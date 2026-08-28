Rosa María Noguerón responde a las críticas y defiende el casting de La Casa de los Famosos México 2026

La productora Rosa María Noguerón posa para la cámara, destacando su rol esencial en el exitoso reality show La Casa de los Famosos México. (Instagram: Rosa María Noguerón)

Guardar

Rosa María Noguerón salió en defensa del casting de La Casa de los Famosos México 2026 y respondió sin filtros a quienes califican la temporada de fracaso.

La productora ejecutiva del reality de TelevisaUnivision apunta directamente a conductores de otros programas que, dice, tienen una fracción del rating que ella registra entre semana.

Noguerón hizo las declaraciones en una entrevista con Apio Quijano y Shiky en el programa de YouTube In Da House.

Quijano, quien participó en la primera temporada del reality como parte del llamado “Team Infierno”, le preguntó si el casting había sido el indicado o si los participantes necesitaban detonadores externos para sacar a flote sus personalidades.

PUBLICIDAD

La productora no dudó y respondió de forma directa: “Yo creo que tenemos un muy buen casting”.

En la entrevista con Quijano, la productora también abordó la percepción de que el programa necesita más actividades para provocar interacción entre los habitantes.

“Es un reality de convivencia y debería de generarse sola”, dijo, y agregó que el formato busca que los conflictos y su resolución surjan de manera natural.

Sobre el tono del programa, fue directa: “Hemos privilegiado la diversión por sobre cualquier conflicto. Lo que queremos es simplemente que los posicionamientos los den con intención de posicionamiento porque de eso se trata. No queremos contar la historia por ellos”.

PUBLICIDAD

Noguerón cerró su defensa del elenco con una lectura distinta a la que domina en redes. “Veo grandes sorpresas en el casting. Siento que es súper diverso, y eso es lo que hace la riqueza del casting. Tenemos grandes estrellas tanto de las redes sociales como de la televisión”, afirmó

Rosa María Noguerón defendió a los habitantes de la cuarta temporada desde in da house. (Captura de pantalla )

Rosa María defendió el reality de las criticas en los foros

Rosa María respondió a quienes cuestionan el reality desde otros foros.

“A mí me da mucha risa cuando escucho de pronto conductores de televisión cuyos programas tienen, no sé, doscientos, doscientos cincuenta mil puntos de rating y dices: ¿En serio? O sea, tienen casi una décima parte de lo que nosotros tenemos entre semana y se atreven a decir que al programa no le está yendo bien”, señaló Noguerón en In Da House.

PUBLICIDAD

El comentario llega en un momento en que las críticas al elenco de esta edición se han multiplicado en redes sociales, señalando esta cuarta temporada de La Casa de los Famosos México como “La Casa de los Amigos” o “La Casa de los Ositos Cariñositos”.

El término “mueble”, usado para describir a participantes que, según la audiencia, no generan contenido ni conflicto, se volvió tan frecuente que la propia producción lo incorporó en sus dinámicas de juego.

Rosa María Noguerón. (Instagram)

La polémica que detonó la semana

El descontento de la audiencia alcanzó su punto más alto el 25 de agosto, cuando Yanet García fue eliminada del Exilio por votación interna de sus compañeros, no por el público.

PUBLICIDAD

García perdió por un solo punto de diferencia frente a Luis Chaparro y por cuatro ante Ese Pérez, quien acumuló seis respaldos contra dos de la modelo regiomontana.

Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron enviados al Exilio por ser considerados los más "muebles" de la temporada. (Captura de pantalla YouTube9

Minutos después de conocerse el resultado, la producción envió un pastel de cumpleaños a Ese Pérez. La velocidad del gesto encendió las alarmas: miles de seguidores en TikTok e Instagram señalaron que el pastel ya debía estar listo antes del anuncio.

“Se ve bien planeado” y “Hicieron que eligieran sus compañeros porque sabían que iban a elegir a Ese Pérez” fueron algunos de los mensajes que circularon.

Prisma García, hermana de la eliminada, publicó antes de que el programa revelara el resultado que ya le habían informado de la salida de Yanet y llamó al reality “un fraude total”. El mensaje fue borrado poco después.

PUBLICIDAD

Una publicación en la red social X cita un mensaje atribuido a Prisma García referente a la eliminación de Yanet García. (X)

La publicación del regreso de Ese Pérez en el canal oficial de WhatsApp del programa, que reúne a 1.7 millones de seguidores, acumuló 17,601 reacciones, con 9,000 emojis de enojo: el registro más alto de inconformidad en lo que va de la temporada.

Noguerón ya había salido a defender la imparcialidad del programa a principios de agosto, cuando circularon acusaciones de favoritismo hacia el participante Moisés Peñaloza. Esta semana volvió a tomar la palabra, ahora para responder al cuestionamiento más recurrente de la temporada.