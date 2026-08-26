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Este es el setlist de Katy Perry para su show gratuito en la Fenapo

La cantante dará un espectáculo que forma parte del Out Of Office Tour

Katy Perry, lista para hacer vibrar a todos SLP. REUTERS/Valdrin Xhemaj
Katy Perry, lista para hacer vibrar a todos SLP. REUTERS/Valdrin Xhemaj
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Katy Perry sube al escenario de la Fenapo esta noche, este 25 de agosto, con un show gratuito en San Luis Potosí. El repertorio de su gira Out Of Office Tour suma 24 canciones, desde los éxitos que la hicieron popular hace más de una década hasta los temas de sus trabajos más recientes.

El operativo para el concierto prevé una asistencia que podría superar las 250 mil personas, según informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Para quienes no alcancen lugar en el recinto, la presentación se transmite completa y sin costo a través de las redes sociales del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

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El setlist completo de Katy Perry en la Fenapo

Out Of Office Tour llega a nuestro país. REUTERS/Valdrin Xhemaj
Out Of Office Tour llega a nuestro país. REUTERS/Valdrin Xhemaj

El show abre con una introducción titulada OUT OF OFFICE y recorre prácticamente toda la discografía de Perry. Estas son las 24 canciones del repertorio, en el orden en que se presentan:

  • Intro: OUT OF OFFICE
  • California Gurls
  • Teenage Dream
  • Last Friday Night (T.G.I.F.)
  • Chained to the Rhythm
  • Never Really Over
  • Dark Horse
  • E.T.
  • Part of Me
  • I’M HIS, HE’S MINE
  • Bon Appétit
  • bandaids
  • Watch It Burn
  • Heads Will Roll (cover de Yeah Yeah Yeahs)
  • Legendary Lovers
  • The One That Got Away
  • Thinking of You
  • Hot n Cold
  • I Kissed a Girl
  • ALL THE LOVE
  • LIFETIMES
  • Wide Awake
  • Roar
  • Firework (Encore)

La duración promedio de los conciertos recientes de Katy en esta gira ronda la hora con 36 minutos.

Una gira que mezcla éxitos de dos décadas con material nuevo

Así es el show que Katy Perry trae a SLP. REUTERS/Valdrin Xhemaj
Así es el show que Katy Perry trae a SLP. REUTERS/Valdrin Xhemaj

El setlist combina los grandes hits que Perry lanzó entre 2010 y 2013 —Teenage Dream, E.T., Roar, Firework— con canciones de sus álbumes más recientes. LIFETIMES, ALL THE LOVE y bandaids forman parte del bloque de material nuevo, mientras que Heads Will Roll, cover de los Yeah Yeah Yeahs, es uno de los momentos más inesperados del repertorio.

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La inclusión de Thinking of You, uno de sus temas más intimistas, y de The One That Got Away apunta a un segmento más tranquilo en la mitad del show, antes de que el ritmo vuelva a subir con Hot n Cold e I Kissed a Girl.

La entrada general al Teatro del Pueblo no tiene costo. El recinto se ubica en Francisco Martínez de la Vega 255, colonia Tepeyac. Las puertas abren desde las 12:00 horas y el acceso es por orden de llegada: cuando se alcanza la capacidad máxima, se cierran los ingresos.

Más de 2,000 elementos de seguridad desplegados

REUTERS/Valdrin Xhemaj
REUTERS/Valdrin Xhemaj

El gobernador Gallardo Cardona informó que el operativo de seguridad para esta noche cuenta con más de 2,000 elementos de las fuerzas de seguridad del estado, además de alrededor de 500 voluntarios distribuidos dentro y fuera del recinto ferial para apoyar en logística y evitar aglomeraciones.

La Cruz Roja Mexicana habilitó puestos de socorro para atención prehospitalaria. Protección Civil recomendó a los asistentes mantenerse hidratados, comer antes de llegar y llevar impermeable ante posibilidad de lluvia.

La Fenapo 2026 inició el 7 de agosto y concluye el domingo 30 de agosto.

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