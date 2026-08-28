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José Ramón Fernández regresaría a la tv abierta, qué se sabe de su nuevo proyecto

El experimentado periodista ha trabajado en tv de paga en los últimos años en emisiones de ESPN

El comunicador muestra su lado más sensible en esta serie.
José Ramón Fernández regresaría a la tv abierta, qué se sabe de su nuevo proyecto (Captura de pantalla ESPN)
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José Ramón Fernández es uno de los referentes de la televisión deportiva mexicana, su carrera de décadas en el medio ha marcado un estilo único. Además, forjó una escuela de comentaristas y críticos que han seguido sus pasos, como lo es Christian Martinoli, Luis García y más.

Desde que el experimentado comentarista se unió a ESPN su participación se limitó a emisiones de tv de paga, pero, ahora tendría la posibilidad de regresar a la televisión abierta y marcar una nueva etapa en su carrera profesional.

Recientemente se filtró que Joserra tendría posibilidades de regresar a la televisión abierta junto a una señal que le daría un espacio nuevo y su debut se perfilaría para realizarse este viernes.

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¿Qué se sabe de José Ramón Fernández y su regreso a la tv abierta?

José Ramón Fernández ESPN
José Ramón Fernández debutaría como conductor en un programa deportivo para Imagen Televisión (Foto: YouTube/ESPN Deportes)

De acuerdo con reportes de Récord, José Ramón Fernández debutaría como conductor en un programa deportivo para Imagen Televisión, el analista se alejaría por un tiempo de ESPN para integrarse como invitado a un nuevo proyecto de Imagen Televisión.

Su aparición está prevista en el programa ‘Jugamos En Casa’, espacio en el que retomará presencia en la televisión abierta después de un periodo alejado de este tipo de transmisiones. La participación del comunicador forma parte de la emisión de este viernes 28 de agosto.

José Ramón Fernández vuelve a este segmento de la pantalla mexicana luego de una trayectoria amplia dentro del periodismo deportivo. A lo largo de los años, el analista ha participado en distintos programas, coberturas y espacios centrados sobre todo en el futbol, se ha caracterizado por ser uno de los arduos críticos a Televisa y al club América.

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La incorporación del conductor a Imagen Televisión representaría su primera reaparición en televisión abierta desde que dejó TV Azteca en 2006. Con ello, el periodista vuelve a una señal de alcance abierto como parte de la programación de ‘Jugamos En Casa’.

José Ramón Fernández, el referente del periodismo deportivo en México

José Ramón Fernández - retiro - 3 marzo 2025
José Ramón Fernández está cerca del retiro, según reveló su hijo Juan Pablo Fernández (Captura ESPN)

A lo largo de varias décadas, José Ramón Fernández ha construido una carrera extensa en medios de comunicación. Su trabajo se vincula con proyectos televisivos de análisis y seguimiento de acontecimientos deportivos de México y del extranjero.

Los trabajos más destacados que ha realizado fue durante su estancia en TV Azteca con la creación de programas como Los Protagonistas y DeportTV, emisiones en las que combinó el análisis, resúmenes deportivos y el humor para enganchar a las audiencias.

José Ramón Fernández aseguró que su programa Los Protagonistas dejó de existir, a pesar de que el formato que creó para el Mundial de México 86 se mantuvo durante 35 años y marcó una etapa en la televisión deportiva mexicana con análisis nocturno, resúmenes extensos y una mezcla de futbol y comedia.

El periodista señaló que aquel programa dejó de ser lo que fue en su origen, aunque años después Christian Martinoli y Luis García encabezaron la versión vigente en TV Azteca. Comentó que el programa ya no existía como tal, ya que ahora lo llamaban “Prota” y recordó que tuvo la misma duración que otros programas creados por él.

La declaración surgió durante la presentación de su libro El Protagonista. Fernández repasó cómo nació el concepto en la década de 1990 y cómo se convirtió en una referencia para los aficionados que seguían la actividad mundialista desde casa.

Para el Mundial México 86, José Ramón Fernández ideó un programa de debate que le permitiera tener al público un resumen deportivo, entretenido y con alto nivel crítico, con especialistas e invitados: así nació "los Protagonistas" (Luz Coello/ Infobae México)

El formato surgió para concentrar en la noche lo que el público no podía ver en el día. Fernández explicó que la idea tomó forma después de los Mundiales de Argentina y España, cuando notó que buena parte del público no podía ver los partidos transmitidos por la mañana o al mediodía por cuestiones de trabajo. Su respuesta fue construir un programa nocturno con análisis y resumen.

Para el Mundial de México 86, Fernández reunió a colaboradores como Carlos Albert, Raúl Orvañanos, Nacho Trelles y Fernando Marcos. La apuesta fue ofrecer en una sola emisión lo más destacado de la jornada, con una duración de una hora y media, que después se extendió a casi dos horas y media.

Ese diseño buscaba atender a un público específico: el trabajador que llegaba a casa y quería enterarse de lo ocurrido en la Copa Mundial. La intención era que padres e hijos pudieran ver juntos una emisión que combinara información, comentarios y momentos de entretenimiento. Relató que buscaba que las familias pudieran ver juntos un programa que ofreciera pasión, enseñanza y buenos comentaristas, más allá de figuras como Benotti, Valdano, Butragueño, Luis García y otros que pasaron por Los Protagonistas.

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