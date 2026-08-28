Ajax busca a Brian Rodríguez, directiva lanza oferta al América ( IMAGN IMAGES/William Navarro via REUTERS)

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A pocos días de que cierre el mercado de fichajes, el club América podría sufrir una baja importante en la ofensiva. Brian Rodríguez tendría posibilidades de salir de Coapa. Recientemente trascendió que la directiva de Coapa habría recibido una propuesta formal por parte de un equipo europeo para llevarse al Rayito.

La noche de este jueves 27 de agosto trascendió que el Ajax de Ámsterdam habría ofertado por Rodríguez. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el equipo de Países Bajos habría ofrecido USD 12 millones por Brian Rodríguez.

La directiva del América no ha emitido una respuesta definitiva sobre la posible transferencia del atacante en pleno arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Además, Brian Rodríguez sigue contemplado para jugar este fin de semana ante Puebla en el Estadio Banorte.

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Ajax hace oferta por Brian Rodríguez

Ajax hace oferta por Brian Rodríguez (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Según los reportes recientes, sigue el análisis en el Club América, luego de que el AFC Ajax de Países Bajos enviara una propuesta formal por la carta del extremo uruguayo.

La propuesta del club de Ámsterdam contempla bonos por objetivos deportivos. El futbolista uruguayo se mantiene dentro del esquema estelar del equipo azulcrema mientras la cúpula del club revisa la oferta.

En el América también valoran el efecto deportivo que tendría la salida del jugador antes de que termine el periodo de transferencias. La oferta desde Europa obliga al cuerpo técnico a revisar si el ingreso económico compensa una reestructuración en la banda izquierda.

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El mercado de transferencias en Países Bajos cierra el 2 de septiembre, por lo que tanto el club como el jugador tienen poco tiempo para valorar la oportunidad. La posible salida de Rodríguez llegaría en el inicio de la temporada de Liga MX y en un momento relevante de la Leagues Cup.

Brian Rodríguez ha tenido opciones para salir del conjunto americanista durante este mercado (REUTERS/Paul Childs)

Brian Rodríguez ha tenido opciones para salir del conjunto americanista durante este mercado de transferencias. Sin embargo, las propuestas anteriores provenían de Brasil y no del futbol europeo.

El interés del Ajax por el atacante uruguayo es amplio y ya hubo pláticas con las Águilas para explorar la posibilidad de concretar la operación en el cierre del mercado europeo. De concretarse la venta, el movimiento representaría una baja para el esquema de Guillermo Almada.

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La relación entre Ajax y América incluye antecedentes de negociaciones por Jorge Sánchez y Edson Álvarez. Ambos clubes también sostuvieron conversaciones por Diego Lainez, aunque esa operación no se concretó y el jugador terminó en España con el Betis.

Brian Rodríguez lanzó indirecta a la afición americanista de la CDMX

El Rayito Rodríguez cuestionó a la afición del América en Ciudad de México después del pase a semifinales de la Leagues Cup y contrastó el ambiente del club en México con el que vivió en Los Ángeles. Esto ocurrió tras el triunfo por 2-0 sobre Columbus Crew, resultado que mantuvo a las Águilas en la pelea por el título.

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El siguiente rival quedó definido: Monterrey enfrentará al conjunto azulcrema en semifinales el 1 o 2 de septiembre, en sede por confirmar, con el boleto a la final del 6 de septiembre en disputa. América llegó a esa ronda como el segundo mejor equipo de la fase de grupos, solo detrás de León.

El delantero uruguayo fue una de las figuras de la noche en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, al anotar un gol y asistir a Raphael Veiga en la victoria sobre Columbus Crew en cuartos de final.

Rodríguez habló ante las cámaras de la organización del torneo y expuso su sentir por la diferencia en el apoyo de las tribunas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Al terminar el partido, Rodríguez habló ante las cámaras de la organización del torneo y expuso su sentir por la diferencia en el apoyo de las tribunas. Afirmó que siempre que visitaban Los Ángeles sentía felicidad al ver a la gente del América que no podía ir a Ciudad de México, y lamentó no tener ese mismo ambiente en México.

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Rodríguez contrastó el apoyo en Los Ángeles con lo que percibió en México. El atacante comparó la entrega de los seguidores en Estados Unidos con la que observó cuando el equipo jugó como local en el Estadio Banorte.

Poco después, intentó precisar su comentario al señalar que en México también existe ese respaldo, pero se refirió a quienes hacen el esfuerzo de acudir al estadio, considerando que ese apoyo es lo mínimo que se merecen. La aclaración no eliminó el sentido de su primer señalamiento, que quedó marcado por la comparación entre la respuesta de las tribunas californianas y el ambiente que, a su juicio, no se replica en territorio nacional.

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Rodríguez también fijó el objetivo deportivo del equipo tras asegurar el pase. Aseguró que América solo pensaba en salir campeón de la Leagues Cup. Añadió que la exigencia del plantel no se limitaba al torneo internacional, sino también a la Liga, y recalcó que, al estar en el club más grande de México, la exigencia era total todos los días.