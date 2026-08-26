México

Esta es la cirugía por la que Eros Ramazzotti canceló su gira de conciertos en México

El artista reorganizó su visita al país para evitar afectaciones permanentes después de años de actividad sobre los escenarios

La gira Una Historia Importante World Tour cambia de calendario: Monterrey queda para el 20 de octubre de 2027, Ciudad de México para el 23 y la parada tapatía se baja definitivamente. REUTERS/Mario Anzuoni
La gira Una Historia Importante World Tour cambia de calendario: Monterrey queda para el 20 de octubre de 2027, Ciudad de México para el 23 y la parada tapatía se baja definitivamente. REUTERS/Mario Anzuoni
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La expectativa de miles de seguidores por la llegada de Eros Ramazzotti a los escenarios mexicanos este 2026 se ve pausada ante un anuncio inesperado.

La gira que prometía llegar a la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara ahora enfrenta un nuevo aplazamiento, con consecuencias directas para el calendario de eventos musicales internacionales en el país.

Eros Ramazzotti informa que suspende y reprograma fechas por recomendación médica ligada a su salud vocal. (X/ @ArenaCdMexico)
Eros Ramazzotti informa que suspende y reprograma fechas por recomendación médica ligada a su salud vocal. (X/ @ArenaCdMexico)

La noticia impacta a aquellas personas que ya contaban con boletos, pues la gira Una Historia Importante World Tour ahora está programada para octubre de 2027 en territorio mexicano.

El regreso de Eros Ramazzotti queda en pausa por recomendación médica

El cantante italiano comunicó que la decisión de suspender y reprogramar fechas obedece a una recomendación médica. Mientras tanto, las promotoras activan protocolos de reembolso y aclaran que los boletos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas cuando la gira finalmente se concrete en 2027.

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El procedimiento al que se sometió Eros Ramazzotti respondió a un episodio de engrosamiento en las cuerdas vocales, situación que ya lo había llevado a cancelar presentaciones en México y América Latina.

El cantante se somete a un procedimiento por engrosamiento en las cuerdas vocales para restaurar su funcionalidad. REUTERS/Mario Anzuoni
El cantante se somete a un procedimiento por engrosamiento en las cuerdas vocales para restaurar su funcionalidad. REUTERS/Mario Anzuoni

La operación busca restaurar la funcionalidad vocal y evitar daños permanentes tras años de actividad en los escenarios internacionales.

Fechas reprogramadas y proceso de reembolso

El anuncio de nuevas fechas genera expectativa entre los fans mexicanos. Las opciones para quienes ya cuentan con boletos buscan ofrecer flexibilidad frente al ajuste del calendario.

  • La Arena Monterrey recibirá el concierto el 20 de octubre de 2027 y la Arena CDMX el 23 de octubre de ese mismo año.
  • El show de Guadalajara quedó cancelado, así como la fecha en San José, Costa Rica.
  • Quienes ya cuentan con entradas podrán usarlas en las nuevas fechas o solicitar reembolso entre el 26 de agosto y el 30 de octubre de 2026.
  • El trámite de devolución requiere enviar un correo con identificación oficial y el boleto físico o digital.
  • El tiempo estimado de respuesta para el reembolso es de cuatro a siete días hábiles.
Luis Miguel en vivo
La Arena Monterrey recibe el concierto de Eros Ramazzotti el 20 de octubre de 2027 y la Arena CDMX el 23 de octubre. (captura de pantalla)

Así, la organización busca que el público pueda decidir entre conservar su lugar en los conciertos reprogramados o recuperar su dinero.

El desgaste vocal lleva a Ramazzotti al quirófano

El historial de cancelaciones de Eros Ramazzotti en México por motivos médicos muestra que los problemas de salud vocal han sido una constante en la carrera reciente del artista.

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  • En 2019, Eros Ramazzotti cancela su gira en México y América Latina tras una cirugía previa de cuerdas vocales.
  • La rehabilitación de ese año le impidió cumplir con fechas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
La gira Una Historia Importante World Tour de Eros Ramazzotti en México se reprogramó para octubre de 2027. REUTERS/Mario Anzuoni
La gira Una Historia Importante World Tour de Eros Ramazzotti en México se reprogramó para octubre de 2027. REUTERS/Mario Anzuoni

De esta manera, el aplazamiento de la gira responde a la necesidad de garantizar condiciones óptimas para reencontrarse con el público mexicano, dejando claro que la salud vocal fue el factor determinante.

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