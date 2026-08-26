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Laura Zapata revive pelea con Cynthia Klitbo tras los insultos a Karina Torres en La Casa de los Famosos

Laura Zapata llamó “judas” a Cynthia Klitbo por hablar mal de Karina Torres a sus espaldas en La Casa de los Famosos México 2026

Laura Zapata revive pelea con Cynthia Klitbo tras los insultos a Karina Torres en La Casa de los Famosos
Laura Zapata revive pelea con Cynthia Klitbo tras los insultos a Karina Torres en La Casa de los Famosos
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Laura Zapata encendió las redes sociales con un imponente mensaje contra Cynthia Klitbo, aprovechando el foco que se está generando en La Casa de los Famosos México 2026, donde Klitbo ha quedado en evidencia con ciertas actitudes en contra de Karina Torres y Ese Pérez.

La actriz realizó un comentario en contra de Cynthia Klitbo recordando los roces que tuvieron en el programa Secretos de Villanas, donde ambas intercambiaron fuertes comentarios y ataques sobre sus personalidades y vidas personales.

Zapata mandó un mensaje en su cuenta personal de X señalando la hipocresía de Klitbo con Karina Torres, compartiendo un clip donde la actriz abraza a la Licenciada de frente, pero de espaldas realiza comentarios polémicos que la audiencia tachó de clasismo.

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Karina Torres y Cynthia Klitbo - (Captura de pantalla)
Karina Torres y Cynthia Klitbo - (Captura de pantalla)

Laura Zapata deja en evidencia a Cynthia Klitbo

Durante el reality de Televisa, la actriz Cynthia Klitbo ha realizado comentarios controversiales sobre su “altura” y “clase”, asegurando que no le gusta la vulgaridad acompañando con insultos clasistas para Karina Torres y Ese Pérez en particular.

Esto provocó que la actriz Laura Zapata reaccionara en sus redes sociales, recordando las peleas que sostuvieron en el programa Secretos de Villanas: ¿No que muy fina, muy de alta alcurnia y enemiga de la vulgaridad? Entonces habría que explicarnos quién es la que aparece en estos videos gritando, insultando y diciendo todo eso… porque la incongruencia también tiene memoria", fue el mensaje de Zapata.

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En el video se escuchan fuertes insultos entre Klitbo y Zapata, donde se metieron también con situaciones personales, hablando de adicciones, familia, problemas, sexualidad y más.

Captura publicación Laura Zapata vs Cynthia Klitbo (Redes Sociales)
Captura publicación Laura Zapata vs Cynthia Klitbo (Redes Sociales)

La hipocresía de Cynthia Klitbo con Karina Torres en La Casa de los Famosos México

En ese mismo intercambio de publicaciones en redes sociales, los usuarios compartieron un video editado en el que Cynthia Klitbo sale abrazando a Karina Torres, pero después muestra a la actriz hablando mal de ella con Mariana Ochoa.

Laura Zapata retomó este video que compartieron los fans y volvió a lanzarse en contra de Klitbo, llamándola “Judas” por hablar a las “espaldas” de La Licenciada.

“¡Qué cosa de personaje! A sus espaldas, el clasismo y los aires de superioridad; de frente, otra cara. Muy Yago… o, si prefieren, muy Judas. El problema de interpretar tanto a los villanos es cuando se confunde el personaje con la vida real", compartió Laura Zapata en X.

Comentario de Laura Zapata vs Cynthia Klitbo (Captura de pantalla)
Comentario de Laura Zapata vs Cynthia Klitbo (Captura de pantalla)

¿Cuál es el conflicto de Laura Zapata con Cynthia Klitbo? Cómo nació la rivalidad

El origen: la ANDA y una candidatura rechazada

La rivalidad nació hace varios años en el terreno gremial. Laura Zapata se postuló como secretaria general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y le propuso a Cynthia Klitbo unirse a su equipo. Klitbo rechazó la oferta y terminó respaldando a Jesús Ochoa, a quien después acusó de acoso. Zapata lo interpretó como una traición y declaró: “Me di cuenta de la clase de persona que es Cynthia”.

Secretos de Villanas: el escenario donde todo explotó

El conflicto se reavivó en 2023, cuando ambas coincidieron en el reality Secretos de Villanas. Desde el primer capítulo, las tensiones quedaron expuestas. Klitbo le reclamó a Zapata una publicación en X donde, según ella, la señalaba como drogadicta y alcohólica. Zapata respondió que no había puesto ningún nombre específico. Klitbo le mostró capturas de pantalla donde aparecía su foto.

Laura Zapata revive pelea con Cynthia Klitbo tras los insultos a Karina Torres en La Casa de los Famosos
Laura Zapata revive pelea con Cynthia Klitbo tras los insultos a Karina Torres en La Casa de los Famosos

La discusión escaló a golpes bajos sobre la vida familiar de cada una. Klitbo le dijo a Zapata que “por algo no te hablan tus hermanas” y, en otro momento, que su madre la regaló porque su padrastro Ernesto Sodi no la quería cerca. Zapata, por su parte, acusó a la mamá de Klitbo de haberla “vendido” y la señaló de haberse emborrachado y tenido relaciones sexuales en las instalaciones de la ANDA.

El episodio de la estafa y un nuevo round

A principios de 2025, Klitbo reveló que fue víctima de un fraude en Estados Unidos que la dejó sin ahorros. Cuando la prensa le preguntó a Zapata al respecto, respondió que “la gente te pide lo que ofrece”, insinuando que lo ocurrido era consecuencia del comportamiento de su colega. Klitbo respondió: “Su opinión me tiene sin cuidado”.

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