México

Jefe de la DEA advierte a cárteles que colaboración con México seguirá incrementando

Durante una entrevista hecha a Omar García Harfuch y a Terry Cole, revelaron que existe respeto entre instituciones

Terry Cole, jefe de la DEA, destacó la cercana relación que ha construido con el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, en una entrevista hecha tras la celebración de la IDEC 40, en Argentina. Crédito: X/ @emeequis
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Recientemente se difundió una entrevista hecha a Terry Cole, director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En dicho encuentro, llevado a cabo después de la celebración de la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC 2026), en Argentina, ambos funcionarios hablaron de diversos temas en materia de seguridad que competen tanto a México como a la Unión Americana, siempre en un tono de respeto institucional.

Cole y Harfuch dicen que son “amigos”

Al inicio de la entrevista, cuestionan a Cole sobre qué significa para las organizaciones criminales, que tanto él como García Harfuch, aparezcan juntos frente a las cámaras, a lo que el estadounidense respondió que es reflejo del trabajo que hacen ambos.

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“Es una alianza, y estamos trabajando juntos. Omar y yo mantenemos comunicación constante. Los dos queremos lo mejor para nuestros países. Yo quiero lo mejor para Estados Unidos. Él quiere lo mejor para México, pero es esta alianza la que nos permite seguir avanzando. Es muy importante tener esta relación con el secretario, y somos amigos, dijo Cole.

Harfuch DEA
Terry Cole y Omar García Harfuch se han hecho muy cercanos. Foto IG: deahq

Mientras que Omar García Harfuch respondió que la colaboración entre la DEA y la SSPC, actualmente, no tiene precedentes, porque cada vez comparten información más rápido, lo que permite anticiparse a los delitos en ambos países.

“Esta colaboración y esta coordinación, que también han sido sin precedentes, son muy importantes por una razón. Entre más rápido viaja e intercambia la información entre Estados Unidos y México, más podemos anticiparnos a los delitos en ambos países para que las personas dedicadas a dañar a nuestras dos naciones sean detenidas con mayor rapidez, sostuvo el funcionario mexicano.

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¿Qué hacen México y EEUU para combatir la distribución de drogas sintéticas?

Respecto al combate para evitar la fabricación y distribución de drogas sintéticas en ambos lados de la frontera, el jefa de la DEA destacó los avances tecnológicos que ayudan a combatir la comercialización de esos opioides.

“Y con los opioides sintéticos, todo cambia rápidamente. Evoluciona. En mi discurso de antes hablamos de nuestro laboratorio, el laboratorio de la DEA, de clase mundial. Hablamos de nuestros químicos, de los químicos de clase mundial que tenemos. Hablamos de la identificación de nuevas nitazenas. Hablamos de la identificación de nuevos orfanos”, explicó el funcionario norteamericano.

Por su parte, Harfuch puso especial énfasis en la destrucción de narcolaboratorios, trabajo que se le ha encargado al Ejército mexicana y a la Secretaría de Marina.

El jefe de la DEA Terry Cole fue directo contra los cárteles de la droga que operan en ambos lados de la frontera. Crédito: Captura de video
El jefe de la DEA Terry Cole fue directo contra los cárteles de la droga que operan en ambos lados de la frontera. Crédito: Captura de video

“En México, el Ejército y la Marina han desmantelado y destruido, en resumen, dos mil setecientos setenta y cinco laboratorios de producción de metanfetaminas. No se trata solo de destruir estos laboratorios, sino de romper la cadena logística que tienen, porque son millones de dólares que dejan de fluir hacia las organizaciones criminales y millones de dosis que dejan de venderse en las calles de Estados Unidos y de México”, aseveró.

También sostuvieron que su estrecha relación se debe a que los dos fueron policías, por lo que los une la “aplicación a la ley”.

Colaboración entre DEA y SSPC seguirá incrementando

Al final de la entrevista, le preguntan a Cole qué sigue para la alianza de la DEA y la SSPC, y él advierte que la colaboración se seguirá “incrementando”, siempre respetando a las instituciones de ambos países.

“La información que ya se comparte pueda seguir incrementando. ¿Qué quiero decir con eso? Hemos sido y somos muy respetuosos entre instituciones respecto a dónde investiga cada una en su propio país. Pero creo que si logramos que la información llegue aún más rápido de lo que ya se hace podríamos avanzar mucho más.

Desde la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, Terry Cole destacó el trabajo del titular de la SSPC. Crédito: X - @OHarfuch
Desde la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, Terry Cole destacó el trabajo del titular de la SSPC. Crédito: X - @OHarfuch

“Creo que aún estamos trabajando para tener investigaciones más amplias basadas en la información que se genera en Estados Unidos y en la que se genera en México. Combinar esos casos con la información de los fiscales, creo que va a ser un gran paso que nos dará mucho más”, concluyó Cole.

Para finalizar, García Harfuch destacó que la IDEC 40 dejó en claro que más de 100 países están persiguiendo a un “enemigo en común”, que son los cárteles de la droga, por lo que desarrollarán relaciones “personales y duraderas” en beneficio de cada nación.

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