Los Beatles llegan al Cenart con ciclo de cine gratis: fechas y horarios de las proyecciones dedicadas al cuarteto de Liverpool

El ciclo se llama “Yeah, yeah, The Beatles” y es organizado por el Cineclub de la Biblioteca de las Artes. (composición: Apple Music/Cenart/ redes sociales)

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La Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart) abrirá septiembre con un ciclo de cine gratuito dedicado íntegramente a The Beatles: cuatro viernes consecutivos, cuatro películas y entrada libre para quienes lleguen a tiempo, ya que el cupo se limita a 30 personas por función.

El ciclo se llama “Yeah, yeah, The Beatles” y es organizado por el Cineclub de la Biblioteca de las Artes.

Un recorrido por la Biblioteca de las Artes (ja_rrito_de_limon/Instagram)

Cuatro películas, cuatro viernes de septiembre

La programación abre el 4 de septiembre con Yesterday (2019), dirigida por Danny Boyle. La cinta plantea una premisa de ciencia ficción: un músico desconocido, Jack Malik, despierta en un mundo donde nadie recuerda a The Beatles y decide apropiarse de su catálogo para volverse famoso.

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El 11 de septiembre llega Paul McCartney: Get Back, dirigida por Richard Lester en 1991.

El 18 de septiembre se proyecta Mi Nombre es John Lennon, de Sam Taylor-Johnson (2009), biopic centrado en los años de formación del líder de la banda.

El ciclo cierra el 25 de septiembre con A Hard Day’s Night (1964), también dirigida por Lester, considerada una de las primeras películas de rock de la historia y documento visual del fenómeno de la beatlemanía en su punto más álgido.

Cada proyección arrancará a las 17:00 horas en el Salón de Usos Múltiples del recinto, ubicado en Av. Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, Coyoacán.

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Una ciudad que no deja de homenajear al Cuarteto de Liverpool

Centro Nacional de las Artes (Foto: cortesía)

La Ciudad de México lleva años consolidándose como uno de los epicentros latinoamericanos del culto a The Beatles. En diciembre de 2025 se celebró la 30ª edición del Gran Festival de The Beatles en México, una semana de actividades gratuitas —cine, conciertos de bandas tributo y conferencias— en el Centro Cultural Futurama, al norte de la capital.

En febrero de 2026, La Rockola Inglesa —proyecto con 31 años de trayectoria— organizó un espectáculo de más de tres horas en el Teatro Ferrocarrilero con la Orquesta Liverpool Ensamble y los grupos Morsa, Help y The Beagles.

En abril, la alcaldía Tlalpan montó otro tributo gratuito en su explanada con cuatro agrupaciones en vivo. En junio, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) sumó su propio homenaje con el grupo Los Big Bens en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet.

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El legado global que alimenta el fenómeno local

El 5 de agosto de este año, Revolver cumplió su 60° aniversario, lo que generó cobertura internacional y devolvió a Abbey Road al Billboard 200 en la semana del 27 de junio (Crédito: prensa Bebop)

El interés por la banda no es nostalgia aislada: responde a una vigencia comprobable. Al 22 de agosto de 2026, el catálogo de The Beatles acumula más de 26.4 mil millones de reproducciones en Spotify, con cerca de 9.1 millones de escuchas diarias.

El 5 de agosto de este año, Revolver cumplió su 60° aniversario, lo que generó cobertura internacional y devolvió a Abbey Road al Billboard 200 en la semana del 27 de junio. A nivel institucional, Apple Corps Ltd. —la empresa que gestiona los intereses del grupo desde 1968— firmó en agosto un acuerdo de largo plazo con Universal Music Group (UMG) para la administración global de mercancía física y digital.

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La compañía también anunció que en 2027 abrirá The Beatles at 3 Savile Row, un espacio de experiencia para fans en Londres con siete pisos de material inédito de sus archivos. Para 2028, el director Sam Mendes prepara una serie de cuatro películas biográficas, la primera producción de ficción en contar con los derechos completos de vida e historia de los cuatro integrantes.

En junio de 2026, Apple Corps reconoció formalmente el Día Mundial de los Beatles, celebrado cada 25 de junio en conmemoración de la transmisión de “All You Need Is Love” en 1967, la primera emisión televisiva satelital en vivo de la historia, vista por unos 400 millones de personas.

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