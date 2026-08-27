Sheinbaum evitar dar declaraciones por renuncia de Enrique Inzunza a Morena: “Ya lo comenté en otras ocasiones”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la renuncia de Enrique Inzunza a Morena, anunciada el pasado 26 de agosto mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, en el que informó su decisión de convertirse en senador independiente.
“Ya lo comenté en otras ocasiones”, expresó durante la mañanera del pueblo de este 27 de agosto en Palacio Nacional.
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