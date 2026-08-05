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Canelo vs Mbilli: la reivindicación del tapatío y la búsqueda de un nuevo título mundial

Álvarez se medirá ante Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo

Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)
Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)
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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente. El peleador tapatío busca reivindicarse en su carrera tras la dolorosa derrota que sufrió ante Terence Crawford el año pasado cuando perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras.

Álvarez se medirá ante Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de los supermedianos. Este combate será especial para el mexicano ya que por primera vez en 6 años se subirá al cuadrilátero como retador y no como campeón.

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

La última vez que Álvarez se subió como retador

La última ocasión en la que Canelo Álvarez subió al ring como retador se remonta al 7 de mayo de 2022, enfrentando a Dmitry Bivol por el campeonato mundial semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Ese combate representó el segundo intento de Saúl Álvarez en la categoría de 79,4 kilogramos (175 libras). Aunque el jalisciense había salido victorioso en su primera pelea en esa división, en esta oportunidad perdió por decisión unánime, ya que los tres jueces otorgaron el triunfo al boxeador ruso. Por este motivo, resulta inusual ver al pugilista tapatío sin ningún cinturón en su poder.

Si retrocedemos en el tiempo, la última pelea en la división de los semipesados en la que Canelo estuvo como retador fue en el 2020 cuando comenzó a construir su legado en las 168 libras. En ese año, Álvarez venció a Callum Smith quedándose con los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Para mayo de 2021, en una pelea de unificación, consiguió el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al derrotar a Billy Joe Saunders por nocaut técnico. Meses más tarde, logró la ser el campeón indiscutido de la división al derrotar a Caleb Plant y conseguir el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

La reivindicación tras un 2025 complicado

La pelea contra Mbilli representa una oportunidad de reivindicación para el mexicano que tuvo un 2025 complicado. En mayo tuvo su primera pelea oficial fuera de Estados Unidos y de México para ir a Arabia Saudita a combatir a William Scull, a quien derrotó de manera unánime.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Aunque recuperó el título de la FIB, el rendimiento que tuvo Saúl no fue el mejor. La poca cantidad de golpes dentro del ring y escaso espectáculo generaron múltiples cuestionamientos. En septiembre, el tapatío enfrentó a Terence Crawford en combate que reunió a dos de los mejores peladores de la época moderna.

Canelo fue superado ampliamente y terminó por perder de manera sorpresiva de manera unánime por el estadounidense.

Con 37 años de edad, el propio Canelo ha dicho que tiene todavía cosas que brindar dentro del encordado, por lo que la pelea contra el francés representa una gran oportunidad para él.

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