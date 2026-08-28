México

Kalimba contradice a Aldo Rendón y apoya a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México

El ex OV7 mandó un mensaje de apoyo para Mariana Ochoa y Yahir, habitantes de La Casa de los Famosos 2026 de Televisa

Kalimba contradice a Aldo Rendón y apoya a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México
Kalimba contradice a Aldo Rendón y apoya a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México
Guardar

Kalimba ha salido en defensa de Mariana Ochoa, su ex compañera en OV7, en La Casa de los Famosos México 2026, luego de que ha recibido muchos ataques y bromas por parte del fashion stylist Aldo Rendón, quien asegura que nadie de la agrupación la quiere.

Las recientes declaraciones de Kalimba contradicen por completo lo que Rendón asegura, ya que mencionó que la ama y le mostró todo su apoyo en esta nueva faceta que atraviesa la cantante dentro del reality de Televisa.

Además, el cantante también le dio palabras de apoyo a Yahir con quien compartió trabajo en el musical “Jesucristo, Superestrella”, resaltando la amistad, el talento y el respeto mutuo entre ellos.

PUBLICIDAD

Kalimba asistió a la segunda edición de los premios BYMA y, a su paso por la alfombra roja, confirmó que su situación legal “sigue en el mismo lugar”, mientras enfrenta un proceso penal en libertad tras una denuncia por presunto abuso sexual presentada por Melissa Galindo, según declaró para Sale el Sol.

El proceso legal de Kalimba: cambios de jueces y un caso en manos de abogados

Kalimba arriba a los juzgados penales del Reclusorio Oriente tras denuncia de Melissa Galindo: “Estoy tranquilo” (RS)
Kalimba arriba a los juzgados penales del Reclusorio Oriente tras denuncia de Melissa Galindo: “Estoy tranquilo” (RS)

Kalimba atribuyó la falta de avance a modificaciones dentro del sistema. “Ha habido muchísimos cambios a nivel legal en el gobierno… han cambiado jueces”, dijo Kalimba a Sale el Sol.

También describió el estado del expediente como un asunto que “va y viene” entre las partes. “Cada quien tiene que mostrar lo suyo”, aseguró el cantante.

PUBLICIDAD

El intérprete también habló de su postura personal frente al proceso. “Yo sigo en paz, yo sigo con la cara en frente y sigo sin entender algunas cosas por qué suceden”, dijo Kalimba.

El respaldo a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026

Kalimba y Mariana Ochoa
(Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

Kalimba habló de Mariana Ochoa, su excompañera de OV7, quien continua dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Aunque aseguró que no sigue el programa, dijo que se enteró de lo que ocurrió en el reality y le expresó apoyo.

“No veo el programa, pero me he enterado. La amo tremendamente”, aseguró Kalimba. En esa misma intervención, afirmó que la imagen que se ve de ella corresponde a su personalidad: “Es una Mariana que resiste… de la que no te olvidas”.

Kalimba también deseó que la participación de Ochoa le funcionara en lo profesional. “Deseo que lo que está sucediendo en el reality le dé el resultado que ella espera cuando decidió estar en el reality”, aseguró el intérprete.

La Casa de los Famosos México
Mariana Ochoa acusó a Flor Vigna de fingir un romance con Ese Pérez para generar contenido dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube)

Estas declaraciones contradicen las burlas de Aldo Rendón dentro de La Casa de los Famosos, quien ha asegurado que todos los integrantes de OV7 no la soportan, sin embargo, el integrante con el que principalmente Mariana Ochoa tiene problemas es Ari Borovoy, quien se dice es amigo del fashion stylist.

El vínculo con Yahir y el foco en el talento detrás del escenario

Durante la cobertura, Kalimba agradeció las palabras que Yahir dijo sobre su trabajo, después de que ambos compartieron escenario en el musical Jesucristo, Superestrella. “Se nota que Yahir y yo tenemos un amor uno por el otro tremendo. Somos hermanos”, dijo Kalimba sobre las anécdotas que Yahir ha contado en el reality de Televisa.

El cantante también subrayó que el reconocimiento entre colegas parte de una relación cercana. “Agradezco que alguien tan cercano a mí exprese lo que yo amo de mi profesión”, agregó Kalimba.

Yahir
(Captura de pantalla YouTube)

Hacia el cierre, Kalimba celebró que los premios BYMA incluyeran categorías para perfiles fuera del frente de cámara y del escenario, como ingenieros de sonido, clubs de fans, mánagers y publicistas. “Felicito mucho a los Vaima por esto, regresar a la naturaleza y a la raíz de lo que se tratan unos premios y de lo que se trata la industria”, finalizó.

Temas Relacionados

KalimbaAldo RendónMariana OchoaYahirLa Casa de los Famosos 2026La Casa de los Famosos México 4realitytelevisamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Grecia Quiroz lanza mensaje: “La justicia tarde o temprano llegará” tras reunión con Vicefiscal

La alcaldesa de Uruapan rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que está dispuesta a que se investiguen todas las líneas relacionadas con el asesinato

Grecia Quiroz lanza mensaje: “La justicia tarde o temprano llegará” tras reunión con Vicefiscal

Conoce el clima de este 28 de agosto en Puerto Vallarta

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Conoce el clima de este 28 de agosto en Puerto Vallarta

Puebla de Zaragoza: el pronóstico del tiempo para este 28 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Puebla de Zaragoza: el pronóstico del tiempo para este 28 de agosto

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Definidos los finalistas del robo de salvación de este jueves 27 de agosto

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Definidos los finalistas del robo de salvación de este jueves 27 de agosto

Guadalajara: la predicción del tiempo para este 28 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guadalajara: la predicción del tiempo para este 28 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jefe de la DEA advierte a cárteles que colaboración con México seguirá incrementando

Jefe de la DEA advierte a cárteles que colaboración con México seguirá incrementando

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

Balacera en Escuinapa termina con 7 detenidos y arsenal decomisado por el Ejército Mexicano

Condenan a 14 años de prisión a “Don Arturo”, integrante del CJNG detenido con arsenal bélico en León

Jefe de la DEA agradece a Harfuch la bienvenida y hospitalidad que le dan a sus agentes en México

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó la llegada de Dolce Vita, la esperada canción de Danna Paola y Belinda

Los mejores memes que dejó la llegada de Dolce Vita, la esperada canción de Danna Paola y Belinda

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Definidos los finalistas del robo de salvación de este jueves 27 de agosto

Rosa María Noguerón responde a las críticas y defiende el casting de La Casa de los Famosos México 2026

¿Quién fue la tercera eliminada en ‘Drag Race México: Latina Royale’?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecen juntos y dejan atrás los rumores de separación

DEPORTES

Esta sería la razón por la que Guillermo Almada explotó y decidió demandar a Santos y la FMF

Esta sería la razón por la que Guillermo Almada explotó y decidió demandar a Santos y la FMF

José Ramón Fernández regresaría a la tv abierta, qué se sabe de su nuevo proyecto

Guillermo Almada lleva a Santos Laguna a tribunales: qué motivó el conflicto con su ex club

Qué líneas del STC Metro ofrecerán servicio gratuito a participantes del Maratón CDMX 2026

Canelo Álvarez destapa lo que pasó antes de intimidar a los jugadores de Inglaterra en el partido contra México