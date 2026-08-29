México buscará incluir a más mujeres en Operaciones de Paz de la ONU rumbo al 2030

México presentó su Segundo Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad. | Secretaría de las Mujeres

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El gobierno de México presentó su Segundo Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad, una estrategia que busca ampliar la participación de mujeres en las Operaciones de Paz de la ONU y en la gestión integral del riesgo de desastres rumbo al 2030.

El Plan, elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, establece objetivos concretos para asegurar la presencia femenina en escenarios de prevención de conflictos y construcción de paz.

En un comunicado, la secretaría de las Mujeres informó que en esta ocasión se incluyó al plan la Red Nacional de Tejedoras de la Patria como eje de participación, sumando más de 186 mil voluntarias, de las cuales el 20% son jóvenes menores de 30 años.

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De acuerdo con la dependencia, el Plan contempla que estas redes comunitarias se creen en al menos el 10% de los municipios del estado de Michoacán durante el periodo 2026-2030.

Entre las prioridades institucionales está fortalecer las capacidades comunitarias para la mediación, la cultura de paz y la prevención de violencias en municipios prioritarios, con la participación organizada de las mujeres.

El documento oficial promueve un enfoque multinivel, transversal, interseccional e intergeneracional, en apego al Derecho Internacional y a los compromisos de México en la materia.

Durante la presentación, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, la Secretaría de las Mujeres y el Centro Nacional de Prevención de Desastres reafirmaron el compromiso del Estado mexicano con la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.

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También participaron integrantes del cuerpo diplomático, el Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

“Este Segundo Plan Nacional de Acción demuestra que México no solo renueva su compromiso con la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad; consolida un liderazgo regional al traducir los compromisos internacionales en acciones concretas para fortalecer la prevención, la participación de las mujeres y la construcción de una paz más inclusiva y sostenible”, señaló Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México.

El Plan establece mecanismos de seguimiento, metas definidas y una arquitectura institucional que permite traducir los compromisos en acciones concretas, además de fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y mantener un diálogo permanente con la sociedad civil y la academia.

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La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, destacó la trascendencia de reconocer el trabajo comunitario de las Tejedoras de la Patria.

“La paz solo es posible cuando las comunidades tienen capacidad de dialogar y atender las causas de las violencias”, dijo.

Subrayó que el plan reconoce a las mexicanas como actoras vivas del cambio social y protagonistas capaces de identificar problemas, mediar conflictos y generar soluciones solidarias desde sus propias comunidades.

Secretaría de las Mujeres tendrá nueva titular el 1 de septiembre

Laura Itzel Castillo, legisladora de Morena y expresidenta del Senado de la República, asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres el martes 1 de septiembre de 2026, en sutitución de Citlalli Hernández, quien dejó dicho cargo en marzo pasado.

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La legisladora lo confirmó en un mensaje difundido el 23 de agosto, donde informó que la Comisión Permanente tendrá su última sesión el 24 de agosto y que, tras el inicio del nuevo periodo legislativo, ocupará el nuevo cargo para el que fue nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Su suplente, Elizabeth Fiesco Díaz, se integrará al Senado a partir de esa misma fecha, como parte del inicio del nuevo periodo de sesiones.