Niurka asegura que Galilea Montijo se ‘avergüenza de ser santera’ pese a consecuencias: “Se murió su padrino” (RS)

Guardar

La vedette cubana Niurka Marcos acusó a la conductora Galilea Montijo de practicar la santería en secreto y de haberle deseado el mal, una acción que, según ella, tuvo consecuencias directas: la muerte del padrino espiritual de la presentadora de Hoy y La Casa de los Famosos México en Televisa.

Las declaraciones las hizo en el podcast El Grito de la Llorona, conducido por Alain Luna, donde Niurka habló sin filtros sobre su fe yoruba y señaló a la ex reina de belleza por nombre.

Niurka en ‘El Grito de la Llorona’: “Se murió su padrino, lo que ella me deseó a mí”

Durante la conversación con Luna, la vedette fue directa. El conductor le preguntó si alguna vez había deseado el mal a alguien que la hubiera traicionado o bloqueado en su carrera. Niurka respondió que no lo necesitaba.

PUBLICIDAD

“Yo no necesito desear el mal, porque nací con un ángel, un aura, una luz, una transparencia en mi alma que todos los que me han jodido lo han pagado solito, sin yo mover un dedo”, declaró la cubana en el podcast.

Fue entonces cuando, sin que el conductor lo pidiera explícitamente, ella misma introdujo el nombre de Galilea Montijo. Afirmó que la conductora le deseó el mal y que ese mal regresó a quien lo envió: “Se murió su padrino, lo que ella me deseó a mí”.

Niurka en ‘El Grito de la Llorona’: “Se murió su padrino, lo que ella me deseó a mí” (Captura de pantalla YouTube)

La acusación de fondo: Galilea Montijo practica la santería y la oculta, según Niurka

Más allá del episodio del padrino, Niurka sostuvo que Galilea Montijo es practicante de la religión yoruba y que lo mantiene en secreto por miedo al escrutinio público.

PUBLICIDAD

“Le tiene miedo al hate y a la funada”, dijo Niurka al ser cuestionada sobre por qué la conductora ocultaría su fe. Según la vedette, esa decisión tiene un costo espiritual: en la santería, negar a las deidades o avergonzarse de ellas ante la sociedad equivale a una traición que los santos cobran.

“No puedes pedirle beneficio a tus santitos, a tus espíritus, a su poder. No puedes beneficiarte de su poder y esconderlos porque te da vergüenza decir que eres santera”, advirtió en el mismo espacio.

El conocimiento que Niurka dice tener sobre los círculos religiosos de la conductora de ‘Hoy’

La afirmación de Niurka no es nueva ni improvisada. Desde 2023 ha hecho declaraciones similares, y en octubre de 2025 volvió a insistir en el tema públicamente. La cubana dice conocer de primera mano las casas religiosas en las que se mueve el medio del espectáculo en México.

PUBLICIDAD

En ese contexto, círculos cercanos a la religión yoruba en el país señalan de forma reiterada al fallecido babalawo Leonel Gámez como el padrino espiritual de Montijo, aunque esto no ha sido confirmado públicamente por la conductora.

Niurka también ha señalado que el caso de Galilea no es el único en la televisión mexicana: “Galilea es un caso, pero así hay muchos. Galilea porque es famosa, es conductora”, declaró ante diversos medios de comunicación.

El conocimiento que Niurka dice tener sobre los círculos religiosos de la conductora de ‘Hoy’ (Niurka Marcos)

La “guerra de calderos” y el contexto con Emilio Osorio

El conflicto entre ambas figuras tiene un detonante específico. Cuando el hijo de Niurka, Emilio Osorio, fue señalado en redes sociales de hacer “brujería” durante su participación en un reality show, la vedette salió a defenderlo con un argumento de inversión: si alguien en esa producción practicaba la santería, era Galilea Montijo, no su hijo.

PUBLICIDAD

Esa confrontación derivó en lo que Niurka describe como una “guerra de calderos”, término que en el entorno de la religión yoruba refiere a un enfrentamiento de rituales o protecciones espirituales entre dos personas.

La polémica en torno a Montijo y la santería se ha intensificado en semanas recientes. El periodista Javier Ceriani aseguró, sin presentar evidencia verificable, que la conductora habría contratado a 26 santeros de México, Cuba y Estados Unidos para realizar un trabajo espiritual antes del arranque de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

La respuesta de Galilea Montijo: católica y sin conflicto con Niurka

Galilea Montijo ha negado en múltiples ocasiones ser santera. Su postura más reciente, ante los señalamientos de octubre de 2025, fue la siguiente: “Yo respeto muchísimo cada una de las religiones, cada quien que diga lo que quiera”, declaró la conductora y añadió que no mantiene ningún conflicto con Niurka y le desea que “Dios la bendiga”.

PUBLICIDAD

La presentadora se ha definido públicamente como mujer católica y ha pedido que términos como “santera” o “bruja” no se usen de forma despectiva para atacar su imagen o responsabilizarla de la suerte de terceros.