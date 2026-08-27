Periodista de Apodaca es amenazado por investigar vínculos de un empresario con el exalcalde: sufre violencia digital

30/06/2022 Un cartel para protestar por la violencia contra los periodistas en México SOCIEDAD CESAR GOMEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

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El periodista Víctor Eduardo Badillo Guerrero enfrenta nuevas amenazas tras investigar al exalcalde del municipio de Apodaca, Nuevo León, en donde radica, y a un empresario local. El comunicador, fundador del portal Sin Pelos Mx, ha denunciado que sufre violencia digital luego de documentar un conflicto por la presunta apropiación de al menos 148 hectáreas para una obra pública.

De acuerdo a las denuncias del periodista, recuperadas por la organización Artículo 19, Víctor Badillo fue amenazado el 21 de agosto por un individuo que, según su testimonio, estaría relacionado con el empresario apodaquense Felizardo Elizondo. La amenaza fue directa: si no dejaba de publicar sobre el conflicto que tiene con el exalcalde César Garza Villarreal, relacionado con la adquisición de terrenos para una obra pública, su familia, especialmente sus hijas, estaría en peligro.

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Campaña de desprestigio en redes sociales incluye ataques a la familia

Desde el 31 de julio circulan en redes sociales videos donde se estigmatiza al periodista, incluso se le compara con animales y se busca desacreditar también a su familia. Parte de esta campaña sugiere que Víctor Badillo habría recibido recursos del alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, no obstante, el periodista afirma que mantiene una línea independiente y crítica hacia la gestión de recursos públicos en los municipios de Escobedo, Salinas Victoria y Apodaca, Nuevo León.

En el contexto de estas agresiones, el presidente municipal de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, ha compartido en sus redes contenido que abona a la estigmatización del trabajo periodístico del comunicador. Esto coincide con la publicación de reportajes críticos sobre la gestión pública en ese municipio.

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Periodista es perseguido en Apodaca

Por otro lado, el periodista señala que el exfuncionario apodaquense Edgar Salvador Martínez Mercado habría tenido un papel central en la organización de la campaña en su contra. Martínez Mercado fue cesado de su cargo tras ser vinculado a proceso por un juez federal, acusado de delitos contra la familia del periodista.

“[…] el ex funcionario Apodaquense Edgar Salvador Martínez Mercado, quien habría sido denunciado en la FEADLE, por ataques en contra de mi familia. Y quien hoy, reaparece a lado del empresario Apodaquense, ha orquestando una parte importante de la campaña de desprestigio en mi contra. Quiero señalar que, Martínez Mercado, fue cesado de su puesto, en la administración Pública, después de que un Juez Federal lo vinculara a proceso por los delitos cometidos en contra de mi familia.

“Varios actores han confabulado en los últimos meses para lanzar spots, reportes periodísticos y publicaciones manipuladas con Inteligencia Artificial en donde su narrativa va encaminada a desacreditar a un servidor”, subrayó el periodista. El señalamiento incluye la difusión de materiales que buscan minar su credibilidad y que amplifican los riesgos a su seguridad personal y familiar.

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Riesgo escalado por violencia digital y amenazas directas

El patrón de hostigamiento no es nuevo. Desde 2017 se han documentado ataques sistemáticos contra este periodista, pero en las últimas semanas la situación se ha agravado. Las amenazas ahora incluyen advertencias directas de daño físico y la utilización de herramientas digitales para amplificar la intimidación y el descrédito.

El caso evidencia cómo la violencia digital y las amenazas personales pueden combinarse para poner en riesgo la labor de quienes investigan presuntos actos de corrupción y manejos irregulares en la administración pública local. La participación de actores privados y funcionarios públicos en la propagación de mensajes hostiles refuerza la percepción de un entorno adverso para el ejercicio periodístico en la región.

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