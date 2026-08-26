Isaac del Toro representaría a México en el Mundial de Ciclismo tras hacer historia en el Tour de Francia

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El pedalista nacional competiría para nuestra nación en Montreal, Canadá REUTERS/Stephanie Lecocq

Isaac del Toro, ciclista mexicano nacido en Ensenada, Baja California busca concretar una temporada inolvidable para él defendiendo la bandera de México, en el próximo Mundial de Ciclismo que se llevará a cabo en Montreal, Canadá en el mes de septiembre.

El ciclista revelación en el Tour de Francia, donde el Torito completó el pódium al quedar tercero en la competencia de ciclismo de ruta por etapas más famosa y prestigiosa del planeta, ahora podría encabezar el equipo nacional que tome participación en el Mundial de la disciplina.

A sus 22 años, Isaac del Toro coloca su identidad en lo más alto del ciclismo mexicano. Sus monumentales resultados lo convierten en un referente de este deporte, en el que actualmente pedalea desde la cuarta posición del ranking mundial.

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El ciclista del UAE Team Emirates-XRG, con quien renovó su contrato hasta 2031, tiene en la mira el Mundial de Ciclismo de Ruta, portando los colores de México en la cita internacional más importante de la campaña durante la celebración de las fiestas patrias.

El campeonato mundial de la disciplina se realizará del 20 al 27 de septiembre, en Canadá, y el Torito tomaría el Gran Prix de Quebec y Montreal, a celebrarse el 11 y 13 de septiembre. como parte de su preparación rumbo a la máxima competencia internacional de ciclismo.

Campeón en Alemania

Primer mexicano y latinoamericano en ganar la Vuelta de Alemania EFE/ Alejandro García

Isaac del Toro se consolidó campeón de la Vuelta a Alemania en este año convirtiéndose en el primer ciclista mexicano y latinoamericano en ganar esta competición. El bajacaliforniano amarró el título tras finalizar tercero en la última etapa y así mantener el liderato en la clasificación general.

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Del Toro terminó la competencia con un tiempo acumulado de 17 horas, 39 minutos y 48 segundos, venciendo por 53 segundos al francés Louis Barré. Inclusive, el pedalista se afianzó la triple corona al quedarse con la clasificación por puntos y la de mejor ciclista joven.

Esta victoria en la Vuelta de Alemania, se suma a sus triunfos en el UAE Tour, la Tirreno-Adriático, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y la segunda etapa del Tour de Francia, transformándose en el primer mexicano en lograr esa hazaña en 37 años.

¿Quiénes serían los compañeros de Isaac del Toro?

Isaac del Toro representaría a México en el Mundial de Ciclismo de Ruta.

Hasta el momento, Isaac del Toro marcha como el principal candidato a representar a México en la selección nacional que participará en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026.

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La Federación mexicana de Ciclismo (FMC) puede inscribir a más corredores dado que, usualmente, pueden haber hasta seis plazas para cada selección en este tipo de competencias, pero sus nombres se darían a conocer en las próximas semanas de manera oficial.

¿Qué es y cómo es el formato en el Mundial de Ciclismo de Ruta?

Isaac del Toro llevaría los colores de México en el Mundial de Ciclismo. 2026 (REUTERS)

El Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, es la máxima competencia anual para ciclistas de ruta a nivel internacional. Está organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y reúne a los mejores corredores de cada país para competir por el título del mundo.

Formato y estructura

Prueba de ruta : Es la carrera más importante. Se trata de un recorrido largo, normalmente de 250 kilómetros para la categoría élite varonil, en un circuito urbano o rural. Los pedalistas compiten en representación de su país y el primero en cruzar la meta se corona campeón del mundo y obtiene el derecho de portar el maillot arcoíris durante todo el año siguiente en pruebas de ruta.

Contrarreloj individual : Cada ciclista parte en intervalos de tiempo y el ganador es quien registre el mejor tiempo en un recorrido determinado. También otorga el maillot arcoíris .

Categorías : Hay competencias para élite varonil y femenil, sub-23 y juvenil, tanto en ruta como en contrarreloj.

Selecciones nacionales: Cada país inscribe a sus mejores corredores que deben trabajar en equipo, pero sólo uno puede ganar.

El título del Mundial de Ciclismo de Ruta es uno de los más prestigiosos de esta disciplina, junto con el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Ganar el maillot arcoíris distingue al campeón del mundo en todas las pruebas de ruta durante un año.

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En la futura edición 2026, en Montreal, Canadá, el campeonato se va a celebrar durante la semana del 20 al 27 de septiembre. El recorrido suele ser exigente, con subidas, descensos y tramos técnicos que favorecen a ciclistas completos, entre ellos el mexicano Isaac del Toro.