México

Joanna Vega-Biestro critica a La Casa de los Famosos México 2026 por el trato “humillante” a Yanet García

La conductora calificó la manera en que la influencer fue llevada al Exilio y posteriormente eliminada

Joanna Vega-Biestro sonriendo y mirando por encima del hombro, con cabello oscuro recogido y un chaleco de mezclilla azul claro con adornos
La conductora Joanna Vega-Biestro aplaudió el reciente donativo de Kenia Os y su postura a favor en el matutino 'Sale el Sol'. (Instagram: @keniaos / @vegabiestro)
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Joanna Vega-Biestro lanzó una fuerte crítica contra la producción de La Casa de los Famosos México 2026 por la forma en que Yanet García fue manejada durante su salida del programa. En De Primera Mano, la conductora cuestionó que la participante fuera llevada al exilio y posteriormente eliminada, al considerar que el proceso terminó exponiéndola de una manera innecesariamente dura frente a sus compañeros y al público.

Vega-Biestro puso especial atención en el momento posterior a la eliminación. “Esto fue humillante para Yanet García”, afirmó, al señalar que la participante, conocida por cuidar su imagen y arreglarse, habría sido llevada a la gala “con el rímel, sin haberse bañado”. Para la conductora, la manera en que se presentó a Yanet no fue un detalle menor, sino parte de una dinámica que terminó exhibiéndola.

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La crítica también se relacionó con las declaraciones que Yanet habría hecho sobre su intención de no involucrarse en conflictos dentro de la casa. “Yo no quería drama, yo no quería pleito”, recordó Vega-Biestro. Desde su perspectiva, la decisión de mantener una postura tranquila pudo terminar jugando en contra de la participante dentro de un formato que, según las críticas, busca constantemente generar enfrentamientos.

¿Por qué eliminaron a Yanet García?

Yanet García
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La salida de Yanet ocurrió después de la dinámica que la llevó al exilio y posteriormente a la eliminación. Su permanencia terminó marcada por la percepción de que tenía poca participación en los conflictos y estrategias de la casa, algo que se resumió públicamente con la etiqueta de “mueble”.

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Para la conductora, la eliminación adquirió un significado más fuerte porque Galilea Montijo había expresado que prefería salir temprano antes que ser señalada como “mueble”. “Ella lo dijo: ‘Yo preferiría ser la primera eliminada a salir como mueble’”, recordó Vega-Biestro, quien consideró que esa etiqueta terminó convirtiéndose en parte de la forma en que se presentó su salida.

¿Por qué seguidores critican a la producción?

Joanna Vega-Biestro -México- 16 octubre
(Instagram)

La inconformidad no se limita a la salida de Yanet. Vega-Biestro y sus compañeros de De Primera Mano señalaron que varios participantes han sido exhibidos públicamente bajo la idea de que no están generando suficiente contenido. “Públicamente no funcionan, no sirven, la casa no funciona, son unos muebles, miedosos”, se comentó durante el programa.

Vega-Biestro consideró que la producción pudo haber llevado la situación demasiado lejos. “Si son movimientos de la producción para subir, para lo que quieran, esto fue humillante para Yanette García”, afirmó. También cuestionó que se realizaran dinámicas y galas que, según lo comentado en el programa, no estaban contempladas inicialmente.

Otro punto de la crítica fue la percepción de que los participantes podrían sentirse presionados para generar el contenido que el reality necesita. “Lo están orillando a dar lo que ellos dicen contenido, que es pelearse con ustedes”, se planteó durante la conversación. Vega-Biestro respondió de manera contundente: “Al pleito”.

La conductora también señaló que algunos participantes aceptan contratos en los que ponen su imagen y nombre al servicio del proyecto, pero consideró que eso no significa que cualquier forma de exposición deba asumirse como válida. “Creo que no era la forma de sacarla de esa manera”, afirmó sobre Yanet.

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