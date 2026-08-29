México

México buscará incluir a más mujeres en Operaciones de Paz de la ONU rumbo al 2030

El gobierno federal presentó esta semana su Segundo Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad

México presentó su Segundo Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad. | Secretaría de las Mujeres
México presentó su Segundo Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad. | Secretaría de las Mujeres
Guardar

El gobierno de México presentó su Segundo Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad, una estrategia que busca ampliar la participación de mujeres en las Operaciones de Paz de la ONU y en la gestión integral del riesgo de desastres rumbo al 2030.

El Plan, elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, establece objetivos concretos para asegurar la presencia femenina en escenarios de prevención de conflictos y construcción de paz.

En un comunicado, la secretaría de las Mujeres informó que en esta ocasión se incluyó al plan la Red Nacional de Tejedoras de la Patria como eje de participación, sumando más de 186 mil voluntarias, de las cuales el 20% son jóvenes menores de 30 años.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la dependencia, el Plan contempla que estas redes comunitarias se creen en al menos el 10% de los municipios del estado de Michoacán durante el periodo 2026-2030.

Entre las prioridades institucionales está fortalecer las capacidades comunitarias para la mediación, la cultura de paz y la prevención de violencias en municipios prioritarios, con la participación organizada de las mujeres.

El documento oficial promueve un enfoque multinivel, transversal, interseccional e intergeneracional, en apego al Derecho Internacional y a los compromisos de México en la materia.

Durante la presentación, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, la Secretaría de las Mujeres y el Centro Nacional de Prevención de Desastres reafirmaron el compromiso del Estado mexicano con la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.

PUBLICIDAD

También participaron integrantes del cuerpo diplomático, el Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

“Este Segundo Plan Nacional de Acción demuestra que México no solo renueva su compromiso con la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad; consolida un liderazgo regional al traducir los compromisos internacionales en acciones concretas para fortalecer la prevención, la participación de las mujeres y la construcción de una paz más inclusiva y sostenible”, señaló Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México.

El Plan establece mecanismos de seguimiento, metas definidas y una arquitectura institucional que permite traducir los compromisos en acciones concretas, además de fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y mantener un diálogo permanente con la sociedad civil y la academia.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, destacó la trascendencia de reconocer el trabajo comunitario de las Tejedoras de la Patria.

“La paz solo es posible cuando las comunidades tienen capacidad de dialogar y atender las causas de las violencias”, dijo.

Subrayó que el plan reconoce a las mexicanas como actoras vivas del cambio social y protagonistas capaces de identificar problemas, mediar conflictos y generar soluciones solidarias desde sus propias comunidades.

Secretaría de las Mujeres tendrá nueva titular el 1 de septiembre

Laura Itzel Castillo, legisladora de Morena y expresidenta del Senado de la República, asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres el martes 1 de septiembre de 2026, en sutitución de Citlalli Hernández, quien dejó dicho cargo en marzo pasado.

La legisladora lo confirmó en un mensaje difundido el 23 de agosto, donde informó que la Comisión Permanente tendrá su última sesión el 24 de agosto y que, tras el inicio del nuevo periodo legislativo, ocupará el nuevo cargo para el que fue nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Su suplente, Elizabeth Fiesco Díaz, se integrará al Senado a partir de esa misma fecha, como parte del inicio del nuevo periodo de sesiones.

Temas Relacionados

Secretaría de las MujeresONUONU Mujeresgestión de riesgospazmexico-noticiasPolitica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Publicidad digital e infancia: cómo influye en los menores y qué medidas buscan protegerlos

La presencia de anuncios constantes tiene repercusiones directas en la salud y nutrición de la población infantil

Publicidad digital e infancia: cómo influye en los menores y qué medidas buscan protegerlos

Lupillo Rivera consuela a Aylín Mujica, quien se quebró al recordar a su hijo Mauro

La actriz recordó a su hijo Mauro Menéndez, muerto el 16 de julio en Barbados, durante una transmisión de la quinta temporada del reality de Telemundo Top Chef y su compañero le ofreció acompañarla si vuelve a recaer

Lupillo Rivera consuela a Aylín Mujica, quien se quebró al recordar a su hijo Mauro

Justicia se adaptará a las infancias en Mexico: Gobierno y Tribunales acuerdan plan para erradicar violencia y revictimización

El plan prioriza entornos judiciales adaptados y mecanismos alternativos compatibles con los derechos de la niñez

Justicia se adaptará a las infancias en Mexico: Gobierno y Tribunales acuerdan plan para erradicar violencia y revictimización

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de agosto

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda decide autosalvarse

No te pierdas todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del show de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda decide autosalvarse
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: tres mujeres asesinadas en 48 horas en Oaxaca, entre ellas una niña de 4 años

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: tres mujeres asesinadas en 48 horas en Oaxaca, entre ellas una niña de 4 años

Guardia Nacional pierde al menos 36 elementos en el primer semestre de 2026: no hay cifra oficial

“Me quieren quitar del camino”: Grecia Quiroz acusa persecución política tras el tercer requerimiento de sus celulares

Una niña de 4 años, entre las tres mujeres asesinadas en Oaxaca en 48 horas que llevan el conteo a 50 feminicidios en 2026

Así fue como un militar de Uganda surtía armas, granadas y minas explosivas al CJNG: EEUU pidió su extradición

ENTRETENIMIENTO

Lupillo Rivera consuela a Aylín Mujica, quien se quebró al recordar a su hijo Mauro

Lupillo Rivera consuela a Aylín Mujica, quien se quebró al recordar a su hijo Mauro

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda decide autosalvarse

Qué le pasó a Brianda Deyanara de LCDLFM: la intoxicación que casi le cuesta la vida

Michelle Galván revela que está llena de culpa y tristeza tras convertirse en mamá por ésta razón

Qué le pasa realmente a Verónica Castro: su hermano, El Güero Castro, revela por qué usa tanque de oxígeno

DEPORTES

Aficionadas proponen shorts más largos para evitar el acoso y la sexualización a las jugadoras de la Liga MX Femenil

Aficionadas proponen shorts más largos para evitar el acoso y la sexualización a las jugadoras de la Liga MX Femenil

Raúl Jiménez: el maestro que perfeccionó la efectividad de Gilberto Mora desde los once pasos

Atlas vs Querétaro EN VIVO: ¿a qué hora, dónde ver el partido y cuántos elementos habrá en el Estadio Jalisco?

León pide reprogramar su juego ante Pumas por el apretado calendario entre Liga MX y Leagues Cup

Penta Zero Miedo vs Rey Fénix: ¿quién enfrentará a Roman Reigns en CDMX? Spoilers de WWE RAW