiones incluidas en el texto, y el hallazgo del fusil de cargo junto al cuerpo forman parte de las líneas que siguen abiertas.

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La identidad del mando aparece como Adán V. C., capitán segundo de la Guardia Nacional.

COTIJA, MICHOACÁN, 16DICIEMBRE2024.- En aras de establecer el orden público y garantizar el bienestar de la población en el municipio de Cotija, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), reforzó sus acciones operativas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), y policías locales. Mediante recorridos estratégicos en toda la demarcación, incluidas las zonas serranas y los límites con Jalisco, los agentes de los tres órdenes de gobierno intensifican sus actividades a fin de inhibir cualquier ilícito que vulnere a la población. Además, se robustecen las tareas de vigilancia constante y de inteligencia operativa para brindar tranquilidad, que se suma a las labores por aire a través del uso de helicópteros estatales y federales. Esto luego de que se reportará un supuesto ataque con drones a un contingente del ejército en donde murieron dos soldados. FOTO: CUARTOSCURO.COM

La pregunta central del caso hoy es una sola: cómo recibió el disparo el capitán mientras era trasladado para atención médica. De acuerdo con las indagatorias citadas en el propio material, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y esperan que la necropsia de ley ayude a establecer si se trató de una agresión deliberada, un hecho accidental o la participación de otra persona.

La versión inicial habló de una agresión externa, pero los indicios la pusieron en duda

En un primer momento, la muerte del capitán fue descrita como un ataque de sujetos armados contra la patrulla sobre la carretera Tepalcatepec-Aquila, rumbo a Apatzingán. Esa reconstrucción señalaba que el oficial resultó gravemente herido durante el trayecto y murió poco después.

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EFE/Hilda Ríos/Archivo

Con el avance de las diligencias, esa secuencia empezó a modificarse. El dato de que las perforaciones en la carrocería habrían salido de la parte interna de la unidad llevó a los investigadores a revisar si la detonación ocurrió dentro del vehículo, mientras el capitán permanecía solo en la cabina.

El texto también refiere una versión difundida desde Tepalcatepec, Michoacán, el 28-08-2026, en la que se indicó que los guardias nacionales habrían escuchado varias detonaciones unos cinco minutos después de bajar de la unidad. Al volver, encontraron al mando gravemente herido y el arma larga bajo resguardo para las diligencias ministeriales.

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Hasta ahora, las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación sobre la muerte del capitán de la Guardia Nacional en la carretera Aquila-Tepalcatepec y no han establecido de manera definitiva las circunstancias en que ocurrió el disparo.

Murió otro capitán del Ejército en volcadura

Después de permanecer hospitalizado, un capitán del Ejército Mexicano murió por las lesiones sufridas en el accidente de un vehículo militar registrado el pasado 25 de agosto, cerca del monumento a La Paleta, en la entrada de Tocumbo.

El mando castrense formaba parte del grupo de ocho militares que resultaron heridos cuando la unidad en la que viajaban se salió del camino y volcó mientras realizaban labores de seguridad en la región.

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Paramédicos atendieron a los lesionados en el sitio. Seis elementos fueron canalizados al Hospital de la 43 Zona Militar, en Apatzingán, mientras que el capitán y otro soldado, debido a la gravedad de sus heridas, fueron trasladados a Guadalajara, Jalisco.