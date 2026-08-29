México

Realizan simulacro nuclear en Laguna Verde en medio de advertencias por crisis laboral y operativa

Hace unos meses, trabajadores alertaron a organizaciones internacionales sobre la situación que viven dentro de la única planta nuclear en México

(Foto: Gobierno de México)
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, Veracruz (Foto: Gobierno de México)
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La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, ubicada en Alto Lucero, Veracruz, realizó un simulacro nuclear coordinado por autoridades federales y estatales, en un ejercicio preventivo que activó protocolos de emergencia durante doce horas continuas, ello, a pocos meses de que trabajadores de la planta nuclear enviaran una alerta formal a organismos internacionales por presuntas crisis laborales y de operación en la planta.

A través de un comunicado, el Gobierno de México sostuvo que el simulacro que se realiza cada dos años, nombrado Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE), permitió verificar los recursos, la capacidad técnica y los operativos para responder en tiempo real ante cualquier eventualidad, conforme a estándares internacionales de seguridad. No obstante, el mismo día del simulacro —27 de agosto—, habitantes de comunidades aledañas se manifestaron para exigir que se transparenten las condiciones reales de las rutas de evacuación en caso de una crisis verdadera.

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Así fue el simulacro en Laguna Verde
Así fue el simulacro en Laguna Verde

Por su parte, las autoridades realizaron el ejercicio, el cual no representó riesgo para la población de acuerdo a las autoridades, y se ejecutó conforme a estándares internacionales. Abarcó un radio de acción de 16 kilómetros alrededor de la central, con activación de hospitales, refugios temporales y unidades de transporte terrestre, marítimo y aéreo, según informaron las autoridades.

Simulacro en la única planta nuclear que tiene México

El simulacro, que es parte del protocolo de seguridad en la planta, la cual aporta el 6.52% de la electricidad nacional, y es considerada estratégica para la economía regional y el abasto energético de Veracruz y Tlaxcala.

Durante el simulacro, se activaron protocolos de notificación, movilización, evacuación, atención médica y protección para las comunidades cercanas. Se habilitaron hospitales especializados, refugios temporales y unidades de transporte terrestre, marítimo y aéreo para garantizar el desplazamiento seguro de personas en caso de ser necesario.

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El despliegue interinstitucional incluyó la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno de Veracruz, entre otras entidades. El Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas coordinó recursos, procedimientos y capacidades para asegurar una respuesta eficaz y oportuna.

Así fue el simulacro en Laguna Verde
Así fue el simulacro en Laguna Verde

Todas las operaciones se realizaron bajo los lineamientos del Plan de Emergencia Radiológica Externo, el cual establece medidas específicas de protección civil y protocolos de actuación territorial. De acuerdo a las autoridades, el ejercicio permitió comprobar la funcionalidad de los sistemas de comunicación, el tiempo de reacción de los equipos y la articulación entre los diferentes niveles de gobierno. Los datos recabados durante el operativo, serán analizados técnicamente para optimizar los planes de respuesta y fortalecer la gestión de riesgos en la infraestructura nuclear del país.

Alerta por crisis laboral y en la operación de la planta nuclear y manifestaciones de habitantes

El simulacro se realizó en un contexto marcado por advertencias del personal especializado sobre una crisis interna que afecta la estabilidad operativa y la seguridad de la planta. Operadores y técnicos enviaron el pasado 6 de mayo, una alerta formal a organismos internacionales tras la reforma al Artículo 127 constitucional, la cual impone límites a remuneraciones y pensiones del personal público, incluyendo a trabajadores del sector nuclear.

La denuncia de los trabajadores advierte que la reforma propicia una salida acelerada de expertos, lo que provoca “erosión del talento y la memoria institucional”. En su carta, sostuvieron que reemplazar a un operador superior requiere entre cinco y siete años de formación y certificación bajo normativas nucleares nacionales e internacionales. El recorte a las garantías de jubilación y la incertidumbre económica estarían generando una “fuga de cerebros” y debilitando los programas de mentoría y transferencia de conocimientos entre generaciones.

Dr. Jesús Pámanes
Dr. Jesús Pámanes

El personal advirtió que la sobrecarga de trabajo y la desmotivación incrementan el riesgo de errores humanos. “La seguridad nuclear depende de experiencia y estabilidad operativa. No se improvisa”, señalaron en la notificación enviada a la Organización Internacional de Energía Atómica y la Asociación Mundial de Operadores Nucleares. Indicaron que la reducción de ingresos y el estrés laboral disminuyen la capacidad del personal para detectar anomalías sutiles en los sistemas, lo que debilita la cultura de seguridad.

Por otro lado, de acuerdo a medios locales, durante la realización del simulacro, habitantes de los municipios de Actopan y Úrsulo Galván, entre ellos Zempoala, Palmas, La Mancha, El Zapotito, Tinajitas y Trapiche del Rosario, realizaron una protesta para entregar una solicitud formal a las autoridades de la planta nuclear para que se informe sobre la situación de infraestructura en la que se encuentra el sitio en cuanto a los protocolos de emergencia.

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