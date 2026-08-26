Monterrey vence a Chicago Fire y avanza a la semifinal de Leagues Cup con golazo de Orbelín Pineda

Rayados avanza a la semifinal de Leagues Cup con golazo de Orbelín Pineda (Talia Sprague-Imagn Images via REUTERS)

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El club Monterrey se convirtió en el primer semifinalista de la Leagues Cup al vencer 2 - 1 a Chicago Fire, con una anotación de Orbelín Pineda los Rayados avanzaron a la siguiente ronda y se perfilan a ser unos candidatos serios para el título de este año.

A lo largo del partido, el equipo de Matías Almeyda buscó opciones para atacar el rival, pues por algunos momentos se vieron superados y Chicago Fire dominó gran parte del juego. Sin embargo, la escuadra de La Pandilla logró sacar adelante el resultado y mantuvo la victoria.

Las anotaciones corrieron a cargo de Víctor Guzmán y Orbelín Pineda, el seleccionado nacional hizo el golazo que le dio el pase a la semifinal del campeonato. Con este resultado se convirtieron en el primer club de la Liga MX que avanza a semifinales este año, por lo que esperarán los siguientes duelos de cuartos de final y ver las posibilidades de cruzarse con otro equipo mexicano.

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Así fue el golazo de Orbelín Pineda con el que avanzó a semifinales

Así fue el golazo de Orbelín Pineda con el que avanzó a semifinales ( Talia Sprague-Imagn Images)

La acción empezó al minuto 82 cuando Robert Lewandowski se disponía a atacar la portería de Rayados, pero antes de entrar al área chica se equivocó en un pase y regaló el balón a la defensa, fue ahí cuando Monterrey aprovechó el contragolpe y agarró mal parado al equipo de la MLS, por lo que emprendió el ataque.

En una carrera, Lucas Ocampo se adueñó del balón y llegó hasta el área chica del rival, con la velocidad e inercia de la jugada se animó a disparar a portería, pero la pelota rebotó en la defensa, pero Orbelín acompañó la jugada de cerca por lo que aprovechó el rebote.

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Antes de que el balón cayera al césped, el mediocampista se acomodó para bajar el esférico y ponerlo a pierna de derecha. En dos toques, Orbelín mandó el balón al fondo de la portería colocado a la escuadra de la portería, imposible para el arquero. La anotación significó el 2 - 1, por lo que con poco tiempo en el cronómetro, los Rayados defendieron el resultado que les permitió soñar con la semifinal.

Chicago Fire se despide de la Leagues Cup

Chicago Fire se despide de la Leagues Cup ( Talia Sprague-Imagn Images)

Chicago Fire, que llegaba a esta instancia con un rendimiento perfecto y se posiciona como uno de los clubes más destacados de la temporada vigente de la MLS, con Robert Lewandowski como principal figura, no logró imponer condiciones ante un conjunto de Rayados que mantuvo el control durante la mayor parte del encuentro.

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El director técnico de Rayados dispuso como once titular a Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Lucas Ocampos, Oliver Torres, Orbelín Pineda, Jesús Corona, Diego Rossi y Hugo Cuypers. Por su parte, el once inicial de Chicago Fire estuvo conformado por Chris Brady, Joel Waterman, Jack Elliott, Andrew Guttman, Jonathan Dean, Sergio Oregel, Anton Jonsson, Djé D’Avila, Philip Zinckernagel, Puso Dithejane y Robert Lewandowski.

Con la clasificación asegurada, Rayados regresará a México en las primeras horas del miércoles para comenzar la preparación del partido frente al Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX, certamen en el que actualmente ocupa la séptima posición.

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Tras la eliminación en la Leagues Cup, Chicago Fire concentrará sus esfuerzos en la MLS y el sábado enfrentará a Seattle Sounders en el marco de la Jornada 21, encuentro que se disputará como local.