¿Cómo preparar asado de boda? el platillo tradicional de Zacatecas que no podrás resistir

El asado de boda, guiso tradicional zacatecano de carne de cerdo en salsa de chiles secos, se sirve acompañado de arroz, frijoles y tortillas durante una celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Buscas un plato que combine sabor profundo, tradición y ese toque festivo que solo se encuentra en las celebraciones mexicanas? El asado de boda de Zacatecas es una receta que conquista desde el primer bocado, con su salsa espesa de chiles secos y carne de cerdo jugosa.

En las bodas y fiestas grandes de Zacatecas, este guiso rojo ocupa el centro de la mesa.

Su origen se remonta a la cocina conventual y, con el paso del tiempo, se ha convertido en todo un símbolo de identidad local que se acompaña con arroz, frijoles y tortillas recién hechas.

Un plato de asado de boda tradicional de Zacatecas servido con arroz y frijoles reposa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de asado de boda

El asado de boda es un guiso espeso y aromático, donde la carne de cerdo se cocina lentamente en una salsa de chiles secos, especias y un toque de chocolate o piloncillo. El resultado es una carne tierna y una salsa intensa, ligeramente dulce y picante, muy característica de la cocina zacatecana.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas 40 minutos

Preparación: 40 minutos

Cocción: 2 horas

Ingredientes

1,5 kg de carne de cerdo (paleta o pierna, en trozos medianos) 6 chiles guajillo secos 6 chiles anchos secos 2 chiles pasilla secos 3 dientes de ajo 1 cebolla mediana 2 hojas de laurel 1 rama de canela 5 clavos de olor 1/2 taza de vinagre de manzana 2 cucharadas de azúcar o piloncillo rallado 1 trozo pequeño de chocolate de mesa (opcional) 3 cucharadas de manteca de cerdo o aceite vegetal 1 litro de caldo de pollo o agua Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer asado de boda, paso a paso

Limpia los chiles quitando semillas y venas. Ásalos ligeramente en una sartén sin quemar. Hidrata los chiles en agua caliente durante 10 minutos. Licúa los chiles con ajo, cebolla, canela, clavos, vinagre, azúcar (o piloncillo), chocolate (opcional) y algo de caldo hasta lograr una salsa espesa. Cuela la salsa para eliminar restos de piel o semillas. Salpimenta la carne y fríela en una olla grande con la manteca hasta dorar por todos lados. Añade la salsa colada sobre la carne. Sofríe unos minutos para integrar sabores. Vierte el resto del caldo y agrega las hojas de laurel. Cocina a fuego bajo, tapado, durante 2 horas o hasta que la carne esté muy tierna. Rectifica la sazón y si la salsa está muy líquida, destapa y deja reducir hasta obtener la textura deseada. Sirve caliente, acompañado de arroz rojo, frijoles y tortillas.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento paso a paso para elaborar asado de boda, un plato tradicional de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

Asa los chiles solo unos segundos para evitar que amarguen.

Usa carne con algo de grasa para lograr una textura más jugosa.

Si la salsa espesa demasiado, añade un poco más de caldo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 420 kcal (aprox.)

Proteínas: 27 g

Grasas: 32 g

Carbohidratos: 10 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, bien tapado, hasta 4 días. También se puede congelar en porciones durante 2 meses.

Cuál es el origen y la historia del asado de boda platillo de zacatecas

El asado de boda es uno de los platillos más emblemáticos de Zacatecas, presente en celebraciones importantes como bodas, bautizos y fiestas patronales. Su origen se remonta a la época colonial y está ligado a las tradiciones mineras y religiosas de la región.

El asado de boda surge en Zacatecas durante el periodo virreinal, cuando la llegada de los españoles trajo ingredientes como la carne de cerdo y técnicas de guisado europeas.

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Se combina con el uso de chiles secos, especias y métodos de cocción indígenas. El platillo se consolidó en el siglo XIX como la comida principal en las bodas tradicionales zacatecanas, de ahí su nombre.

Originalmente, se preparaba en grandes cazuelas de barro sobre fogones de leña, lo que le daba un sabor ahumado característico. La receta básica incluye carne de cerdo cortada en trozos, cocida en una salsa espesa de chiles secos (principalmente guajillo y ancho), ajo, laurel, clavo, canela, comino, chocolate y, en ocasiones, un toque de vinagre y azúcar. El resultado es un guiso espeso, de sabor entre dulce y picoso, con una textura untuosa.

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El asado de boda era considerado un platillo de lujo debido al costo de la carne y las especias, por lo que se reservaba para ocasiones especiales. Con el tiempo, se volvió parte de la identidad culinaria de Zacatecas y se sirve acompañado de arroz, frijoles y tortillas de maíz.

Preparar este platillo es un acto comunitario: en las bodas y fiestas, familias y vecinos se reúnen para colaborar en la cocción, fortaleciendo lazos sociales. El asado de boda no solo es un alimento, sino un símbolo de unión y celebración en la cultura zacatecana.

Un plato de asado de boda zacatecano se presenta junto a arroz, frijoles y tortillas sobre una mesa de madera en un patio tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, el asado de boda se ofrece en restaurantes y fondas de Zacatecas e incluso se ha popularizado en otros estados del norte y centro de México, aunque la receta original zacatecana sigue siendo la más apreciada.

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