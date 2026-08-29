Las 12 acciones para que los hombres combatan el machismo y los discursos antiderechos en México: Gobierno firma acuerdo con jóvenes

La Secretaría de las Mujeres firmó con el INJUVE los Compromisos de los Hombres por la Transformación para Alcanzar la Igualdad Sustantiva y una Vida sin Violencias. | Secretaría de las Mujeres

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En los últimos meses, expresiones de machismo y discursos antiderechos han marcado la conversación pública en México. Los comentarios misóginos contra jugadoras del equipo de futbol Cruz Azul femenil en un podcast y la promoción de que las mujeres renuncien a su derecho a votar para impulsar el llamado voto por familia son ejemplos recientes de una problemática persistente.

Frente a este escenario, la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría de Cultura, encabezó el Encuentro Jóvenes por la Transformación en la Utopía Mixiuhca, donde se firmaron los Compromisos de los Hombres por la Transformación para Alcanzar la Igualdad Sustantiva y una Vida sin Violencias.

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El documento, también firmado por hombres jóvenes, establece 12 acciones para promover relaciones igualitarias, corresponsabilidad y erradicar el machismo.

La subsecretaria de Igualdad Sustantiva, Elvira Concheiro Bórquez, sostuvo que la erradicación de las violencias exige la participación activa de los hombres.

“Queremos oír la voz fuerte de los hombres diciendo ¡basta! a ese patrón de masculinidad que también les hace infelices”, afirmó.

La servidora pública convocó a los jóvenes presentes a revisar y desmantelar “un rol que los hace competitivos e insensibles; queremos hombres plenos, felices y realizados en su humanidad”.

Concheiro Bórquez advirtió sobre los riesgos de la propagación de discursos misóginos en entornos digitales y redes sociales.

“Allí se están reforzando discursos de odio. Éste es un llamado a un gran cambio cultural y a una gran transformación de la vida de todas y todos”, señaló.

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El titular del IMJUVE, Abraham Carro Toledo, respaldó la iniciativa y refrendó la disposición institucional para llevar este proceso a las 32 entidades.

“Para detener la violencia contra las mujeres no se requiere solamente a las mujeres organizadas, se requiere a los hombres organizados. Vamos a hacer lo necesario para que en todos los estados, plazas públicas, universidades y preparatorias este documento, con los 12 compromisos, sea comentado, discutido y ratificado por la amplísima mayoría de las juventudes”, dijo.

Los 12 compromisos para erradicar el machismo

El documento invita a la reflexión sobre la corresponsabilidad en trabajos del hogar y de cuidados, el cuestionamiento a la machósfera y discursos de odio, la construcción de afectividades sanas y el respeto a la autonomía de las mujeres.

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Los compromisos son:

Renunciamos a ejercer cualquier tipo de violencias y a toda complicidad que tolere el machismo, el clasismo y el racismo, trabajando con otros hombres por una sociedad igualitaria.

Sabemos que las mujeres tienen los mismos derechos que nosotros: Las mujeres han vivido oprimidas y es responsabilidad de toda sociedad defender, promover y respetar sus derechos, que son los mismos derechos de todas las personas.

Nos comprometemos a erradicar el acoso y el abuso sexual en la casa, con las familias, en la calle, la escuela, el trabajo y en la comunidad.

Condenamos el odio y el acoso sexual en los espacios digitales y promovemos el debate critico.

Rechazamos los contenidos o prácticas provenientes de grupos virtuales que promueven entre los hombres y, en particular entre los jóvenes, el odio extremo, la humillación, el acoso y la normalización de las violencias contra las mujeres.

Rechazamos todos los estereotipos que nos impiden desarrollarnos en libertad.

Compartimos la responsabilidad de cuidados.

Promovemos el cuidado de nuestra salud física y emocional como un ejercicio de derechos y responsabilidad colectiva.

Queremos un país donde todas las mujeres y hombres de pueblos indígenas y afromexicanos, vivan con dignidad, sin discriminación y sin machismo.

Queremos una sociedad segura y pacifica para la población de la diversidad sexual.

Impulsamos la toma de decisiones con prácticas democráticas en la calle y en la casa.

Concebimos el poder como servicio en todos los espacios de los que formamos parte y no como forma de opresión y violencias sobre otras personas.

El IMJUVE socializará los compromisos en plazas públicas, universidades y preparatorias de las 32 entidades federativas.

El material, que estará disponible próximamente para consulta digital, incluye el rechazo explícito a cualquier forma de agresión física, verbal, psicológica o digital y la renuncia a la complicidad machista.