México

Eliminación de Yanet García de LCDLF por “mueble” convierte su nombre en tendencia mundial en X: fans impulsan La Granja VIP y ‘Galichueca’

La eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026 por votación interna de sus compañeros desató una ola de indignación

Ilustración de Yanet García con vestido rosa junto a logotipos de redes sociales y etiquetas como TeamYanet sobre fondo oscuro.
Yanet García figura junto a etiquetas de tendencias como TeamYanet y LaGranjaVIP en plataformas de redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026 generó entre el martes 25 y el miércoles 26 de agosto una cadena de tendencias en X que posicionó su nombre en el lugar 8 a nivel mundial, mientras fans de la conductora regiomontana usaron la plataforma para atacar a Galilea Montijo y empujar a La Granja VIP, el reality de TV Azteca que estrena el 6 de septiembre.

El canal oficial de La Casa de los Famosos México en WhatsApp registró una baja en sus seguidores; la publicación del regreso de Ese Pérez al programa acumuló 17,601 reacciones, siendo el emoji de enojo el más usado con 9,000 registros. En paralelo, “Cancelen VIX”, “Ladrones” y “Fraude” inundaron los comentarios en Instagram, TikTok y X del programa y sus conductores.

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La dinámica que sacó a Yanet García sin que el público votara

Yanet García
(Captura de pantalla YouTube)

“La chica del clima” fue enviada al Exilio el lunes 24 de agosto junto con Ese Pérez y Luis Chaparro, tras una votación del público con más de 4 millones de participaciones que los señaló como los “muebles” de la temporada, es decir, los habitantes con menor aportación a la convivencia.

Sin embargo, la producción modificó entonces las reglas habituales: en lugar de que el público decidiera la eliminación, fueron los 11 habitantes restantes quienes votaron en el confesionario por quien querían que regresara.

Ese Pérez obtuvo seis votos —de Aldo, Flor, Mariana, Karina, Gema y Memo—, Chaparro tres —de Masad, Cynthia y Ernesto— y García únicamente dos, de Brianda Deyanara y Yahir. Con esa diferencia de un punto, la conductora se convirtió en la quinta eliminada de la temporada.

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Salió directamente del Exilio al foro, sin ropa de gala ni peinado preparado, en condiciones distintas a las de cualquier eliminación anterior.

La hermana de Yanet García señaló un posible fraude.
La hermana de Yanet García señaló un posible fraude por parte de la producción. (IG: iamalondragarcia)

Alondra García, hermana de la conductora, publicó en sus historias de Instagram antes de que terminara la transmisión: “Fraude total La Casa de los Famosos México. No avisaron a los familiares de esta dinámica, que todo mundo sepa que Yanet sale por fraude”. Minutos después añadió: “Cancelen VIX, asco de programa, es un fraude total”.

Prisma García, otra de las hermanas, habría publicado en X el resultado antes de que Galilea Montijo lo anunciara en vivo. La cuenta fue desactivada poco después. Hasta ahora no existe evidencia pública que confirme que la producción filtró el resultado ni que la votación haya sido manipulada.

Prisma también escribió en Instagram: “Eres una mujer llena de luz que brilla por sí sola sin necesidad de apagar a otros. Quien te conocemos sabemos que no eres conflictiva, que no te gustan los problemas y que eres una mujer muy leal a ti y a los tuyos”.

“Galichueca”, Team Yanet y La Granja VIP en tendencias

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El segundo frente en redes apuntó directamente contra Galilea Montijo. El lunes 24, en el programa Hoy, la conductora respondió al descontento que Yanet García había expresado sobre las dinámicas del reality, señalando que ella no se iba a pelear porque era imagen del Teletón: “Tú sabes, no te dijeron: ‘Vas a ir a la casa de la amistad’”, criticó Montijo frente a cámaras. Luego añadió: “Si no te gusta el formato, tienes las puertas abiertas de la misma manera 24/7”.

La noche de la gala, con el resultado ya definido, Montijo tomó el micrófono y dijo: “Yo prefiero ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos México a que me digan mueble, yo mejor me voy a llorar a mi casa”.

La frase circuló de inmediato en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la imparcialidad de Montijo y retomaron su participación en Big Brother VIP en 2002, donde ganó el reality. “A Galilea le está quedando medio corto el conducir las galas... la imparcialidad salió del chat”, escribió un usuario. Otros recordaron que ella era un “mueble” en Big Brother y que sólo llegó a la final porque a los demás habitantes se les olvidaba nominarla.

En medio de los señalamientos contra Galilea Montijo, la noche de nominación del miércoles 26 de agosto el hashtag “Galichueca” llegó al lugar 17 de tendencias en México.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La noche del miércoles al menos seis tendencias sobre Yanet García se posicionaron entre los primeros 20 lugares: CLIMACULONAS ESTAMOS CONTIGO en el lugar 1, #TeamYanet en el 2, #YanetGarcía en el 14 y YANET TE AMAMOS en el 20. El apodo “Galichueca” ocupó el lugar 17 en México y #LaGranjaVIP llegó al lugar 7.

La aparición de La Granja VIP entre las tendencias no fue espontánea. Seguidores de García comenzaron a publicar mensajes en X pidiendo que TV Azteca la invite a la segunda temporada del reality, que estrena el 6 de septiembre por Azteca UNO y Disney+ con la conducción de Adal Ramones y Kristal Silva. La campaña funcionó como doble mensaje: apoyo a la conductora y castigo simbólico al canal rival.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Yanet García respondió a la polémica

La noche del miércoles 26, Yanet García reapareció en la gala de El 5 ante Galilea Montijo y dejó en claro su postura sobre la dinámica que la eliminó: “Sigo sorprendida, fue una eliminación muy diferente que no me esperaba porque como lo dicen aquí ‘el público tiene la última palabra’ y en esta ocasión, en mi caso, no fue así, la decisión la tomaron mis compañeros”, dijo.

En la Post Gala del martes, ante Wendy Guevara, García había defendido su paso por la casa: “De acuerdo a la perspectiva de cada persona, yo aporté a la casa, hice cosas, limpié, hice ejercicio, ayudé a mis compañeras. Quizás no di el contenido que esperaba la casa, pero yo me siento en paz que fui yo y que realmente fui fiel a lo que soy, a mis valores. Y si eso me llevó aquí, no pasa nada”.

Con la salida de García, los eliminados de La Casa de los Famosos México 2026 son: Ximena Herrera, Fede Vigevani, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza y Yanet García.

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