Los mejores memes que dejó la llegada de Dolce Vita, la esperada canción de Danna Paola y Belinda

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“Dolce Vita”, la canción de Danna y Belinda, ya llegó a plataformas digitales como parte de WET DREAMS, el segundo EP del proyecto VISIONS, y su videoclip se transmitió esa misma noche en YouTube con cientos de usuarios conectados desde horas antes del estreno.

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Detrás del lanzamiento hay un dato que no quedó enterrado: la canción conjunta que Danna, Belinda y Kenia Os grabaron en octubre de 2025 sigue sin fecha de estreno. Oficialmente se habla de “problemas administrativos”, y pese a los rumores, las tres artistas sostienen que no hay conflicto entre ellas.

Danna escribió el tema pensando en la voz de Belinda

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Fue Danna quien propuso la colaboración. Mientras componía “Dolce Vita”, escuchó mentalmente una voz específica para el tema.

Belinda estaba en España con otro proyecto encima cuando llegó el mensaje. Danna no esperó: compró el boleto y viajó. La sesión funcionó con una fluidez que se extendió hasta la producción del videoclip, donde Belinda tomó decisiones sobre encuadres y vestuario.

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Musicalmente, el tema mezcla pop electrónico con Italo Disco: sintetizadores en primer plano, ritmo orientado a la pista de baile, texturas que remiten a los ochenta europeos.

Una hacienda en Morelos terminó siendo Italia

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El plan original era rodar en Italia. Las agendas de ambas artistas lo hicieron inviable y el equipo buscó una alternativa: una hacienda en Morelos con arquitectura, luz y vegetación que permitieron construir la fantasía mediterránea sin salir del país.

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En pantalla, las dos cantantes aparecen junto a una alberca, con ropa en tonos satinados y dorados. La directora del videoclip es Aerin Moreno, egresada de UCLA Film School, con trabajos previos para Tate McRae, Tyla y Madison Beer.

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Belinda habló del resultado en entrevista con The Hollywood Reporter en Español: “Estoy emocionadísima con ese lanzamiento. El video está padrísimo y van a disfrutar mucho esta canción”.

Al momento del estreno, Danna escribió en Instagram: “WET DREAMS is out now!!!!!!” y describió el EP como un reencuentro con una parte de sí misma que creía haber perdido.

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Una declaración de Belinda encendió la polémica antes del estreno

Semanas antes del lanzamiento, una entrevista de Belinda en Vogue México y Latinoamérica generó reacciones en cadena. La cantante afirmó que en México nunca se habían juntado dos pop stars para hacer música juntas. Los seguidores de Kenia Os lo leyeron como una borradura: Belinda y Kenia ya tienen una colaboración, “Jackpot”, incluida en el álbum Indómita de 2025.

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Belinda publicó una aclaración en redes: sus palabras apuntaban a la rivalidad ficticia que durante años se construyó entre ella y Danna, no a Kenia. Borró el mensaje días después, tras recibir amenazas de muerte.

Kenia respondió desde Instagram sin nombrar a nadie: describió lo que atravesaba como “una nueva campaña de desprestigio que busca dañar mi integridad como persona y minimizar mi trayectoria”.

La canción de las tres sigue sin fecha

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Danna salió al paso el 12 de agosto y descartó cualquier enemistad con Kenia: “No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien”. Sobre el fondo del asunto fue breve: “La verdad te hace libre. Lo que sea que haya pasado, lo sabemos nosotras tres”.

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La canción grabada por las tres permanece inédita. Kenia atribuyó la pausa a la disquera. Danna respaldó esa versión y descartó que el freno tenga origen en un conflicto personal: “Las colaboraciones a veces salen, a veces no, y no por eso hay alguien mejor que otro”.