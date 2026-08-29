“Me quieren quitar del camino”: Grecia Quiroz acusa persecución política tras el tercer requerimiento de sus celulares

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, acusó este viernes una campaña de ataques políticos en su contra tras el tercer requerimiento de la Fiscalía de Michoacán por los celulares de Carlos Manzo. Foto: Redes Sociales

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Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, acusó que existe un intento organizado por sacarla de la vida pública, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán le notificara por tercera vez el requerimiento de los teléfonos celulares de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Desde su cuenta oficial de X, Quiroz publicó un mensaje que acumuló más de 209 mil visualizaciones en pocas horas, donde denunció una campaña de acoso político en su contra. Sin embargo, la alcaldesa evitó precisar si entregará los dispositivos solicitados por la Fiscalía.

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“¡Me quieren quitar del camino!”, escribió la alcaldesa en su cuenta de X (@GreciaMich2027) a las 5:36 de la tarde del jueves. La publicación sumó 14 mil retuits y 6.9 mil “me gusta” en las primeras horas.

En el mensaje, Quiroz retomó una idea que atribuye a su esposo: para quienes se mantienen “firmes, libres y transparentes”, solo existen tres caminos posibles. Los enumeró así: “1. La muerte. 2. La cárcel. 3. El éxito”.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en una fotografía compartida por la alcaldesa de Uruapan. (Crédito: X | )

La presidenta municipal sostuvo que, ante el avance de sus números en encuestas, sus adversarios recurrieron a una serie de presiones institucionales. Las herramientas que enlistó fueron: “auditorías, denuncias, recortes presupuestales, reformas de ley, campañas de desprestigio y ataques sistemáticos”.

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Quiroz advirtió que no le sorprendería que intentaran “fabricar cualquier acusación” para llevarla a prisión. También anticipó que quienes hoy la señalan “mañana aparezcan premiados con una candidatura, un cargo o algún favor político”.

La alcaldesa también lanzó un mensaje de continuidad política dirigido a sus seguidores. “Si algún día me pasa algo, si pretenden silenciarme o quitarme del camino, esta bandera no se va a caer”, escribió.

El pronunciamiento cerró con una referencia directa a su esposo: “A Carlos no pudieron callarlo. A nosotros tampoco”. Quiroz pidió a la ciudadanía no abandonar la causa y “no rajarse”.

En medio de nuevos señalamientos, Grecia Quiroz asegura que colaborará con las autoridades y confía en que la justicia esclarecerá el caso Carlos Manzo.

Por qué la FGE de Michoacán pidió por tercera vez los celulares de Manzo

La Fiscalía de Michoacán notificó a Quiroz, en su calidad de víctima indirecta, el requerimiento para aportar uno o ambos equipos de telefonía móvil que utilizaba Carlos Manzo en vida. La dependencia indicó que los dispositivos serán “descritos y procesados pericialmente como parte de los actos encaminados al esclarecimiento integral de los hechos”.

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La solicitud se sustentó en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, según el comunicado oficial. La Fiscalía señaló que continuará con las diligencias ministeriales y periciales bajo principios de legalidad, objetividad y respeto al debido proceso.

Esta fue la tercera vez que la dependencia formuló el requerimiento. En mayo de 2026, la FGE ya había informado que había pedido el teléfono en dos ocasiones anteriores, sin éxito.

En aquella oportunidad, Quiroz sostuvo que estaba dispuesta a que el dispositivo fuera revisado, pero únicamente en su presencia, por temor a una posible manipulación del equipo. La alcaldesa no modificó públicamente esa postura tras la nueva notificación del 28 de agosto.

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Grecia Quiroz presenta acción de inconstitucionalidad por medida electoral aprobada en Michoacán. (Foto: X/@GreciaMich2027)

El asesinato de Carlos Manzo y las líneas abiertas de la investigación

El homicidio de Carlos Manzo ocurrió durante el Festival de las Velas, un evento público en el centro de Uruapan, el 1 de noviembre de 2025. Desde entonces, las autoridades detuvieron a 31 personas presuntamente vinculadas con la planeación y ejecución del ataque.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó el 31 de julio de 2026 que el crimen fue ordenado por Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con testimonios de detenidos, el móvil fue que la organización criminal consideró las acciones de Manzo como una “provocación”.

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La investigación mantuvo abierta una línea adicional sobre el entorno cercano del exalcalde. En particular, la FGE revisó el posible vínculo entre Quiroz y Samuel García Rivero, exfuncionario municipal procesado por su presunta participación en el asesinato.

Una exsecretaria particular de Manzo, Yesenia Méndez Rodríguez, presentó una ampliación de denuncia en la que señaló que García Rivero llegó al Ayuntamiento por recomendación de Quiroz y que mantenía una relación cercana con la alcaldesa. Las autoridades federales, por su parte, sostuvieron que ese exfuncionario habría proporcionado al CJNG información sobre los movimientos y actividades de Manzo.

Foto: Facebook

Quiroz cuestionó la tardanza de esa declaración con una pregunta directa: “¿Por qué después de nueve meses se le ocurrió o por qué se le despertó la imaginación?”. También emplazó a Méndez Rodríguez a explicar por qué esperó tanto tiempo si, como afirma, tenía la información de primera mano.

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Juan Manzo pide a la FGR atraer el caso e incluir al círculo cercano del exalcalde

Un día antes del nuevo requerimiento, Juan Manzo Rodríguez, hermano del exalcalde, se dirigió a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, para pedir que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera la indagatoria. En su solicitud incluyó a integrantes del círculo cercano de Carlos Manzo, entre ellos a Grecia Quiroz.

Juan Manzo argumentó que el caso cumple tres condiciones para la atracción federal: conectividad con la delincuencia organizada, falta de exhaustividad de la fiscalía local e irregularidades en la escena del crimen. Además, sostuvo que funcionarios municipales obtuvieron de manera ilegal los teléfonos de Carlos Manzo y que esos equipos nunca fueron presentados ante la fiscalía.

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Frente a esos señalamientos, Quiroz reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones y volvió a solicitar que la FGR asumiera la conducción del caso. La alcaldesa aclaró que sus encuentros con servidores públicos federales respondieron únicamente a tareas de coordinación en beneficio del municipio de Uruapan.