México

Sin alianza con el PAN, el PRI toma ventaja y le arrebata al diputado Theodoros Kalionchiz

Alejandro Moreno dio la bienvenida al legislador federal de Coahuila, quien dejó al blanquiazul apenas dos días antes de integrarse al tricolor

El PRI toma ventaja y le arrebata al diputado Theodoros Kalionchiz. (Foto: PRI)
El PRI toma ventaja y le arrebata al diputado Theodoros Kalionchiz. (Foto: PRI)
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Este 27 de agosto de 2026, el diputado federal Theodoros Kalionchiz de la Fuente pasó a formar parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a solo dos días de haber abandonado al Partido Acción Nacional (PAN) en medio de acusaciones en contra de la dirigencia encabezada por Jorge Romero Herrera.

Apenas el miércoles, Kalionchiz dio a conocer a la opinión pública la decisión de abandonar al partido que lo llevó a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados, donde representa al Distrito 3 de Coahuila, por quien aseguró seguirá trabajando.

Alito Moreno celebra decisión de Kalionchiz

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, expresó: “Me da mucho gusto darle la bienvenida al Gripo Parlamentario del PRI al diputado Theodoros Kalionchiz, un hombre que conoce Coahuila y que ha servido a su tierra desde distintas responsabilidades. Hoy se suma a nuestro partido poniendo por delante a México, con la decisión de seguir trabajando por su gente y en favor de la Patria”.

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Moreno destacó que el expanista es un coahuilense comprometido, con conocimiento de los retos que enfrentan las familias de la entidad. Subrayó que el diputado “sabe que desde el Congreso se necesitan firmeza, capacidad y resultados para responderle a la gente”.

Alito Moreno celebra decisión de Kalionchiz. (Foto: PRI)
Alito Moreno celebra decisión de Kalionchiz. (Foto: PRI)

El dirigente del PRI subrayó que el partido continúa sumando mujeres y hombres con carácter y convicciones para defender a México:

“Vamos a cuidar nuestras instituciones, enfrentar los abusos del poder y dar la batalla por las causas de los mexicanos”.

Moreno concluyó su mensaje asegurando que el diputado cuenta con todo el respaldo de la dirigencia priista para trabajar por Coahuila y por la defensa del país, y le dio la bienvenida al partido.

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Así anunció Theodoros Kalionchiz su salida de la bancada del PAN

El pasado 25 de agosto, el diputado federal publicó un comunicado donde dio a conocer la decisión de separarse del blanquiazul en San Lázaro, luego de una “profunda, meditada y estrictareflexión personal.

Solo unos días después se mostró junto a Alito, Rubén Moreira, Manuel Añorve, durante la V Reunión Plenaria de los Senadores y Diputados del tricolor en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

Medios locales señalan que el diputado federal habría negociado su incorporación al PRI con la condición de ser postulado como candidato para la reelección legislativa o para la alcaldía de Monclova.

Kalionchiz argumentó que abandonó el PAN al percibir que las decisiones del partido se alejaban de los objetivos que, desde su punto de vista, deben prevalecer en Coahuila, e incluso afirmó que algunas determinaciones del blanquiazul afectaban los intereses de la ciudadanía.

Esta es la trayectoria de Theodoros Kalionchiz

El legislador Theodoros Kalionchiz cuenta con una trayectoria que combina el ejercicio público, la militancia panista y la actividad empresarial en Coahuila. En el ámbito administrativo, se desempeñó como regidor de Monclova entre 2022 y 2023. En el terreno político, participó como coordinador en campañas del PAN y colaboró en proyectos de capacitación de militantes del partido.

Su formación académica incluye una Licenciatura en Derecho, una Maestría en Derecho Internacional y Finanzas Internacionales, y un Diplomado en Derecho Fiscal por el Tecnológico de Monterrey, institución donde también cursó un programa de Contable Fiscal.

En el sector privado, Kalionchiz dirigió durante dos décadas empresas del ramo alimentario en Coahuila: fue Presidente del Consejo de Restaurantes Rápidos de Coahuila y Secretario del Consejo de Autelez Kalionchiz S.A. de C.V., ambos cargos de 2004 a 2024. Entre 2018 y ese mismo año ejerció como gerente general de Alimentos Rápidos de Coahuila. Además, tomó un curso de Dirección de Altas Empresas.

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