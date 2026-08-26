Fiscalía CDMX aseguró ocho inmuebles en una jornada, uno vinculado al grupo armado “Los Tanzanios”. Fiscalía CDMX

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La Fiscalía CDMX aseguró ocho inmuebles, devolvió seis propiedades y entregó pertenencias en seis casos adicionales durante una jornada operativa contra el despojo ejecutada de forma simultánea en diez alcaldías de la capital. Las intervenciones contaron con autorización judicial y se enmarcaron en la nueva estrategia institucional presentada el pasado 5 de agosto.

Cinco equipos de trabajo desplegados al mismo tiempo cubrieron las alcaldías de Tlalpan, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Xochimilco, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Los aseguramientos se concentraron en Tlalpan, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; las devoluciones, en Iztapalapa, Tláhuac, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Xochimilco; y las entregas de pertenencias, en Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

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El caso de “Los Tanzanios” en Iztapalapa

Entre los aseguramientos de la jornada sobresale el de un inmueble ubicado en la colonia Leyes de Reforma, en la alcaldía Iztapalapa. El caso se vincula con hechos registrados el 2 de marzo de 2023, cuando varias personas armadas que dijeron pertenecer al grupo “Los Tanzanios” habrían intimidado a quienes cuidaban el predio y los obligaron a abandonarlo.

Fiscalía CDMX aseguró ocho inmuebles en una jornada, uno vinculado al grupo armado “Los Tanzanios”. Fiscalía CDMX

El inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía CDMX al estar relacionado con una investigación en curso. La intervención forma parte del esquema de aseguramientos que la institución aplica cuando existe un vínculo comprobable entre una propiedad y la comisión de un delito.

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Equipos con capacidades ministeriales, policiales y periciales

Cada uno de los cinco equipos estuvo integrado por agentes del Ministerio Público, detectives de la Policía de Investigación (PDI) adscritos al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) y personal pericial especializado en fotografía y video.

De acuerdo con sus atribuciones, los equipos realizaron inspecciones físicas de los inmuebles y entrevistaron a las partes involucradas. También cotejaron la documentación presentada con información registral y catastral, y registraron cada intervención mediante fotografía y video.

Fiscalía CDMX aseguró ocho inmuebles en una jornada, uno vinculado al grupo armado “Los Tanzanios”. Fiscalía CDMX

Los ocho aseguramientos se sustentaron en autorización judicial previa y en la revisión jurídica individual de cada caso, según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX). Los ocho aseguramientos se sustentaron en autorización judicial previa y en la revisión jurídica individual de cada caso.

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Hermanos recuperan su vivienda en Gustavo A. Madero

Una de las devoluciones de la jornada permitió que un hombre y su hermano recuperaran su vivienda en la colonia Gertrudis Sánchez Segunda Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

Fiscalía CDMX aseguró ocho inmuebles en una jornada, uno vinculado al grupo armado “Los Tanzanios”. Fiscalía CDMX

La investigación indica que una persona que se presentó como integrante de una asociación de ayuda habría ganado la confianza del propietario con el ofrecimiento de remodelar algunos departamentos del inmueble. Meses después, varias personas lo habrían expulsado junto con su hermano e instalaron cámaras para impedirles el acceso.

Desde ese momento, los dos hermanos quedaron sin vivienda. Tras acreditar su derecho sobre la propiedad ante la Fiscalía CDMX, la institución les restituyó el inmueble.

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La estrategia detrás de la jornada

Los resultados se inscriben en la nueva estrategia contra el despojo que la fiscal general Bertha Alcalde Luján presentó el 5 de agosto pasado, en el marco del Programa de Protección del Patrimonio Familiar del Gobierno de la Ciudad de México.

Fiscalía CDMX aseguró ocho inmuebles en una jornada, uno vinculado al grupo armado “Los Tanzanios”. Fiscalía CDMX

El nuevo esquema concentra las capacidades ministeriales, policiales y periciales con el objetivo de agilizar las investigaciones y avanzar en el aseguramiento y la recuperación de inmuebles afectados por este delito.

“Los Tanzanios”, la célula de despojo más activa en Iztapalapa

“Los Tanzanios” son considerados por personal de la PDI la célula de invasores más poderosa que opera en la Ciudad de México. La fiscal general Bertha Alcalde Luján confirmó que el grupo, junto con el Cártel de Tláhuac y “Los Rodolfos”, encabeza la actividad delictiva en materia de despojo en la capital. Operan principalmente en la alcaldía Iztapalapa y los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México, bajo el mando de Nicolás “N”, alias “El Nico”. Además del despojo, sus integrantes son señalados por homicidios, secuestros, extorsiones y cobro de piso, según información de la PDI.

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(Foto: Fiscalía CDMX)