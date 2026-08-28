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¿Quién fue la tercera eliminada en ‘Drag Race México: Latina Royale’?

La temporada actual no es regular, sino un formato all-stars que reúne a participantes de distintos países

Once reinas latinas competirán por el título de Súper Estrella Drag Latina del Mundo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Once reinas latinas competirán por el título de Súper Estrella Drag Latina del Mundo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
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Miss Abby OMG se convierte en la tercera eliminada de la competencia Drag Race México: Latina Royale este 27 de agosto, luego de una eliminación marcada por tensiones y estrategias entre concursantes.

La noticia la confirmó la propia artista en una entrevista con Infobae México, donde relató el proceso de su llegada al programa, el ambiente entre las participantes y el desenlace de su salida, motivada en parte por conflictos previos con otras integrantes.

Miss Abby OMG: origen y trayectoria internacional

Henrique dos Santos, conocido mundialmente como Miss Abby OMG, nació en Brasil y desarrolló su carrera drag en los Países Bajos, donde obtuvo relevancia en la primera temporada de Drag Race Holland al llegar a la final. Además de su paso por la televisión neerlandesa, participó como jueza en el show Make Up Your Mind y recientemente se sumó al elenco internacional de Drag Race México: Latina Royale.

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Miss Abby OMG destaca por hablar varios idiomas y por su presencia en diferentes países. En entrevista con Infobae México, explicó que recibió la invitación para Latina Royale mientras estaba de vacaciones en Brasil: “Estaba en la playa de Copacabana, en mi sunga, disfrutando del sol y me llamaron. Dije: ‘Sí, sí, vamos’”. A partir de ese momento, comenzó su preparación con ayuda de amigos y diseñadores, quienes la apoyaron económicamente para mostrar su versión “más evolucionada”.

Eliminadas previas y formato especial

La temporada actual no es regular, sino un formato all-stars que reúne a participantes de distintos países. Miss Abby OMG compartió que este tipo de competencia exige mayor inversión y preparación: “No es una temporada normal, es un all-star. Tienes que mostrar tu mejor versión ahora”.

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El drag latinoamericano tendrá visibilidad global en WOW Presents Plus (RS)
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Antes de su salida, el programa eliminó a Barbie Q en el episodio 2 y a DesiRée Beck en el episodio 3, integrando una lista de eliminadas que refleja la exigencia del formato especial.

Dinámica interna y ambiente en el set

Miss Abby OMG relató que su primera impresión al llegar al set fue el alto nivel del elenco, compuesto mayoritariamente por mexicanas y participantes de otros países latinoamericanos. “Lo primero que pensé fue: el nivel aquí es muy alto. Me voy a tener que poner más”, dijo a Infobae México.

Acostumbrada a ver todas las versiones de Drag Race, Miss Abby OMG comparó la edición mexicana con la holandesa: “La diferencia que sentí es que en Drag Race México era más telenovelesco, más latino. Hasta la forma de filmar lo hacía parecer una telenovela. El Drag Race Holland se veía como una serie holandesa, muy rígida”. Aseguró que la experiencia en la versión latina le resultó más atractiva.

Conflicto con Matraka y desenlace de la eliminación

La eliminación de Miss Abby OMG estuvo marcada por un conflicto con Matraka, otra de las concursantes. La brasileña-holandesa explicó que el problema comenzó cuando Matraka envió a casa a DesiRée Beck, una de sus mejores amigas: “De ahí ya quedó como un rencor, una molestia. Yo estaba pensando: si me toca a mí, te la juego a ti. Es normal si una persona manda a su mejor amiga a casa”.

Sobre el momento de la eliminación, Miss Abby OMG afirmó: “No me lo pensé. Creo que hasta cuando veo cómo fui eliminada, no me doy cuenta. Ella fue más lista”.

Producción y alcance de la franquicia Drag Race (RS)
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Recepción del público mexicano y proyectos futuros

Miss Abby OMG reconoció el cariño del público mexicano tras su participación en Latina Royale: “El público mexicano ha sido un amor conmigo. Me están llevando muy bien. Antes ya tenía fans mexicanos. He trabajado con muchas marcas mexicanas aquí en Holanda. Me siento ya, por decir, diez por ciento mexicana”.

Luego de su eliminación, la artista planea visitar México para presentarse en shows y DJ sets: “Quiero irme a México, así que quiero saberlo todo”, expresó a Infobae México.

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