La Casa de los Famosos México 2026: quiénes son los nominados de la quinta semana

Seis son los habitantes que el público de la casa más famosa de México podrá eliminar este domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Seis habitantes quedaron en riesgo de eliminación tras la quinta gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026, celebrada el miércoles 26 de agosto. La dinámica, conocida como “pelotas del destino”, determinó que seis de los competidores sean los que enfrenten el voto del público este domingo.

Masad y Gema, fuera de la dinámica colectiva

De los 13 habitantes que aún compiten, dos quedaron al margen del proceso de nominación grupal. Masad Altamimi, líder de la semana, estuvo blindado por su posición, mientras que Gema Garoa ya había sido enviada a la placa de manera directa por él mismo al ejercer su poder de liderazgo. La actriz no pudo ocultar la sorpresa al escuchar su nombre.

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Nominación cara a cara

La dinámica de pelotas del destino, donde cada habitante tuvo segundos para elegir valores positivos o negativos frente a todos sus compañeros, definió la placa de la quinta semana de La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El formato de esta quinta nominación eliminó cualquier posibilidad de maniobra discreta. Los habitantes nominaron de frente, ante todos sus compañeros, con una dinámica en la que cada uno debió sumergirse en una alberca de pelotas y extraer tres de ellas en cuestión de segundos. Cada pelota tenía un valor que puede sumar o restar puntos: las hay de uno, dos y tres, tanto en positivo como en negativo. El orden de participación se definió desde la mañana con un sorteo.

Los puntos acumulados por cada habitante determinaron quiénes terminaron en la placa. La unificación de los grupos Tulum y Malibú, que marcó un antes y un después en la dinámica de alianzas dentro de la casa, fue el telón de fondo de las estrategias que cada participante intentó aplicar al momento de repartir sus votos.

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La quinta eliminada abrió paso a esta nueva semana

Brianda, Mariana, Ernesto, Gema, Karina y Luis quedan en riesgo de eliminación tras la unificación de Tulum y Malibú. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La gala de nominación llegó después de que Yanet García se convirtiera en la quinta eliminada de la competencia, en una votación en la que fueron sus propios compañeros quienes decidieron su salida. Con su partida, el juego se reorganizó y los bloques de poder dentro de la casa volvieron a reacomodarse antes de esta nueva ronda.

Así fueron distribuidos los puntos por cada uno de los famosos:

Ernesto Laguardia : -1 punto a Mariana Ochoa y a Ese Pérez. Le da 2 puntos a Brianda.

Karina Torres : -1 punto a Cynthia Klitbo, -2 puntos a Ese Pérez y -1 punto a Yahir.

Luis Chaparro : 2 puntos a Mariana Ochoa.

Ese Pérez : -1 punto a Karina Torres.

Cynthia Klitbo : 1 punto a Mariana Ochoa y 3 puntos a Karina Torres.

Gema : 3 puntos a Mariana Ochoa, -1 a Karina y 1 punto a Ernesto Laguardia.

Masad : -1 punto a Brianda.

Aldo Rendón : no obtuvo puntos para nominar.

Yahir : -3 puntos a Memo Schutz y 1 punto a Luis Chaparro.

Flor Vigna : 3 puntos a Mariana Ochoa, 2 puntos a Ernesto Laguardia y 1 punto a Cynthia Klitbo.

Memo : -2 puntos a Aldo Rendón.

Brianda : no obtuvo puntos para nominar.

Mariana Ochoa: no obtuvo puntos para nominar.

Nominados del 26 de agosto en “La Casa de los Famosos México 4″

El próximo domingo 30 de agosto se anunciará al sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados.

Gema nominada directamente.

Luis Chaparro

Brianda Deyanara

Karina Torres

Mariana Ochoa

Ernesto Laguardia