El piloto mexicano Checo Pérez cumple un año de su llegada a Cadillac F1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sergio Checo Pérez volvió a la competencia al concluir las vacaciones de verano. La Fórmula Uno se instaló por última vez en Países Bajos para correr el Gran Premio de Zandvoort, donde el mexicano finalizó P15 tras abandonos del anfitrión, MaxVerstappen, y los pilotos: Oliver Bearman (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas) y Alexander Albon (Williams).

Aunque no ha tenido los mejores resultados desde su llegada a Cadillac, en entrevista con Tom Clarkson en el pódcast Beyond the Grid, Checo Pérez aceptó que ha tenido “conversaciones con otros equipos” de la parrilla pero reafirma su compromiso con su actual escudería.

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“Sí, bueno, para mí nada ha cambiado. Ya sabes, por supuesto, hemos tenido conversaciones con otros equipos, aquí y allá. Algunos equipos han estado llamando y todo eso, pero para mí nada ha cambiado. Veo esto como mi proyecto y quiero formar parte de Cadillac”, aseguró Sergio Pérez.

“No considero que este sea un proyecto de un solo año. Creo que es un proyecto a largo plazo del que quiero formar parte. Obviamente habrá conversaciones, pero aquí es donde quiero estar y nada ha cambiado por mi parte”, agregó Checo Pérez.

El piloto mexicano cumple un año con la escudería de los Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es casualidad que otros equipos de la Fórmula Uno se interesen por el mexicano Sergio Checo Pérez. Su experiencia y manera de conducir el nuevo monoplaza, de la escudería Cadillac, es el claro ejemplo que su capacidad al frente del volante no es producto del azar.

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El tapatío creció entre autos y el olor a gasolina. Su amor por el automovilismo lo lleva en la sangre, por eso siguió los consejos de su esposa Carola y de sus hijos para volver a donde es feliz y enseña que la edad no tiene nada que ver con el estilo de manejo.

A sus 36 años, Checo Pérez ha dado cátedra de lo que es un piloto nato de la Fórmula Uno a pesar de alejarse de las pistas y los motores a lo largo del 2025. El mexicano reflexionó sobre su futuro y determinó que le queda mucho por recorrer en el Gran Circo.

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Por tanto, no es una mera coincidencia que otras escuderías se interesen por el jalisciense. Cabe recordar que las escuderías: Williams, Alpine y Aston Martín sonaron como posibles destinos de Sergio Checo Pérez en caso de salir de Cadillac.

Sin embargo, tanto Alpine como Williams cerraron sus puertas al confirmar a sus dos pilotos para el campeonato 2027: Franco Colapinto y Pierre Gasly correran para Alpine mientras que Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. continuarán en Williams.

En cuanto al tema de Aston Martin, la continuidad del bicampeón, Fernando Alonso, no es nada seguro, ya que su contrato termina al final de este año y, según varios reportes, el español pediría 40 millones por temporada para renovar su contrato.

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¿Cuántos años estará Checo Pérez en Cadillac?

De esta manera el piloto mexicano anunció su regreso a la F1 con la escudería Cadillac

Sergio Checo Pérez firmó un contrato inicial de dos años (2026 y 2027), con la oportunidad de extender su vínculo hasta 2028, algo que le agradaría al mexicano porque, en la misma entrevista, aseguró que en Cadillac es “mucho más que un piloto”.

“Sí, sin duda. Realmente siento que esto es un proyecto... siento que formo parte de este proyecto, de esta nueva era, como construir algo desde cero. Por supuesto que quiero ganar campeonatos y luchar en cabeza”. dijo el Ministro de Defensa.

“Siento que aquí soy mucho más que un piloto. Me escuchan mucho en distintos aspectos, como el desarrollo y demás, son pocos los pilotos que consiguen algo así en sus carreras. Es la primera vez que vivo una experiencia así”, expresó el piloto.

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“Cadillac es algo que me motiva mucho; es como construir un equipo desde cero, empezar prácticamente desde el último puesto y ver hasta dónde podemos llegar juntos”, destacó Sergio Pérez Mendoza.

Resultados de Checo Pérez en el 2026

El mexicano Sergio Pérez corre para Cadillac. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Al competir doce veces en esta campaña 2026, así es cómo ha finalizado Sergio Pérez hasta el momento:

Gran Premio de Australia : 16º lugar.

Gran Premio de China : 15º sitio.

Gran Premio de Japón : 17º posición.

Gran Premio de Miami : 16º sitio.

Gran Premio de Canadá : Abandonó la carrera.

Gran Premio de Mónaco : 15º puesto (por sanción de 10 segundos).

Gran Premio de Barcelona : 14º escalón.

Gran Premio de Austria : 21º plaza.

Gran Premio de Gran Bretaña : 14º nivel.

Gran Premio de Bélgica : Abandonó la competición.

Gran Premio de Hungría : Abandonó el gran premio.

Gran Premio de Países Bajos: 15º lugar.

Próximas carreras de Checo Pérez en este año

El piloto mexicano espera salir a pista para arrancar una de sus carreras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Faltan diez competencias para completar el calendario oficial de la Fórmula Uno. Entre las sedes que vienen a continuación destaca el Gran Premio de México, donde Checo regresará y va a celebrar su carrera número 300 desde su debut en el Máximo Circuito:

Gran Premio de Italia : 6 de septiembre del 2026.

Gran Premio de España : 13 de septiembre del 2026.

Gran Premio de Azerbaiyán : 26 de septiembre del 2026.

Gran Premio de Singapur : 11 de octubre del 2026.

Gran Premio de Estados Unidos : 25 de octubre del 2026.

Gran Premio de México : 1 de noviembre del 2026 .

Gran Premio de Brasil : 8 de noviembre del 2026.

Gran Premio de Las Vegas : 21 de noviembre del 2026.

Gran Premio de Qatar : 29 de noviembre del 2026.

Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.