Guillermo Almada lleva a Santos Laguna a tribunales: qué motivó el conflicto con su ex club

Guillermo Almada demandó a Santos. Mandatory Credit: Joe Nicholson-USA TODAY Sports

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Guillermo Almada vuelve a estar relacionado con Santos Laguna, aunque esta vez el terreno no es deportivo. El entrenador uruguayo y con recorrido en Pachuca mantiene un conflicto con el club que dirigió durante varios años y que ahora llegó a una instancia que podría definir las responsabilidades de cada una de las partes involucradas.

El caso también alcanza a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y tiene como eje una situación económica que se originó durante su etapa en el futbol mexicano.

Guillermo Almada lleva a Santos Laguna ante el TAS

El actual entrenador del América presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), instancia que ya tiene registrado el procedimiento correspondiente.

En el expediente, Guillermo Almada aparece como apelante, mientras que Santos Laguna y la FMF figuran como partes demandadas.

La disputa no surgió recientemente. El origen se encuentra en una situación contractual correspondiente al periodo en el que el técnico estuvo al frente del conjunto lagunero, entre 2019 y 2021.

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Durante esos años, Almada consiguió consolidarse como uno de los entrenadores más importantes del futbol mexicano y llevó a Santos a competir por títulos de Liga MX, además de desarrollar varios proyectos deportivos dentro de la institución.

Sin embargo, con el paso del tiempo apareció un problema que terminó teniendo consecuencias económicas para el estratega.

Guillermo Almada levantó el nivel de Santos (Foto: Captura de pantalla/ Club Santos)

De acuerdo con los reportes alrededor del caso, durante su relación laboral con Santos habría existido más de un documento contractual, una situación que posteriormente derivó en diferencias relacionadas con el tratamiento fiscal de determinados pagos.

El conflicto tomó mayor dimensión cuando las autoridades fiscales reclamaron a Almada una cantidad superior a 12 millones de pesos.

El entrenador considera que esa obligación no debería recaer exclusivamente sobre él, debido a las condiciones bajo las cuales se habría estructurado su relación contractual con el club.

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Por ello, el asunto terminó fuera del ámbito estrictamente futbolístico. La apelación ante el TAS busca que se revise la responsabilidad correspondiente y que se determine quién debe hacerse cargo de las consecuencias económicas derivadas de aquella situación.

¿Qué motivó el conflicto entre Almada y Santos Laguna?

El punto más delicado está relacionado con el presunto manejo de dos contratos durante la etapa de Almada como entrenador de Santos.

Uno habría sido el documento registrado formalmente, mientras que otro acuerdo habría contemplado condiciones adicionales relacionadas con los pagos recibidos por el técnico.

Guillermo Almada tuvo complicaciones con sus cuentas (Foto: Captura de pantalla/ Club Santos)

La diferencia entre esos documentos habría provocado posteriormente complicaciones fiscales para Guillermo Almada, quien terminó enfrentando un reclamo millonario.

El entrenador sostiene que el problema tuvo su origen en la manera en que fue manejada su contratación y en las obligaciones fiscales derivadas de esos acuerdos.

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El caso incluso habría provocado afectaciones financieras para el técnico, entre ellas el congelamiento de cuentas bancarias, de acuerdo con las versiones que han trascendido sobre el conflicto. Esto explica por qué la disputa adquirió una dimensión considerablemente mayor a una diferencia contractual ordinaria.

La participación de la FMF también resulta relevante. Al aparecer dentro del procedimiento como una de las partes demandadas, el caso deja de involucrar únicamente al antiguo club de Almada y se convierte en un asunto que también alcanza a la estructura del futbol mexicano.

Guillermo Almada y Santos Laguna no terminaron bien (Foto: Club Santos)

Por ahora, el procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo no representa una resolución favorable para ninguna de las partes. El organismo deberá revisar los argumentos presentados y establecer si corresponde modificar las determinaciones previas relacionadas con el conflicto.

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Aunque la etapa deportiva del uruguayo con el club terminó hace años, las consecuencias de aquella relación laboral todavía permanecen abiertas y ahora deberán resolverse en un escenario completamente distinto al terreno de juego.