Kalimba contradice a Aldo Rendón y apoya a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México

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Kalimba ha salido en defensa de Mariana Ochoa, su ex compañera en OV7, en La Casa de los Famosos México 2026, luego de que ha recibido muchos ataques y bromas por parte del fashion stylist Aldo Rendón, quien asegura que nadie de la agrupación la quiere.

Las recientes declaraciones de Kalimba contradicen por completo lo que Rendón asegura, ya que mencionó que la ama y le mostró todo su apoyo en esta nueva faceta que atraviesa la cantante dentro del reality de Televisa.

Además, el cantante también le dio palabras de apoyo a Yahir con quien compartió trabajo en el musical “Jesucristo, Superestrella”, resaltando la amistad, el talento y el respeto mutuo entre ellos.

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Kalimba asistió a la segunda edición de los premios BYMA y, a su paso por la alfombra roja, confirmó que su situación legal “sigue en el mismo lugar”, mientras enfrenta un proceso penal en libertad tras una denuncia por presunto abuso sexual presentada por Melissa Galindo, según declaró para Sale el Sol.

El proceso legal de Kalimba: cambios de jueces y un caso en manos de abogados

Kalimba arriba a los juzgados penales del Reclusorio Oriente tras denuncia de Melissa Galindo: “Estoy tranquilo” (RS)

Kalimba atribuyó la falta de avance a modificaciones dentro del sistema. “Ha habido muchísimos cambios a nivel legal en el gobierno… han cambiado jueces”, dijo Kalimba a Sale el Sol.

También describió el estado del expediente como un asunto que “va y viene” entre las partes. “Cada quien tiene que mostrar lo suyo”, aseguró el cantante.

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El intérprete también habló de su postura personal frente al proceso. “Yo sigo en paz, yo sigo con la cara en frente y sigo sin entender algunas cosas por qué suceden”, dijo Kalimba.

El respaldo a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026

(Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

Kalimba habló de Mariana Ochoa, su excompañera de OV7, quien continua dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Aunque aseguró que no sigue el programa, dijo que se enteró de lo que ocurrió en el reality y le expresó apoyo.

“No veo el programa, pero me he enterado. La amo tremendamente”, aseguró Kalimba. En esa misma intervención, afirmó que la imagen que se ve de ella corresponde a su personalidad: “Es una Mariana que resiste… de la que no te olvidas”.

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Kalimba también deseó que la participación de Ochoa le funcionara en lo profesional. “Deseo que lo que está sucediendo en el reality le dé el resultado que ella espera cuando decidió estar en el reality”, aseguró el intérprete.

Mariana Ochoa acusó a Flor Vigna de fingir un romance con Ese Pérez para generar contenido dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube)

Estas declaraciones contradicen las burlas de Aldo Rendón dentro de La Casa de los Famosos, quien ha asegurado que todos los integrantes de OV7 no la soportan, sin embargo, el integrante con el que principalmente Mariana Ochoa tiene problemas es Ari Borovoy, quien se dice es amigo del fashion stylist.

El vínculo con Yahir y el foco en el talento detrás del escenario

Durante la cobertura, Kalimba agradeció las palabras que Yahir dijo sobre su trabajo, después de que ambos compartieron escenario en el musical Jesucristo, Superestrella. “Se nota que Yahir y yo tenemos un amor uno por el otro tremendo. Somos hermanos”, dijo Kalimba sobre las anécdotas que Yahir ha contado en el reality de Televisa.

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El cantante también subrayó que el reconocimiento entre colegas parte de una relación cercana. “Agradezco que alguien tan cercano a mí exprese lo que yo amo de mi profesión”, agregó Kalimba.

(Captura de pantalla YouTube)

Hacia el cierre, Kalimba celebró que los premios BYMA incluyeran categorías para perfiles fuera del frente de cámara y del escenario, como ingenieros de sonido, clubs de fans, mánagers y publicistas. “Felicito mucho a los Vaima por esto, regresar a la naturaleza y a la raíz de lo que se tratan unos premios y de lo que se trata la industria”, finalizó.