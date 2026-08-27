México

Periodista de Apodaca es amenazado por investigar vínculos de un empresario con el exalcalde: sufre violencia digital

Ha sido víctima de una serie de violencias digitales en donde se le desacredita como periodista, además de recibir amenzas para su familia

30/06/2022 Un cartel para protestar por la violencia contra los periodistas en México SOCIEDAD CESAR GOMEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
30/06/2022 Un cartel para protestar por la violencia contra los periodistas en México SOCIEDAD CESAR GOMEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
Guardar

El periodista Víctor Eduardo Badillo Guerrero enfrenta nuevas amenazas tras investigar al exalcalde del municipio de Apodaca, Nuevo León, en donde radica, y a un empresario local. El comunicador, fundador del portal Sin Pelos Mx, ha denunciado que sufre violencia digital luego de documentar un conflicto por la presunta apropiación de al menos 148 hectáreas para una obra pública.

De acuerdo a las denuncias del periodista, recuperadas por la organización Artículo 19, Víctor Badillo fue amenazado el 21 de agosto por un individuo que, según su testimonio, estaría relacionado con el empresario apodaquense Felizardo Elizondo. La amenaza fue directa: si no dejaba de publicar sobre el conflicto que tiene con el exalcalde César Garza Villarreal, relacionado con la adquisición de terrenos para una obra pública, su familia, especialmente sus hijas, estaría en peligro.

PUBLICIDAD

Campaña de desprestigio en redes sociales incluye ataques a la familia

Desde el 31 de julio circulan en redes sociales videos donde se estigmatiza al periodista, incluso se le compara con animales y se busca desacreditar también a su familia. Parte de esta campaña sugiere que Víctor Badillo habría recibido recursos del alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, no obstante, el periodista afirma que mantiene una línea independiente y crítica hacia la gestión de recursos públicos en los municipios de Escobedo, Salinas Victoria y Apodaca, Nuevo León.

En el contexto de estas agresiones, el presidente municipal de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, ha compartido en sus redes contenido que abona a la estigmatización del trabajo periodístico del comunicador. Esto coincide con la publicación de reportajes críticos sobre la gestión pública en ese municipio.

PUBLICIDAD

Periodista es perseguido en Apodaca
Periodista es perseguido en Apodaca

Por otro lado, el periodista señala que el exfuncionario apodaquense Edgar Salvador Martínez Mercado habría tenido un papel central en la organización de la campaña en su contra. Martínez Mercado fue cesado de su cargo tras ser vinculado a proceso por un juez federal, acusado de delitos contra la familia del periodista.

“[…] el ex funcionario Apodaquense Edgar Salvador Martínez Mercado, quien habría sido denunciado en la FEADLE, por ataques en contra de mi familia. Y quien hoy, reaparece a lado del empresario Apodaquense, ha orquestando una parte importante de la campaña de desprestigio en mi contra. Quiero señalar que, Martínez Mercado, fue cesado de su puesto, en la administración Pública, después de que un Juez Federal lo vinculara a proceso por los delitos cometidos en contra de mi familia.

“Varios actores han confabulado en los últimos meses para lanzar spots, reportes periodísticos y publicaciones manipuladas con Inteligencia Artificial en donde su narrativa va encaminada a desacreditar a un servidor”, subrayó el periodista. El señalamiento incluye la difusión de materiales que buscan minar su credibilidad y que amplifican los riesgos a su seguridad personal y familiar.

Riesgo escalado por violencia digital y amenazas directas

El patrón de hostigamiento no es nuevo. Desde 2017 se han documentado ataques sistemáticos contra este periodista, pero en las últimas semanas la situación se ha agravado. Las amenazas ahora incluyen advertencias directas de daño físico y la utilización de herramientas digitales para amplificar la intimidación y el descrédito.

El caso evidencia cómo la violencia digital y las amenazas personales pueden combinarse para poner en riesgo la labor de quienes investigan presuntos actos de corrupción y manejos irregulares en la administración pública local. La participación de actores privados y funcionarios públicos en la propagación de mensajes hostiles refuerza la percepción de un entorno adverso para el ejercicio periodístico en la región.

Temas Relacionados

Artículo 19violencia contra periodistasderechos humanosApodacaNuevo Leónmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Canelo Álvarez cambia sede de su campamento rumbo a pelea contra Christian Mbilli

El tapatío busca nuevamente ser campeón mundial de las 168 libras

Canelo Álvarez cambia sede de su campamento rumbo a pelea contra Christian Mbilli

El suavizante de ropa tiene un reemplazo más barato: el vinagre blanco

El ingrediente que tienes en la cocina puede reemplazar el suavizante comercial, cuesta menos de 20 pesos por lavada y organismos oficiales de México y Estados Unidos lo recomiendan

El suavizante de ropa tiene un reemplazo más barato: el vinagre blanco

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Karina Torres enfrenta su primera nominación, Yahir se muestra agradecido

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Karina Torres enfrenta su primera nominación, Yahir se muestra agradecido

¿Gira de Luis Miguel en Guadalajara, CDMX y Monterrey? Papá de Checo Pérez revela detalles inéditos

Antonio Pérez Garibay también habló de la relación de ‘El Sol de México’ con Paloma Cuevas

¿Gira de Luis Miguel en Guadalajara, CDMX y Monterrey? Papá de Checo Pérez revela detalles inéditos

Yahir nomina a Luis Chaparro y Aldo Rendón explota por acusarlo de vivir bajo su sombra en La Casa de los Famosos México

La decisión del cantante provocó una tensa conversación sobre la personalidad del participante y su cercanía con el stylist dentro de la competencia

Yahir nomina a Luis Chaparro y Aldo Rendón explota por acusarlo de vivir bajo su sombra en La Casa de los Famosos México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dónde operan Los Rojos, facción del Cartel del Golfo intervenida por el decomiso de 135 animales exóticos

Dónde operan Los Rojos, facción del Cartel del Golfo intervenida por el decomiso de 135 animales exóticos

El CJNG pierde a R1 y reacomoda su mando: EEUU acusa al R2, señalado como su sucesor en Los Rs

Arde Tacámbaro: enfrentamientos y quema de vehículos asedian a la comunidad en Michoacán

Procesan al excontralmirante Fernando Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal

Las huellas de Fernando Farías por 5 países previo a su captura: cronología de la caída del excontralmirante acusado de huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Joanna Vega-Biestro critica a La Casa de los Famosos México 2026 por el trato “humillante” a Yanet García

Joanna Vega-Biestro critica a La Casa de los Famosos México 2026 por el trato “humillante” a Yanet García

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Karina Torres enfrenta su primera nominación, Yahir se muestra agradecido

¿Gira de Luis Miguel en Guadalajara, CDMX y Monterrey? Papá de Checo Pérez revela detalles inéditos

Yahir nomina a Luis Chaparro y Aldo Rendón explota por acusarlo de vivir bajo su sombra en La Casa de los Famosos México

Terminó la espera, Belinda y Danna lanzarán hoy su colaboración “Dolce Vita”: primer adelanto oficial

DEPORTES

Jornada 5 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y canales para ver cada uno de los partidos

Jornada 5 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y canales para ver cada uno de los partidos

Sultanes vs Toros: a qué hora y dónde ver la final de la zona norte de la LMB

Canelo Álvarez cambia sede de su campamento rumbo a pelea contra Christian Mbilli

¡Oro para México! Kenia Lechuga se proclama campeona mundial de remo

Gemelas Cueva hacen el 1-3 y derrotan a China en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados