México

Explotan contra la producción de La Casa de los Famosos México 2026 por nueva dinámica para nominar

La presentadora corrigió a Montijo y lanzó una crítica contra la producción del reality

Retrato de Galilea Montijo con el fondo de la red social X y un mensaje superpuesto firmado por Mauricio Mancera
Explotan contra la producción de La Casa de los Famosos México 2026 por nueva dinámica para nominar (Especial Infobae México)
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La Casa de los Famosos México 2026 albergó sorpresas durante su quinta semana. Tras el polémico exilio de Yanet García, durante la gala de nominación del miércoles, la producción cambió las reglas del juego.

Previo a la gala, las celebridades fueron informadas de que nominarían cara a cara; sin embargo, no fue todo. Para tener la posibilidad de alterar la placa de sentenciados, cada habitante debía ingresar a una alberca de pelotas que escondía esferas con 3, 2 y 1 puntos, así como valores negativos que restaban la misma cantidad.

Nueva dinámica desata críticas en redes sociales

En principio, la dinámica buscaba agregar un nuevo elemento al juego que además desajustara las estrategias de los habitantes. No obstante, para un amplio sector de usuarios en X —antes Twitter—, el sistema de votación fue raro e impidió que hubiera tensiones en el reality.

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Mauricio Mancera, presentador de Sale el Sol, emitió un cuestionamiento que se volvió viral: “Qué dinámica tan pedorra, quien la decidió es un enemigo de la producción”.

Otras críticas coincidieron en el mismo punto:

  • “Si esa nominación cara a cara la hubieran hecho con los puntos normales, sí se prendía el cerro!”
  • “Es una estupidez que sea en esta nominación AL AZAR cuando se piense castigar a Heces y a Aldo Panzón. DEBEN posponer el castigo hasta las próximas nominaciones normales”
Captura de una publicación en X con un mensaje de texto y una imagen del personaje Elmo con los brazos levantados frente a llamas
Una publicación en X comenta las nominaciones del programa La Casa de los Famosos México mediante una imagen del personaje Elmo entre llamas. (X)

Yanet García hace frente a Galilea Montijo en la gala

Otro momento clave del programa del miércoles fue el tenso cruce en vivo que protagonizaron Galilea Montijo y Yanet García.

La “Chica del Clima” regresó al foro de La Casa de los Famosos México con una precisión que incomodó a Galilea Montijo: aseguró que su salida no fue decidida directamente por el público, sino por sus propios compañeros.

La modelo regiomontana apareció en la quinta gala, apenas 24 horas después de una eliminación que modificó el esquema habitual del reality. Por primera vez en la temporada, los habitantes tuvieron la decisión final sobre quién abandonaría la competencia.

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Yanet García recibió un voto de respaldo, mientras Ese Pérez acumuló seis y Luis Chaparro también consiguió regresar desde El Exilio. Frente a la conductora, la exhabitante cuestionó la forma en que se explicó su eliminación.

“Fue una eliminación muy diferente que no me esperaba, porque, como lo dicen aquí, el público tiene la última palabra y en esta ocasión, en mi caso, no fue así. La decisión la tomaron mis compañeros, por eso es que estoy aquí”, afirmó.

Galilea Montijo intentó matizar que el público participó previamente al enviar a tres habitantes a El Exilio. Sin embargo, Yanet sostuvo su argumento: “Claro, pero por eso digo que la decisión final... Mi salida no fue el público, fueron mis compañeros”.

Yanet García viste un traje azul brillante junto a un recuadro de Galilea Montijo con un vestido dorado en un estudio iluminado de rojo
Yanet García escucha a Galilea Montijo durante la emisión del programa de televisión La Casa de los Famosos México. (YouTube: La Casa de los Famosos México )

Cuando insistió en que la dinámica no correspondió a una nominación tradicional, Montijo respondió únicamente: “De acuerdo”, y reconoció que El Exilio fue una mecánica definida por la producción.

Más tarde, en entrevista con Marie Claire, Yanet reafirmó: “Yo confiaba en público porque me regresaron dos veces, pero esta eliminación fue muy diferente y no me eliminó la gente... el público. Sino mis compañeros”.

La polémica también había comenzado antes de conocerse oficialmente el resultado. Prisma García, hermana de la conductora, publicó un mensaje en el que anticipó la salida de Yanet: “Lamento darles esta noticia, pero ya nos dijeron que efectivamente van a sacar a Yanet... Ella será la eliminada, son un fraude total”. El mensaje fue eliminado posteriormente.

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